李戡／蔣介石日記的濫用： 楊天石的抄襲、模仿與治學謬誤

文／李戡

從楊天石的一則訪談說起

我對研究楊天石產生興趣，還真的拜他所賜。若不是他動不動針對我父親李敖胡說八道，也不會造就我寫這本書的動機。楊天石的胡說八道，可見於一篇2012年的專訪中：

流產的合作計畫

海內外的蔣介石研究者中不乏著名的中國近代史專家，比如美國維吉尼亞州立大學教授汪榮祖。2004年，汪榮祖與台灣學者李敖合著的《蔣介石評傳》出版發行。在此書出版前，學術圈內流傳著一個說法：汪榮祖曾提出兩岸三地合作，共同撰寫《蔣介石評傳》，海外是汪榮祖，台灣是李敖，大陸是楊天石。結果沒合作成。本刊記者就此事向楊天石求證，楊天石表示，「確有此事」。他透露汪榮祖是自己的好友，1990年代，楊天石赴哥倫比亞大學訪問，汪榮祖是邀請人之一。兩人因為討論戊戌變法而相識相知，訪問期間，楊天石還在汪榮祖家裡住了十多天。當時，汪榮祖提出合作撰寫「評傳」，作為相知甚厚的老友，楊天石開始的時候同意參加。「為什麼最後沒有參加呢，原因是他們寫得比較快，我的寫作原則是掌握了所有我認為必須掌握的資料後才動筆。當時很多蔣介石的資料我還沒看，我寫得太慢。」楊天石說。雖然這次合作流產了，但楊天石並不覺得惋惜。當時《蔣介石評傳》剛一問世，一位台灣的朋友就打電話給楊天石說：「幸虧你沒參加，參加了你也不能跟他們合作。他們書的基本觀點和你有很大區別」。很快，楊天石收到了這本未能參與的作品，「一看《蔣介石評傳》序言，我就對作者的心態了然了。『我終於結束了蔣介石，我也結束了我快意恩仇的一頁。他死了，我也度過了青春歲月，我老了。』李敖在序言中如此表達，寫這樣一部書是他的『復仇之作』。」楊天石是心態平靜的研究者，「史學家不能這樣，要擺脫個人恩怨。歷史其實是科學。」楊天石堅持「還原歷史」，這是排列第一的研究目的。「至於自己的著作能起什麼作用，那是客觀的。我寫蔣介石的書兩岸基本上都能接受。也許，李敖不能接受。」楊天石笑言。

楊天石的信口雌黃，絕非無意為之，而是蓄意。類似的表述，又出現在2014年的一則訪談中：

楊天石：汪榮祖是我的老朋友，後來，李敖和汪榮祖合寫《蔣介石評傳》，邀請我參加，兩岸加海外學者合寫蔣介石傳，這是一個創舉，所以我欣然同意。後來合作沒能成行。我的原則是要看完大部分材料再開始動手，所以他們的《評傳》出了，我的《蔣介石傳》到現在還沒有動手。另外，我們的觀點也不同。李敖是徹底的反蔣派，《蔣介石評傳》的序言裡有一句話說，「蔣介石關了我好多年，現在他死了，該是我報仇的時候了。」我對蔣的態度是有批判有分析。

同年，楊天石又說：

「把蔣日記解讀工作做完以後，我的下一步就是要寫《蔣介石傳》。」楊天石說，上世紀90年代，台灣學者汪榮祖有過一個提議：兩岸三地三個學者———台灣的李敖、美國的汪榮祖、大陸的楊天石共同來寫《蔣介石傳》。「我當時欣然同意。我有一個原則，一定要把大部分資料看完才能動筆，（當時）我的大部分資料還沒有看完。」楊天石說，李敖序言裡最後兩句是：蔣介石關我那麼多年，現在他死了，該是我報仇的時候。「如果他是為了報仇，我想我們不可能合作。」楊天石表示雖然沒有合作成，但各寫各的，百家爭鳴。「我能不能把《蔣介石傳》寫完，要看上帝給我多長時間。」

楊天石似乎一直怕別人忘記此事，到了2016年，他還繼續說：

市面上出版的有關蔣介石的評述、研究多種多樣，楊天石卻遲遲不肯動筆，「我的習慣是主要資料不看完不動筆，蔣介石的日記我還沒有看完。」對蔣介石研究最多、最著名的學者當數李敖，其最著名的著作是和維吉尼亞大學教授汪榮祖合著的《蔣介石評傳》。李、汪原本邀楊天石一起合作。起初楊天石應承了此事，但終究沒有動手，「一方面我太忙，另一方面，我即使寫了，觀點也會和李敖先生不一樣。李敖曾被蔣關進監獄多年，他在序言裡說了，這本書是復仇之作，那他就不大容易冷靜，客觀，而作為史學家，最重要的就是冷靜客觀。」

