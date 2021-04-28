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7點測驗你是否被敏感控制？教你成為一個力量強大的高敏感族

聯合新聞網 / Titan大田出版
一本重新認識自我的人生補充教材，全面幫助人生的最強練習題。（圖／大田出版社提供）
一本重新認識自我的人生補充教材，全面幫助人生的最強練習題。（圖／大田出版社提供）

文／愛曼達‧卡熙兒博士 AMANDA CASSIL, PHD

當你被「敏感」控制了，你就會：

1. 太過迎合別人，因此常常忽略自己的需求。

2. 溝通困難時，容易生氣，防衛心變得很重。

3. 負面經驗有時需要一再反覆處理。

4. 經常欲言又止，對自己的情緒反應和需求，感到罪惡、羞愧或尷尬。

5. 做決定的過程常常會卡關，猶豫不決，別人的意見就會在內心千迴百轉。

6. 從小到大覺得自己的敏感是不好的。

7. 過度吸收別人的情緒。

或許你經常感到筋疲力盡，常被別人形容成「神經質」。做家事可能令你感到很吃力，或覺得自己出奇容易因為工作而感到虛脫。一天下來，和同事互動的種種過程，可能使你深深懷疑自己，並常有想哭的感覺。就算老闆給了你正面的評語，你也仍感到困惑，彷彿你哪裡做錯了似的。到了下半天，你可能常覺得難以集中注意力或保持思路清晰，或壓力一大就開始頭痛。一天當中，你最喜歡的時光，很可能是能獨處的那三十分鐘休息時間，能自己靜靜待在一個幽暗的空間。「我到底哪裡做錯了？」你忍不住納悶。「別人似乎不會像我這麼吃力。」

在一個令人不堪負荷的世界裡吃力求生存，並認定自己有哪裡「做錯了」，對於身為高敏感族的你來說，有可能是你最常遇到的體驗世界的方式。幸好，事情並不是這樣的。脈絡和知識，可以讓你體驗這個世界的方式澈底改變。

身為執業的臨床心理師，我常治療女性和理工領域（科學、科技、工程和數學）的弱勢少數族群。我曾有幸協助病人了解高敏感的特質，並以這個特質為墊腳石，把它化為幫助他們邁向成功的關鍵因素。我初次見到高敏感病人時，他們由於在理工領域的高壓環境裡工作，多半都正在經歷著某種形式的憂鬱或焦慮。隨著時間，隨著一次次的療程，他們漸漸能揮灑自己，活得越來越精采。這通常伴隨著自信心提升了、肢體語言變化了、人際關係豐富了，而且生活品質也增進了。這並不表示情況就變得更輕鬆，但在人生遇上無可避免的挑戰時，這些高敏感族從此手上有更多可使用的工具了。

你可以利用書中濃縮版的高敏感族四大原則評估表，來更了解你個人的特質。（圖／大田出版社提供）
你可以利用書中濃縮版的高敏感族四大原則評估表，來更了解你個人的特質。（圖／大田出版社提供）

《你可以敏感，但不要被敏感控制》的內容主要參考學術論文，以及我身為心理治療師一路以來關於高敏感族一些固定主題的觀察。書中的各種小練習，來自我每天都會提供給病人的問題和習作。有些對你有用，有些對你沒用，沒用也沒關係。你自己試用時，可以自行決定要採用哪些部分，然後納入常規使用，好讓你也能開始揮灑自己，活得越來越精采。

使用本書的實用策略和練習題，教你成為一個力量強大的高敏感族（圖／大田出版社提供）
使用本書的實用策略和練習題，教你成為一個力量強大的高敏感族（圖／大田出版社提供）

每一章都會探討一些固定主題，如「過去的經驗」和「常見的挑戰」。小練習會綜合「回顧過去」、「評估現在」和「規劃未來」。歡迎你從頭到尾順著閱讀，也歡迎依你的需求和興趣隨意跳著翻閱。由於習作書本質的關係，每個篇章總有一定的局限而無法包羅萬象，因此在書末提供了一系列資源，好讓你在闔上這本書後仍可繼續探索。

書中的小練習是依照生活的不同層面進行分章（人際、感情、健康、工作，和其他），十分方便，讓你可以想讀哪個主題就讀哪個主題。（圖／大田出版社提供）
書中的小練習是依照生活的不同層面進行分章（人際、感情、健康、工作，和其他），十分方便，讓你可以想讀哪個主題就讀哪個主題。（圖／大田出版社提供）

書名：《你可以敏感，但不要被敏感控制》作者：愛曼達‧卡熙兒博士 AMANDA CASSIL, PHD出版社：大田出版 出版時間：2021年4月1日
書名：《你可以敏感，但不要被敏感控制》
作者：愛曼達‧卡熙兒博士 AMANDA CASSIL, PHD
出版社：大田出版
出版時間：2021年4月1日

這可能不是能夠很快優游完畢的一本書。請在各個小練習之間多給自己一點時間、慢慢消化資訊，並反覆回顧先前的小練習。逐漸認識自己，其實很像是逐漸認識一位朋友。會很好玩、很令人興奮，也很累人，而且牽涉到波濤洶湧而來的新如何使用這本練習題資訊，有時候會需要再三反芻。你將會把這新得到的資訊，拿來和已累積的舊經驗進行對話，這將是一場永遠都在進化中的交談。這是一段流體般的動態歷程，永遠沒有終結完成的時候――而這樣是一件很美的事。

●本文摘自 大田出版 出版之《你可以敏感，但不要被敏感控制》


頭痛 大田出版社 閱讀風向球

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