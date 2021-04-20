日本人說話超難懂？「嗯～如果可以的話會去哦」 到底是去不去！？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《EZ Japan日語會話課： N2語彙聽力全面提升》擺脫傳統式單字教學，注重情境中單字結合，透過會話形式的教材同步提升語彙運用力與聽力，幫助你達到N2實力，進而真正擁有足以實際應用的日語會話能力！更補充「日本腦大和心」專欄，介紹日本社會、文化、日式思維，你搞不懂的超含蓄日語，就讓《EZ Japan日語會話課》幫你解讀其中的話中話吧！（編按）

文／本間岐理，譯／游翔皓

「行けたら行くね」到底是拒絕還是接受？

當朋友對我們說「下週有個派對，要一起去嗎？」之類的邀約時，各位也會以「行けたら行くね」（可以去的話就去）來回答吧？聽到我們這樣回答時，對方可能會有種莫名的期待感油然而生。但說「可以去的話就去」的人，心理究竟是怎麼想的呢？

（圖／Shutterstock）

若分析「行けたら行くね」這句回答背後的心理意涵，大致有可能是：

1. 真的是還無法確定能不能去。雖然想去，但不可抗力因素而無法去的可能性也是有。

2. 只是一種社交辭令。因為不好明白地拒絕對方，所以用拐彎抹角的方式將真意傳達。

這樣拐彎抹角的說話方式，在關西與關東，似乎存在巨大差異。根據某問卷調查，關西人在「其實不想去」時會這麼說。如此表達的人之中，「幾乎不會去的人」居然佔了九成。與此相對，關東人則認為抱持著「基本上會抽空前往」這樣正面的想法的話，也會用這句話，所以「幾乎不會去的人」只佔約兩成、「幾乎會去的人」則高達八成！也就是說，這句話所表示的意思，在關西與關東正好相反。

（圖／Shutterstock）

書名：《EZ Japan日語會話課： N2語彙聽力全面提升》 作者：今泉江利子, 本間岐理, EZ Japan編輯部 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年3月31日

一般認為，關西人會使用這種曖昧又優柔寡斷的方式回答對方，可能是關西人不喜歡明白地拒絕，以免弄僵了氣氛。此外，關西人更講究體恤的文化。他們的語言哲學中，認為與其傳達正確情報，語言本身更應該是醞釀圓滑的人際關係之溝通工具。

即便是日本這樣的小島國，因地方文化的差異，完全相同的一句日語也能解讀出完全不同的意思。這可真是有趣！

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《EZ Japan日語會話課： N2語彙聽力全面提升》。