楊天石的訪談，完全是誇大其詞、自抬身價。據我所知，汪榮祖確實有三地合寫《蔣介石評傳》的構想，也曾給楊天石提過。然而，現實上根本不可能實現，所以提過之後，便無下文，更無所謂合作計畫。楊天石話裡話外不僅有此計畫，而且答應參加，還說幸而他很謹慎，來不及參與寫作。請問既無合作計畫，何來流產？如楊天石拿不出合作計畫書，便是誇大其詞，自抬身價，且有說謊之嫌。更令人遺憾的是，他居然對「婉拒李敖邀約」一事頗為得意，經常公開提起此事。事實上，我父親根本沒有邀請他參加，楊天石豈非自作多情？更奇怪的是，楊天石自詡他研究的蔣介石「客觀」甚至「科學」，體現他對史學研究行情的陌生。一百年前，還有人要把史學科學化，當今有訓練的歷史家都認為史學既不可能是科學，也沒有必要，因為史學有其「主體性」（subjectivity），否則必然被史料牽著鼻子走，或人云亦云。楊天石視《蔣介石日記》如寶藏，讓日記自己說話，以為「客觀」、「科學」，能不貽笑大方？李敖與汪榮祖合寫《蔣介石評傳》，針對台灣蔣氏政權長久以來歌頌蔣介石之弊，寫出第一本有說服力的評傳。蔣介石難道不值得評嗎？對國民黨而言，失去整個大陸，對共產黨而言，可謂血海深仇，在國際上出賣外蒙，投靠美國，何善可陳？楊天石更盛讚美國人陶涵（Jay Taylor）的蔣傳，這本蔣傳不僅事實錯誤層出不窮，更認為蔣介石是民主的先驅，甚至說今日大陸的崛起是蔣介石的方案。陶書如此荒腔走板（該書中國大陸翻譯版更是嚴重歪曲作者原意），而楊天石認為是至今最好的蔣傳。這究竟是還原歷史，還是盲目的崇洋媚外？

至於楊天石的蔣介石研究，真的如他所說，得到兩岸的接受嗎？楊天石此言，同樣誇大不實。台灣此岸「蔣粉」不僅接受，而且感激楊某比蔣粉更蔣粉，可惜時代轉變，「蔣介石研究」在經歷馬英九執政八年的「迴光返照」之後，又迅速沉寂，楊天石等人的學說在台灣乏人問津；至於海峽彼岸，當然有楊某的同好，但相信大部分人不能苟同，連他的同鄉、同學、復旦名師朱維錚就極不能接受，甚至痛駡他老同學莫名其妙的「捧蔣」！可惜的是，中國大陸深陷意識形態窠臼，深信楊天石學說不疑者固然可悲，但反對楊天石學說者何嘗不是？反對楊天石，應以學術方法擊垮之，而非硬是扣上「歷史虛無主義」帽子。中共中央大力提倡要「反對歷史虛無主義」，但方法用錯了，怎麼反也沒用。明明可以用學術倫理和方法打垮楊天石，卻硬要用文革語言攻擊他，豈非怪哉？更怪的是，2019年9月，我已發表文章指出楊天石論文抄襲台灣學者，該文卻刻意遭到限制傳播。顯然，楊天石尾大不掉，若讓他「文抄公」的形象公諸於世，長年「包庇」楊天石的中國社會科學院和有關部門（特別是中共中央統戰部）將顏面掃地。權衡之下，與其受到牽連，有關部門當然得冒著「包庇歷史虛無主義」的風險，繼續包庇楊天石了！

再回到楊天石的自抬身價。稍有常識者，都知道在蔣介石研究方面，李敖根本沒必要邀請任何一位大陸學者參與寫作。論近代史研究，李敖早年深受胡適影響，也得到胡適的賞識，年紀輕輕就引起矚目，被羅家倫、陶希聖約去編寫中華民國史料，他早年的歷史研究著作《孫逸仙和中國西化醫學》一書令孫科大為讚賞。這種經歷和才華，讓李敖得以接觸許多近代史的大人物，直接聯繫的有陳誠、葉公超、鄧文儀、俞濟時、何世禮等人，間接有過交集的有張學良、孫立人等，都是蔣介石研究極為相關的人物。數十年研究國民黨出版刊物的經驗和鍛煉出來的敏銳度，讓李敖得以從國民黨官方論述的「前後不一」、「欲蓋彌彰」等「露餡」之處，發現國民黨黨史上的疑案；數十年接觸1949年隨國民黨來台的大小人物，讓李敖得以廣泛搜羅不為人知的歷史。這些經歷，使李敖成為卓越的蔣介石研究專家。看過《蔣介石評傳》的人都曉得，該書內容大都來自李敖過去研究蔣介石的文章，經汪榮祖補充英文材料，建構起整本書的架構和論述體系。換言之，此書的底稿和論調早已完成，李敖與汪榮祖所做的，主要是把許多已經發表過的文章組織起來、加以潤飾，哪來楊天石參與寫作的必要？

