《主婦的斜槓人生》什麼是最好的時間管理法？律師娘為你解答！

關於女子斜槓的疑難雜症，就讓主婦界的斜槓典範律師娘，以過來人的實戰經驗細說分明！為了想幫助先生的事業，律師娘開設「律師娘講悄悄話」粉絲團，將法律知識透過說故事的方式，寫給與自己差不多年紀與處境的女性閱讀，卻意外收到出版、專欄、主持等邀約，達到她從未料想的人生里程碑，也創造了版稅、稿酬、開課與團購等收入── 她說：「我的人生是一連串意外，推著我走的，是不認輸的主婦氣概！」（編按）

文／律師娘

一直以來「時間管理」的書都賣得非常好，或許是因為，現在的人都非常忙碌，總覺得時間不夠用，所以希望可以把自己的生活打理得更好。又或許，是希望有更多的時間，做自己想做的事，完成自己想要的夢想。

有人可能會覺得，時間管理做得很好的人，應該就是比較成功的人吧！

他或許有個幸福的家庭、井井有條的生活環境還有優渥的經濟條件，以及良好的社交人際關係。

但，真的是這樣嗎？

一次做好一件事情

前陣子很流行一個時間管理術叫「番茄時鐘工作法」，這是一九八○年代後期，由弗朗西斯科．西里洛（Francesco Cirillo）所開發的時間整理方法。

意指二十五分鐘內，只專注在目前正在進行的事項，並用五分鐘時間專心休息，並再次以二十五分鐘為單位，專注於一件事情的方法（資料來自《天下雜誌》網站）。

我個人認為算是一種不錯的自我管理方式，讓妳可以專注在目前所做的事情上。

不過，二十五分鐘其實是一個參考，我們生活中難免有其他雜事介入，譬如：昨天吃了麻辣鍋今天一直跑廁所、老公突然不爽跑來找妳抱怨、老媽電話打來不知道是不是有急事、小孩吵著要妳幫他組玩具⋯⋯

如果我們夠幸運，或許真的有機會以二十五分鐘為單位，規劃好自己一整天要做的事，然後用「番茄時鐘工作法」順利完成。但更多時候，計畫歸計畫，總是會有小孩打翻飲料、小狗唉唉叫等意外發生，打斷我們對一天美好的幻想。像今天，我一早爬起來，打算一口氣完成今天書稿的進度，偏偏肚子餓得咕咕叫，思緒就是集中不了，就算讓我好好撐完二十五分鐘，可能也寫不出多少個字。

我不是說「番茄時間工作法」不實際，事實上，它是個非常好的效率促進工具，我常常會跟同事分享，先專注做好一件事，不要被其他人的要求打斷，不要一直查看訊息。以我自己而言，每次專欄稿的截稿期限到時，我都會把自己關進小會議室，上面貼一張紙條：「趕稿中，請勿打擾。」然後迅速地寫完稿件，通常都會比我在開放式空間的效率快了好幾倍。所以一篇一兩千字的稿件，我大概花一、兩個小時就可以完成，然後就告訴自己，今天可以放假了，哈哈∼

只不過，我更想跟大家分享的是，番茄時間工作法的中心思想，其實是要妳一次做好一件事情。這句話雖然看似理所當然，但實踐起來，每個人的作法及成果會差很多。

我們先抽掉二十五分鐘這個數字，想想，什麼叫一次做好一件事情？

妳可能會認為我每天有那麼多工作要完成，哪有辦法只做好一件事情，等我好好把一件事做完，其他事情都不用做了。

當然，我們每天被賦予的任務那麼多，不管是日理萬機的總裁、執行長，還是瑣事纏身的行政小助理，一定都有做不完的事情。

然而，每個人最多就是只有兩隻手跟兩隻腳，還有一個容量不會差太多的腦袋，雖然有些人比較聰明，但妳也會發現，比較聰明的人，不見得就一定會有比較好的成就；而且，妳還會發現，比較努力的人也不見得就會比較成功。

那到底對自己的人生滿意度比較高的人，是什麼樣的人呢？我認為是，專心、專注在當下的人。

以前聽過一句禪語：「人生就是坐、臥、立、行。」

不管妳是達官貴人，還是販夫走卒，通常二十四小時都是處在「坐、臥、立、行」四個狀態當中，聽起來像是廢話，不過這也告訴我們，不用太羨慕別人，因為每個人的幸福都可以自己掌握；只要妳能做到好好坐、好好睡、好好站跟好好走，應用在時間管理上，就是該做什麼的時候就好好做，不要想東想西。

為什麼我們會需要番茄時鐘工作法來管理時間，甚至是管理自己的行為？

事實上，並非這二十五分鐘都不能離開妳的崗位，而是要這二十五分鐘，妳就專心做好一件事就好，這樣才能趕快做好當下的事情，避免拖延。

但是，如果妳在這二十五分鐘裡，擔心廚房瓦斯有沒有關？小孩的便當做好了沒？同事嘰哩呱啦地是講妳壞話嗎？昨天老公講的那句話是不是有什麼特殊含意？那就算給妳十個二十五分鐘，妳還是完成不了想做的事情。

因此，要落實番茄時間工作法，關鍵並不是擁有一個好鬧鐘，或是不被打擾的環境，而是妳能不能培養出不被影響的強大心理素質。

專注，就是最好的時間管理法

之前，剛好有一位事務所的前同事回來探望我們，一起用餐時，我們聊到他在事務所工作的一件往事。

這位同事在事務所工作時，有一段時間，跟另一位同事常常起爭執。有一次，他上班時間在通訊群組裡，跟那位不太對盤的同事一個意見不合，就直接起身走到那位同事的辦公室當面「討論」，說著說著，兩個人的音量越來越大，整個辦公室的人都感覺到一陣劍拔弩張的肅殺之氣。

這時候，就坐在他們「高調討論」的辦公室門口的我，還在低頭趕著即將截稿的文章，完全沒發現背後即將掀起的大戰。

一位助理實在看不下去，就走過來拍拍我的肩膀說：「吳太，妳不幫忙處理一下嗎？」

我抬起頭來看著他，滿頭問號：「處理什麼？」

助理指指背後的辦公室苦笑：「那個啊！」

我回頭一看，那兩位同事各自撂下一句重話，不太愉快地解散了。

我居然在全事務所都被凝重的氣氛給影響、停下手上的工作時，完全沉浸在自己的世界裡，沒發現身旁的異狀。

後來想想，我這種可以自動關上眼睛、耳朵、鼻子⋯⋯五感的特異功能，或許也是種天賦吧！

其實我從來就沒有給自己類似番茄時鐘工作法的時間管理，但是專注在自己手上的事情上，不論大小，其實就是最好的時間管理法，而且也建立了準則，知道怎麼為自己所做的大小事創造價值！

●本文摘自 大好書屋 出版之《主婦的斜槓人生：律師娘教妳重新定位自己，創造額外收入，打破人生天花板》。