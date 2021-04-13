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日本文化大揭密！上司說「暢所欲言無需拘泥」千萬別當真？

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《EZ Japan日語會話課： N2語彙聽力全面提升》擺脫傳統式單字教學，注重情境中單字結合，透過會話形式的教材同步提升語彙運用力與聽力，幫助你達到N2實力，進而真正擁有足以實際應用的日語會話能力！更補充「日本腦大和心」專欄，介紹日本社會、文化、日式思維，你搞不懂的超含蓄日語，就讓《EZ Japan日語會話課》幫你解讀其中的話中話吧！（編按）

文／本間岐理，譯／游翔皓

「無礼講」就可以不用講禮貌？小心倒大楣！

最近有種人變多了。自己本身不喝酒，卻會跑去參加有喝酒的聚會。不過，就像日本人常說的「飲みニケーション」（以酒交流）那樣，喝酒的聚會是與他人溝通上重要手段。一旦過了二十歲達到法定飲酒年齡，職場上就不用說了，大學的聯誼等場合，也很常遇到這種喝酒的餐會。

（圖／Wuttisit Somtui / Shutterstock）
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但在喝酒時，我們會因為喝醉了不注意自己的言行。一些用字遣詞或說話方式，在熟朋友之間可能無妨，但當對方是上司或同事就完蛋了。有時還會導致隔天工作時氣氛不佳，或別人對我們心存芥蒂。話說回來，即便是喝酒時，上司或學長說了「今日は無礼講で」（今天我們就別講禮數了吧），也不能不假思索地認為是「無礼でもいい」（不顧禮貌也OK）喔。

（圖／Shutterstock）
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書名：《EZ Japan日語會話課： N2語彙聽力全面提升》 作者：今泉江利子, 本間岐理, EZ Japan編輯部 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年3月31日
書名：《EZ Japan日語會話課： N2語彙聽力全面提升》
作者：今泉江利子, 本間岐理, EZ Japan編輯部
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2021年3月31日

所謂的「無礼講」，是指不去顧忌彼此的身分地位或上下關係等。暫時丟掉虛禮或繁文縟節，好好享受宴會時的歡樂，增進彼此友誼。可是，很多人卻搞錯了「無礼講」這句話的真義。以至於不少人會用宛如哥們兒的口吻跟上司說話，或說上司是「禿おやじ」（禿頭佬）、「スケベおやじ」（色老爹）、等壞話，或說些抱怨工作或職場同事等消極話題。直到事情鬧大了，才嘟嘟嚷嚷地辯解道「だって、無礼講といってたから」（可是，已經說好是無禮講了呀）。那就後悔莫及啦！

為了不要搞到這樣的地步，就必須理解到「無礼講」這句話，只是要彼此間的默契，讓交流不要被拘束性的用語給制約罷了，彼此間還是必須以最低限度的禮貌作為互動的準則。或許，進行無禮講的酒席，正是對本性的最佳測試場吧！

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《EZ Japan日語會話課： N2語彙聽力全面提升》。


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