若楊天石當時已是略有成績的蔣介石研究學者，他的自抬身價謊言似乎還有可信的空間。荒謬的是，在1995年之前，楊天石研究蔣介石的成績寥寥可數。直接涉及蔣介石的，只有〈中山艦事件之謎〉（1988）、〈蔣介石與北伐時期的江西戰場〉（1989）、〈抗戰前期日本「民間人士」和蔣介石集團的秘密談判〉（1990）、〈北伐時期左派力量同蔣介石鬥爭的幾個重要回合〉（1990）、〈胡漢民的軍事倒蔣密謀及胡蔣和解——海外訪史錄〉（1991）、〈中山艦事件之後〉（1992）、〈蔣孔關係探微——讀孔祥熙致蔣介石書〉（1992）、〈濟案交涉與蔣介石對日妥協的開端——讀黃郛檔之一〉（1993）等篇。1995年，正是李敖、汪榮祖出版《蔣介石評傳》的那一年，在此之前，李敖已有大量研究蔣介石的成果，且研究時間段涵蓋廣泛，這些過往的研究成果，為撰寫《蔣介石評傳》打下了雄厚基礎。李敖和汪榮祖，前者擁有豐厚的蔣介石研究成果、後者帶有雄厚西方史學視野，何須跟一位當時名不見經傳、僅發表幾篇論文的大陸學者合作？

正因為楊天石多次宣傳這種拙劣的謊言，讓我有興趣徹底瞭解楊天石的治學歷史和他的轉變。據本書研究，楊天石的蔣介石研究，大致可劃分三個時間段——第一階段是1988到1996年，第二階段是1996到2006年，第三階段是2006年至今。其中的兩大分水嶺1996年和2006年，分別是「楊天石第一次來台灣參訪」和「史丹佛大學蔣介石日記開放查閱」的年份。此處，先簡單介紹第一階段楊天石的蔣介石研究。嚴格講起來，〈抗戰前期日本「民間人士」和蔣介石集團的秘密談判〉這篇文章，更像是楊天石在懂日語學者的幫助下，翻譯日本外務省檔案的一篇文獻彙編，且類似的題目，早有大陸學者章伯鋒寫成〈關於抗日戰爭時期蔣介石反動集團的幾次妥協投降活動〉。整篇文章，幾乎都是日文檔案，談的是1939年的事，楊天石所使用的中文材料，只有兩、三個，為什麼不用蔣介石日記？因為中國第二歷史檔案館的蔣介石日記，只收藏到1926年，這也就是為什麼楊天石在1988年到1990年發表的研究蔣介石的文章（〈中山艦事件之謎〉、〈蔣介石與北伐時期的江西戰場〉、〈北伐時期左派力量同蔣介石鬥爭的幾個重要回合〉），都是關於北伐的，因為楊天石沒辦法在不用蔣介石日記的前提下，從事蔣介石研究。這個「習慣」，從楊天石踏入蔣介石研究領域那一刻，已經養成了。至於研究胡漢民、孔祥熙、黃郛的文章，可算是楊天石開始「海外訪史」之後的收穫，都是根據幾份檔案，在他人既有的研究成果上展開研究，在抄襲模仿他人的同時，補上一些價值不高的新史料，且其視野始終受眼皮底下的檔案限制。關於這點，本書接下來將有全面的論述與比對。

換言之，1995年以前的楊天石，對蔣介石研究的貢獻，充其量就是開發了中國第二歷史檔案館的史料，且僅僅局限在北伐時期的歷史。楊天石因為受限於檔案，在此階段的蔣介石研究僅局限在北伐時期，且謬誤層出不窮。這種方法，自然不是李敖和汪榮祖願意採用的。兩位學者對於中國近代史的深刻理解，使他們根據當時手邊搜集到的材料，結合當時國內外研究成果，就能成竹在胸，寫出一本蓋棺論定式的《蔣介石評傳》。換句話說，兩位學者有足夠的信心做出結論，之後不論有多少新史料出土，都無法撼動他們的結論。這種信心，李敖在《蔣介石評傳》的序言裡寫的非常清楚：

