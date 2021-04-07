緊急狀況如何自救？美國特勤局專家教你建立應變心態

文／伊芙‧波普拉斯（Evy Poumpouras），美國特勤局前特務

掩護和躲藏

警校教導學員的第一課，是如何有效運用「掩護」（cover）和「躲藏」（concealment）。

掩護是指任何能讓你避開子彈、爆炸碎片或利刃傷害的東西，強韌又牢固，像是粗厚的樹幹、沉重的家具，或只是每個街角都有的信箱。

你如果見過警察在攔檢時如何停靠警車，就會注意到他們通常把車頭歪向左方，如此一來，他們如果和被攔檢的駕駛人發生槍戰，就能立刻躲到警車的車頭後面。

不是只有能完全遮住你身子的掩護才有效，就連消防栓也能有效保護你，只要你盡量把身子蜷縮起來。好的掩護只需要發揮兩個作用：讓對方更難擊中你，還有足以擋下對方的武器。

另一方面，你在找不到掩護的時候，就該想辦法「躲藏」，這可能是因為你周圍沒有掩體，不然就是你來不及尋找掩護。

想讓躲藏發揮作用，你就必須把身子完全隱藏起來，這點跟「掩護」不一樣。你可以把這想成玩捉迷藏，你越擅長躲好，就越難被找到，就算賭注變得更大，這個道理也依然不變。

能讓你躲藏的東西，可能是窗簾、毛毯，或是關上的門。這些物體雖然擋不住子彈，卻能讓你避開襲擊者的視線，而對方如果看不見你，也就沒辦法對你出手。

當然，最好的選擇，是找個掩護與躲藏功能兼具的物體，像是牢固的門板或磚牆。但你需要立刻做出反應的時候，先找掩護，躲藏其次。

出入口

一般人在日常生活中都會進出商店、餐廳之類的地點，對此不會多想。我們走進家附近咖啡店的正門，買了早上要喝的濃縮咖啡，然後循原路走出去。這個舉動簡單又自動，但如果碰上槍擊事件或集體恐慌，這種大腦自動駕駛模式很可能引發悲劇。

在美國，幾乎每間餐廳、戲院或雜貨店都有兩個進去、兩個出來的方式。特勤局把這稱作入口（ingress）和出口（egress）。

一般人都熟悉主要的出入口，也就是大門，卻沒想過第二道出入口在哪。第二道出入口通常會是在後側的倉儲區、廚房區或卸貨區，也就是商家收取貨物、倒垃圾而不會給顧客造成不便的空間。

你每次來到某個地點，就該先找到兩個出口，這也是最簡單的步驟。你只需要轉動腦袋瓜，事先想好計畫，以防出於任何理由而需要匆忙撤離。別忘了，不是每個「第二出口」都必須是門扉，窗戶也可能是出口。

我在安排維安計畫時，常常會考慮到這個問題，因為我不只要擔心受護者的安危，也要擔心參加同一場活動的其他人。有時候，與會人數可能是數以百計甚至千計，我知道集體恐慌的危險性，所以會跟當地警方密切合作，準備兩套應變計畫，一套給我的受護者，另一套給其他與會人士。

你在尋找兩個出口的時候，請換上自我應變的腦袋，花點時間思索：如果事情出了差錯，我要怎樣盡速逃離。

爆發集體恐慌時，幾乎每個人都會試著用同樣的方式逃出去，也就是循原路的出入口。就是這種「從眾心態」引發踩踏事故之類的重大傷亡。

二○○三年二月十七日，在芝加哥的E2夜總會，警衛為了中止一場打鬥而噴灑了辣椒水，結果引發踩踏事件，造成二十一人死亡，五十多人受傷。現場一些人嗅到辣椒水的味道，以為恐怖分子在現場投擲了汽油彈，而隨著恐懼擴散，將近一千五百名群眾開始朝他們唯一知道的出口推擠，而出口外頭是一條向下的陡峭樓梯。當時沿梯而上的人們被迎面而來的群眾撞倒。警衛後來作證表示，當時有試著挽救倒下的人，但被群眾推擠所引發的洪荒之力攔阻。

這就是為什麼你需要記住出口在哪，並隨時提防這種從眾心態。如果數百人試著通過同一個出口，你就該考慮其他出口。在這種時候，你最好逆流逃生，而非順流而行。就因為人人都朝同一個方向前進，並不表示他們知道自己在做什麼。

請尋找一些可能不是那麼明顯的出路。你有沒有注意到，空服員喜歡提醒乘客，最近的出口可能就在你身後？這項提醒不僅在空中很有用，在地上也是。尋找其他出入口根本花不了你多少時間，而如果養成了這個習慣，有一天或許能救你一命。

