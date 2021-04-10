擺脫拖延症！如何透過「筆記術」激發你的行動力

文／藤由達藏

為什麼我無法立刻行動？

明明知道必須做，卻遲遲無法行動的六個原因

「結果，重點就在能不能付諸行動⋯⋯」

這樣的話語彷彿理所當然般地出現在我們耳邊。

如今每個人都能透過上網搜尋來獲得所有資訊，因此光是「知道」沒有任何價值。就算接受頂尖的課程培訓、向名人學習知識技術，追根究柢，如果我們不實際去做，一切都沒有意義。

唯有行動，才能改變現狀。如果你想改變人生，就必須自己採取行動。

儘管心裡明白「做就對了」，但真要付諸行動時，你腦中是否會浮現以下想法？

「不知道該怎麼做。」

「毫無頭緒，完全不知道該從哪一步做起。」

「不管怎麼說，我就是覺得自己做不到。」

「感覺不可能成功。」

你可能老是想個半天，卻仍在原地打轉，或是拖拖拉拉，又或許雖然很想馬上去做，卻總是無法採取實際行動。

如果出現這樣的情況，表示你落入了「行動的陷阱」。心裡很想採取行動，卻無法實際動手，這背後通常有六種可能的原因。許多人都陷入了其中一種、甚至所有的陷阱。

讓我們一一來看行動的陷阱。

（圖／Unsplash）

•行動陷阱1：輕忽情緒的重要性

有人主張「行動力取決於原動力」（motivation）。他們說：「我知道非做不可，不過動力就是不足。」這句話講對了一半，但有一半是錯的。

因為，就算動力滿滿，只要覺得麻煩或提不起幹勁，往往無法採取行動。事實上，許多人雖然真心想實現夢想，但一想到通往夢想的必經步驟，就覺得「好麻煩」「沒辦法馬上行動」。

明明有動力，卻無法付諸實行。

這是為什麼？原因是：情緒低落。

人們往往低估了情緒的影響力，其實情緒擁有無法忽視的強大力量，即使動力不足，只要情緒高昂，也有辦法展開行動。

反過來說，正因為在情緒低落的狀態下訂定計畫，所以才無法採取實際行動。

•行動陷阱2：無法想像美好的未來

假如對未來不抱希望，感覺自己做什麼都沒有用，自然也就不想採取行動。反之，要是眼前有個讓人心蕩神馳的美好願景，就能朝向未來採取行動。

簡單來說，關鍵在於能否描繪一個美好的未來。

對於未來的想像可以稍具可行性，也可以完美無缺，全都由你自由決定。如果這個未來閃耀光彩，光是想像就讓人興奮得坐立難安，你自然會想採取行動。

換言之，要是無法描繪出這樣的未來願景，也就提不起勁去行動了。

（圖／Unsplash）

•行動陷阱3：把課題想得太困難，過度看輕自己的能力

當人們面對的課題難度過高，便沒辦法採取行動。面對的課題如果遠超出自身力量所及，就算有心想解決，也無法實際動手。

另外，有時也會因為單方面的臆測，導致這兩者之間的平衡瓦解。

一旦將課題想得太過困難，又把自己的能力想得太微薄，就沒辦法展開行動。

如果心裡感覺「也許辦得到」便能採取行動，但如果認為自己「辦不到」，自然就沒可能了。

•行動陷阱4：感覺事情不會順利

即使夢想與未來願景十分明確，倘若和當下眼前的狀況相差太遠，感覺會像天方夜譚似的，便無法採取行動。

「不可能，不可能！我才做不到⋯⋯」

就像做了一場短暫的美夢後，轉瞬間墜入絕望的深淵。

之所以覺得事情不會順利，是因為看不清該在何時、何處、使用何種方法，才能成功到達這個美好的未來。

換句話說，陷入這類陷阱的人，對於達成目標的方法與步驟毫無頭緒，在這樣的狀態下就不禁覺得「事情不會那麼順利」。這樣一來，自然無法採取行動。

•行動陷阱5：不知道該做什麼

「該做的事情實在太多了。」

「得做這個，還得做那個。」

再有幹勁的人，一旦出現這樣的感覺，說什麼也無法採取行動了。

無法確立優先順序，不知道下一步該做些什麼，當然無從下手。

如果不知道具體該做些什麼，也就無法立刻行動。

•行動陷阱6：花費心力在徒勞無功的事情

第六個陷阱是，付出的心力收不到成效，徒勞無功。

「明明做了很多努力，卻得不到成果。」

「一直忙個不停，重要的部分卻完全沒進展。」

明明已經採取行動，卻收不到成效，問題出在並未採取對的行動。耗費時間在無謂的事物上，真正該做的事情卻一拖再拖。

造成這種狀況的原因之一，是視野太狹窄。

如果每天都忙得不可開交，視野就會變窄，只在眼前的小範圍打轉。這種行動陷阱最可怕的一點正是：以為自己持續行動，真正重要的事情卻完全沒做。

（圖／Unsplash）

看了以上幾個陷阱，各位覺得如何？

我想有些人已經有所自覺了。如果想要採取行動，就必須逃脫這些行動陷阱。

為此，到底應該採取怎樣的做法呢？

方法就是「做筆記」。

只要準備筆記本和一枝筆，就不會落入以上的陷阱，化身為立刻去做的人。

●本文摘選自 方智出版／圓神出版 所出版之《結果，立刻去做的人得到一切！行動力筆記版》。