所以，可以這麼說：本書論定蔣介石雖已「圍標」功成、「鑽勘」備至，但在配史料方面，尤其在配新出史料方面，自有待與日俱新。我曾跟榮祖說：「我們的評傳出來，完全可做到每一事件都論定出結論的境界，縱使新史料出來，也只能更印證我們結論的正確，而不能推翻我們的結論。」榮祖和我能達到這種境界，也正顯示了兩人的功力所在。

二十六年以來，大量新史料不斷出土，李敖和汪榮祖誇下的海口是否成真？我正撰寫《李敖與蔣介石研究》，搜集近年中外研究蔣介石的學術成果，做一完整回答。平心而論，《蔣介石評傳》確實有不足之處，但幾乎都是不重要的細節。在重大歷史事件上，《蔣介石評傳》給蔣介石下的結論，迄今確實無法撼動。有人會問，既然如此，又何必在乎楊天石的造謠？更何況，數十年來對李敖的造謠層出不窮，他自己都見怪不怪，我何必對這種楊天石「自抬身價」式的造謠大動干戈回擊？

第一點，當然是捍衛我父親的名譽。眾所周知，我父親有多重職業——作為文學家的李敖，代表作是《北京法源寺》；作為歷史學家的李敖，畢生心血就是《蔣介石評傳》。此外，《蔣介石評傳》是李敖唯一一本與他人合著的著作，其重視與信任汪榮祖之程度，可想而知。這麼樣的一本書，居然因楊天石的造謠而受到玷污，豈有不反擊的道理？除了作為中國近代史研究的研究成果，對李敖而言，這本書還標誌著與過去的告別，也象徵新時代的開始，如他在序中所言：「對我說來，這本書的完成，象徵的，的確是個全面的結束。——我終於結束了蔣介石，同時也結束了我一生中最快意恩仇的一頁。——他死了，但我青春已去，我老了。」

令人哭笑不得的是，這句話，居然成為楊天石抨擊李敖的墊腳石，他說：

很快，楊天石收到了這本未能參與的作品，「一看《蔣介石評傳》序言，我就對作者的心態了然了。『我終於結束了蔣介石，我也結束了我快意恩仇的一頁。他死了，我也度過了青春歲月，我老了。』李敖在序言中如此表達，寫這樣一部書是他的『復仇之作』。」楊天石是心態平靜的研究者，「史學家不能這樣，要擺脫個人恩怨。歷史其實是科學。」

楊天石斷章取義，完全不顧接下去的一段話：

雖然在情緒上，我對蔣介石深惡痛絕，——我是伍子胥；但在行文上，我卻有歷史家的嚴謹，全憑證據來「誅奸諛於既死，發潛德之幽光」，——我是沙爾非米尼（Gaetano Salvemini）。沙爾非米尼是義大利歷史家，他因反對大獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的法西斯政權入獄，但他日後下筆寫墨索里尼，卻憑證據來說話，教人心服口服。

這種出於復仇動機而直書其事的例子，在歷史上層出不窮，楊天石於此無知，才會以此損人。試看司馬遷在〈太史公自序〉中寫道：

七年而太史公遭李陵之禍，幽於縲紲。乃喟然而歎曰：「是余之罪也夫！是余之罪也夫！身毀不用矣。」退而深惟曰：「夫詩書隱約者，欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里，演周易；孔子戹陳蔡，作春秋；屈原放逐，著離騷；左丘失明，厥有國語；孫子臏腳，而論兵法；不韋遷蜀，世傳呂覽；韓非囚秦，說難、孤憤；詩三百篇，大抵賢聖發憤之所為作也。此人皆意有所鬱結，不得通其道也，故述往事，思來者。」

如果按照楊天石的邏輯，「發憤之所為作」就叫做「不能擺脫個人恩怨的話」，那他也認為史記是謗書嗎？寫書的當下，發不發憤、帶不帶有個人恩怨，都不重要，重要的是，寫出的內容有沒有說服力。李敖明知在序言中透露復仇之意，肯定會引起楊天石這種人的質疑，但他就是敢這麼寫，因為在復仇的同時，也是得憑證據說話，兩者並不衝突。李敖有足夠的自信，認為讀者看完這本書之後，對書中內容的信服，會蓋過對李敖「洩私憤」的質疑。即便司馬遷自承撰寫《史記》為承襲前任「發憤」之精神而作，後人在評斷司馬遷時，少有人感因「發憤」兩句而質疑《史記》一書的公正性。後人對司馬遷的質疑，也不過如王夫之質疑司馬遷為李陵「開脫罪行」而已，但從不因「發憤」兩字而否定司馬遷的治史精神。 相比之下，楊天石研究蔣介石的動機，以及對蔣介石態度的轉變，才是犯了歷史學者的大忌。關於這點，本書將有精采和詳細的論述。