（圖／Unsplash）

你如果沒辦法在混亂情況下順利找到出口，以下是幾個能讓你保持安全的指導原則：

1. 硬室（hard room）：硬室是指能讓你躲藏其中的堅固房間，由木材、鋼鐵或瓷磚之類能擋下子彈的材料建成，浴室、儲藏室、大型冷藏室都是很好的硬室。

2. 樓梯間：把你所在空間的樓梯間走一遍。樓梯在設計上可能讓人難以預測，也許不是直接通往一樓，而是來回穿梭，或在某層樓分成兩道樓梯，逼你必須從另一個入口再次進入梯道。如果你在高樓工作或生活，又或是在某間旅館下榻，你就必須了解樓梯的走向。還有，樓梯門可能會被鎖住或卡住。請熟悉你在緊急情況下可能會需要使用的樓梯間。你最不希望遇到的狀況，就是臨時發現樓梯間有道門被上了鎖。

3. 屋頂：別下意識地直接跑去屋頂，除非你確定救援人員能去屋頂跟你會合。我們都被電影教壞了，以為會有一架直升機憑空出現、救我們脫離險境，但這種事通常不會發生。還有，你應該沒辦法事先知道，通往屋頂的門扉是打開還是上鎖。在九一一事件那天，通往世貿大樓屋頂的門扉被上了鎖，人們去不了屋頂，就算能，也沒人能肯定直升機能順利降落、救走他們。我不是說屋頂在危急時不是選項之一，但它可能不是最佳選項。你如果在大樓裡生活或工作，請去屋頂走走，確認進不進得去。

4. 電梯：我們知道電梯伴隨幾種特定風險。電梯可能會卡住，可能會故障，可能會失去動力，而最糟情況就是往下墜。我們雖然沒辦法控制跟電梯機能有關的每一項因素，但還是可以合理地使用。請注意電梯的限重，如果看起來擠滿了人，最好等下一部，別因為趕時間而擠進滿員電梯。

我也建議你檢查一下電梯裡的緊急電話，確保它依然能用，尤其如果這棟大樓是你的住處或工作地點。你不該等到發生緊急情況時，才第一次使用電梯裡的緊急電話。別害羞。說真的，我常常檢查電話能不能用。緊急電話的接線生問我有什麼事的時候，我會說：「嗨！沒事，我只是確認電話沒故障。」

（圖／Unsplash）

策略性選位

1. 餐廳：我和先生去餐廳時，通常會爭奪「背牆而坐」的位子。我和他都討厭背部不設防的感覺，這也是為什麼我們不喜歡坐在餐廳的中央地帶。露出背部、看不見身後，就是一項弱點；相反的，如果背靠牆壁，你就能看見前方所有動靜。也許這讓我們有點像難伺候的客人，但我們通常都會在餐廳裡走一遍，評估現有的座位，然後告訴帶位員我們想坐哪。這麼做很值得，因為如此一來，我們就能更自在地享受用餐。

書名：《真正無懼的身心防彈術：美國特勤局專家帶你提升心理素質，面對各種挑戰》 作者：伊芙‧波普拉斯（Evy Poumpouras） 譯者：甘鎮隴 出版社：方智出版／圓神出版 出版日期：2021年4月1日

2. 戲院和演唱會：我很喜歡看電影，但對擠滿人的戲院充滿戒心，而紐約市幾乎每家戲院都人滿為患。我在選位子的時候，不會選擇正對大銀幕的座位，也就是靠近中間、前後左右被一大堆人包圍的位子，我幾乎從不坐中間那幾排。相反的，我會尋找最靠近出口的座位，而且不是主要出口，因為我知道那是發生緊急情況時人人都會推擠而去的方向。我尋找離我最近、離其他人最遠的其他出口。我也選高度較高的座位，因為這更方便讓我看到誰進入電影院、有什麼動靜。

你會希望你的座位能讓你迅速離場。

如果你坐在電影院的正中央，而你在臨時發生狀況時想離場，就得看周圍的人們願不願意讓路，而這就是危機所在，因為就算你在災難發生時保持冷靜，並不表示其他人也會保持冷靜。他們的反應會直接影響你，所以如果他們慌成一團，那我只能祝你好運。

每次出席人多的場合，請觀察你和出口之間有多少人，因為一旦發生什麼狀況，他們到時候就會成為你必須想辦法「橫越」的障礙。

●本文摘選自方智出版／圓神出版 所出版之《真正無懼的身心防彈術：美國特勤局專家帶你提升心理素質，面對各種挑戰》。