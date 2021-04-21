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紐約時報執行長　馬克．湯普森／我們失去事物真正的名字了

聯合新聞網 / 臉譜出版
（圖／臉譜出版提供）
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他們說的是「修辭」還是「事實」？在謊言、幹話充斥的當下，我們更要洞悉「公眾語言」！

《為什麼我們要懂公眾語言》一書出自資深媒體人，紐約時報執行長、前BBC總裁，馬克．湯普森，書中記錄他近身觀察政壇近四十年的所見所聞與所思。（編按）

文／馬克．湯普森（Mark Thompson）

無論落在政治光譜的哪一點，都有越來越多的人發現：我們的政治以及政治議題的辯論與決策方式，已經走上歧路。從美國、英國到其他西方國家，無一倖免。批評民主粗糙喧鬧，已經是老生常談了——從柏拉圖（Plato）到湯瑪士．霍布斯（Thomas Hobbes）都一再論及。現在卻有充足的證據，證明憂慮並非空穴來風。

我站在BBC與《紐約時報》的制高點上，看著全球金融危機逐步開展。我很訝異的發現，每個人——政客、記者、學者——都在解釋發生了什麼事情，為什麼某些人受到的衝擊特別嚴重？解決方案是提出來了，政客或者促銷，或者排拒。每個月都有經濟數據發布。在各種媒體上，充斥著過量的新聞、評論與辯論。

林林總總的措施與訊息，很明顯的跟公眾脫節。不僅僅是一般老百姓難以測量這次危機的幅度——多數的政治與媒體菁英也是霧裡看花。許多人索性放棄了解現況的努力。菁英之間的討論，充斥著華麗的學術用語，即便他們不知道自己在講什麼。越來越多的人懷疑政客、商業領袖以及自認是專家嘴裡冒出來的每一個字。

遇險訊號層出不窮、形式各異。在許多民主政體，無論是現任領導者或執政黨，無論政策或政治取向紛紛中箭落馬。有的國家，民粹主義、仇外與種族主義趁勢崛起。在某些歐洲國家，全國罷工、民眾騷亂，司空見慣。幾乎到處都聽得到——討論政治現況時，總免不了的背景聲音日益喧囂、黑暗的冷言冷語——全面滲透。

（圖／臉譜出版提供）
（圖／臉譜出版提供）

在這本書裡，我要設法澄清：問題不是出在任何一組演員太過脆弱，真正核心的關鍵是語言本身。我當然不是說，修辭學是策動政治與文化變遷的主要推手。但我們將會發現，勤奮的偵探早已鎖住導致政治僵局的力量，而修辭正是這些力量交互作用的結果。不過，我不會把修辭當作底層因素的副產品，而是把它放在因果連結的樞紐。跟我們共享公民結構、體制與組織，同等重要的是活生生的公眾語言；修辭一旦改變，公眾語言也會跟著變動。政治的危機，就是政治語言的危機。

這些趨勢也未必僅限於文字。除了書寫、敘述的語言被無限上綱之外，新聞與政治的影像修辭，也被壓縮進精心拍攝與編輯的畫面中，不斷重複、技巧嫻熟，且有特定傾向。我們可以把九一一大型攻擊事件，看成一件修辭的案例。在這個個案裡，飛機衝進摩天大樓，大樓隨即崩塌，也就是短短幾秒鐘的事情。雙子星代表西方的力量與價值，兩棟大樓的灰飛湮滅意味著某種可能性——力量可能瓦解，價格也會貶值。熊熊的火焰、崩裂的牆面、驚逃的人們、滾滾的煙塵，未來毀滅的場景，頓時搬到眼前。轉喻法（metonymy）、預辯法，無限上綱。

書名：《為什麼我們要懂公眾語言：公民教育的核心，從思辨、論述到說服的藝術（新封面版）》作者： 馬克．湯普森（Mark Thompson）譯者：王審言出版社：臉譜／城邦文化出版時間：2021年4月10日
書名：《為什麼我們要懂公眾語言：公民教育的核心，從思辨、論述到說服的藝術（新封面版）》
作者： 馬克．湯普森（Mark Thompson）
譯者：王審言
出版社：臉譜／城邦文化
出版時間：2021年4月10日

除了壓縮、誇張之外，還有別的危機。以往，在公眾討論中，科學被賦予特別尊崇的地位。今天，它只被視為一種意見。憤怒與誤解已經侵蝕辯論中（特別是在虛擬空間裡）最低限度的禮貌與相互尊重。我們越來越懶得尋找共同的語言，鼓勵價值觀與我們本質不同的文化與民族，一起加入討論。對於言論自由的容忍度逐漸流失，甚至有越來越多的人，希望能加以箝制，這種論調不只出現在專制社會，甚至在自稱尊重言論自由的西方國家也不時聽聞。

這種負面趨勢源自一股糾集了政治、文化與科技的力量——這力量超越單一意識形態、利益團體與國家機構。健康的公眾語言能夠把大眾與政治領袖連結在一起，是因為它有能力將老百姓拉進辯論中，導向更好、更受支持的政治決策。而公眾語言一旦喪失了解釋與激勵的力量，等於威脅到人民跟政治領袖的廣泛聯繫。我相信我們的民主政體就是碰到了這個麻煩。

**************

你必須勉力了解萬事萬物，既需直視無可搖撼的現實核心，也需參透缺乏洞悉力的俗人之見。你就知道他們的意見，千篇一律。除此之外，你無法了解世人為何對於真理，會有這般的印象與態度。

——女神巴門尼德（Parmenides）的詩作

●本文摘自臉譜出版之《為什麼我們要懂公眾語言：公民教育的核心，從思辨、論述到說服的藝術（新封面版）》。


語言 菁英 紐約時報 臉譜出版 城邦出版社 閱讀風向球

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