第二點，《蔣介石評傳》這本書標誌著我父親人生舊篇章的結束、新篇章的開始。所謂的新篇章，就是投身政治，追求中國統一。就我對我父親的理解，《蔣介石評傳》出版後，他幾乎告別了近代史研究領域，除了偶爾逛書店買買新書，幾乎不怎麼寫這方面的新文章。原因很簡單，就是他在序中寫的：「我們的評傳出來，完全可做到每一事件都論定出結論的境界，縱使新史料出來，也只能更印證我們結論的正確，而不能推翻我們的結論。」 然而，他的舊篇章雖然結束了，十八年後，卻是我新篇章的開始。2013年，我在北京大學經濟系讀大三的時候，因為對經濟學不感興趣，開始思考將來要讀什麼。在我父親和汪榮祖的影響之下，我開始對中國近代史產生了濃厚興趣，針對毛澤東在「聯俄容共」期間的事蹟，寫了一篇文章，作碩士申請之用，後來越研究越深入，2014年出版《國民黨員毛澤東》一書，自此正式下定決心，踏上中國近代史研究道路。換言之，《蔣介石評傳》就是我父親在近代史研究領域的收官之作，也是我走入這個領域最重要的啟蒙讀物之一。一本這樣重要的書，卻不明不白被楊天石「糟蹋」，我父親沒空計較此事，這種責任，自然落在我的頭上。除了予以澄清、還原事實真相，我也順帶還原了楊天石的治學真面目——楊天石若不逞口舌之快自抬身價，豈能招來我對他的調查和研究？

最後要澄清的是，讀者看完這本書，或許會以為我一字一句查閱楊天石在引用文獻上的錯誤，花了大量時間，太不值得。非也！做這件事本身就很有樂趣，而且在核對的過程中，幫助我複習了相關歷史和史料。另外，有些核對工作，也和我正在寫的博士論文密切相關。比如我核對楊天石引用《美國對外關係文獻》（Foreign Relations of the United States）上的翻譯錯誤，並非專門為了指正楊天石而做。事實上，我在英國劍橋大學的導師本來就要求我在博士最後一年，指導本科生寫「二戰中的中國」這門課的專題論文，強調從國際、歐洲的角度，研究中國的二戰問題。此外，我自己的博士論文，研究的是1946年到1952年之間的中美日關係，本來就得閱讀大量的《美國對外關係文獻》。大量閱讀的結果，就是對美國這類來往文電中的語氣非常熟悉。一看楊天石的翻譯，就知道疑點在哪，再核對原文，果然發現了問題所在。

書名：《蔣介石日記的濫用：楊天石的抄襲、模仿與治學謬誤》作者：李戡出版社：暖暖書屋出版日期：2021年3月18日

順帶一提，我的博士論文研究「中華民國駐日代表團」，因而對1945到1952年之間的東亞秩序、美蘇博弈、歐洲歷史、戰後日本與韓國史，都有一定程度的接觸。我過去的研究興趣，是1920年代的國共關係，所以兩個研究重點前後延伸，大致拼湊出我對1920年代到1950年代中國近代史的基本認識。這個研究時間段，幾乎和楊天石的近代史研究重合，因此對於他的研究主題，大致能具備基本的背景知識。我受劍橋大學指導教授方德萬（Hans van de Ven）最大的啟發，就是從歐洲和世界的角度，去研究中國外交史。很多學者早有此觀念，但真正能實踐者寥寥可數。楊天石的文章，我讀博士前就看過，實話實說，當時我沒有看出錯誤的本領。在劍橋大學受了我導師的啟發後，我再仔細閱讀楊天石的文章，便能看出大量問題。如本書所示，楊天石的最大問題，就是他對世界近代史的知識極為有限，甚至缺乏基本的邏輯判斷能力，以至於他單方面從中國近代史材料入手，試圖解讀蔣介石與其他國家的關係時（如蔣介石與希特勒、蔣介石與羅斯福、蔣介石與邱吉爾、蔣介石與尼赫魯、蔣介石與韓國獨立運動），常常鬧出笑話。指出這些笑話，不僅提醒我將來避免犯下類似錯誤，也生動地給從事近代史研究的同仁和讀者上了寶貴的一課。

●本文摘選自暖暖書屋出版之《蔣介石日記的濫用：楊天石的抄襲、模仿與治學謬誤》。