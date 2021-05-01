文／暖暖書屋文化編輯部

親子溝通是一個家庭中最重要也是最難克服的課題之一，古今中外皆是如此。長久以來大家都認為華人的家庭較強調權威，父母與孩子之間存在的是尊卑長幼的關係，兩者之間明顯有一道鴻溝界線；而西方家庭則重視孩子的獨立思考，多數時候是讓孩子自由發展，彼此之間彷彿是朋友平輩。

然而事實並非如此，西方的父母親一開始也是認為小孩子什麼都不懂，凡事聽父母的就對了；而孩子們也會認為父母提出的意見很不切實際，甚至沒有站在自己的立場去思考所面臨的問題。

面對同樣的狀況，卻因東西方父母對於親子之間衝突的思維及處理方式不同，因此造就不同彼此的結果與文化。

Jonathan是一個在台灣生活超過30年的美國人，他選擇在這片土地上落地生根，也因此可以同時接收東西方文化的薰陶。當他在面對親子溝通這個重大的課題時，一開始也是跟你我一樣，面臨到許多的挫折與不安。

他有一個兒子跟一個女兒，他在孩子面前表現的就是典型的父母，始終堅持最了解狀況，不停提出自以為是的建議，並認為總有一天他們會理解自己的觀點。

兩個孩子則是典型的青少年，總是不同意老爸的觀點，經常為了一些事跟老爸爭論，不停地對他翻白眼與抱怨。

某次與女兒爭論後，Jonathan感到無比的挫折，因此在臉書發文詢問他的好友：

如果時光能倒流，讓你給15歲的自己一個建議，你會說什麼？

一夕之間，Jonathan的臉書竟湧入來自世界各地好友們的建議，有人分享對愛情的觀念，有人分享如何成功的祕訣，也有人分享快樂之道，更有人分享人際交往應注意的事項。

東西方父母對於親子之間衝突的思維及處理方式不同，因此造就不同彼此的結果與文化。（圖／暖暖書屋文化提供）

當Jonathan和他的孩子分享這一篇篇的貼文時，有些讓他們點頭稱是，有些則是會心一笑，甚至到最後，他們還意猶未盡，不斷地追還有沒有這樣的東西？

「別再迷戀她了，她明明沒那麼喜歡你。而且，當你嘗試挽回無法挽回的事情時，你就不會注意到那些經過你身邊的任何一絲可能性。」

「在面對挑戰和艱困的時刻時，應該採取一些能在事後讓你感到自豪的作為。」

「不要自以為是。通常，你自己並沒有你想像的好。相反地，盡可能成為最好的人。做你想做的那個人。」

「原諒自己過去所做的愚蠢事。沒錯，你是個白痴，但我們全都是。」

「人生之所以會成功，很大程度取決於你願意進行多少次不自在的談話。」

這本是Jonathan與你分享有關愛情的智慧語錄，希望它也能幫助您和您的家人找到同樣的東西。

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