快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實用植栽照護秘訣！打造人與自然完美共生的質感居住空間

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《KINFOLK綠藝：打造生活中的每一景綠意盎然》 作者： 約翰．伯恩斯（John Clifford Burns） 譯者：高霈芬 出版社：三采文化 出版時間：2021年4月1日
書名：《KINFOLK綠藝：打造生活中的每一景綠意盎然》
作者： 約翰．伯恩斯（John Clifford Burns）
譯者：高霈芬
出版社：三采文化
出版時間：2021年4月1日

文／約翰．伯恩斯（John Clifford Burns）

前言

　　養分孕育自然，自然提供養分；當我們施以悉心照顧，它便會回饋予我們滋養與啟發。

　　一點微小的努力就可以帶來顯著的影響，眾人齊心便能讓地球更好。與大自然建立深厚連結可以增進個人的幸福，若能了解到這一點，人們就會更願意付出心力。如同美國作家亨利．大衛．梭羅（Henry DavidThoreau）所寫：「有時候，所有焦慮與身體的辛勞，就這樣在大自然的無限閒適休憩之中靜了下來。」在日本，森林浴（簡單地在樹林間躺下冥想）屬於國家健保體系的一部分，用來療癒現代忙碌生活造成的不適。這種做法聽起來有些前衛，但其實就是換一種方式體驗繞遠路穿越公園去上班，或是觀察久旱逢甘露的植物恢復元氣所獲得的舒暢感。

　　在這本書中有許多來自世界各地的人，大方邀請我們參觀他們的花園、工作室和社群。從這些人身上，我們一再看見大自然滋養人心的故事。在阿姆斯特丹成立植物照顧社群的園藝家莫奈．奈雅．麥考勒說：「要學會照顧自己，最好的方式就是學著照顧植物。」在一萬公里之外的開普敦，巴比倫農莊的首席園藝師岡朵拉．杜契蘭德（Gundula Deutschlander）用一種微妙且富含情感的方式來形容她與自然之間的關係：「園藝一直對我很慷慨，它讓我有活著的感覺。」

　　你的花園也許和書中介紹的相去甚遠，又或許你目前沒有可運用的室外空間，別擔心，不論以何處為家，這些植物的美都不會改變；慢慢展開的蕨類植物在窗臺上生出孢子，與奢華的人造花園一樣令人心生敬仰之情，這就是花草最吸引人之處。藝術家索拉布．古普塔花好幾週的時間研究特定花種，並且運用紙張創作出這些花朵的完美複製品，他說：「你可以從一株完整的植物看出某種氣度，宛如詩歌。」

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

　　書中的故事提供了許多想法，邀請大自然進入生活。我們見到很多像古普塔一樣有創意的人，美麗的花朵是他們的靈感泉源；我們走進與大自然共存共榮的園藝社群，發掘並蒐集照顧植物的創意妙方。書中有很多實用小祕訣，不論是創作插花、自種自製有機產品，或是如何讓你的白鶴芋活得更久，這些全部都會傳授給你。

　　在這趟旅程中，我們遇見了許多人，他們把「跟隨自然直覺」這個概念徹底融入生活。一如哥本哈根創意花藝大師尤里斯．凡內斯．伊弗森的提醒：「這個領域不需要學歷，只要一頭栽進去就可以了。」

●本文摘選自三采文化出版之新書《KINFOLK綠藝：打造生活中的每一景綠意盎然》前言。


健保 日本 三采文化 閱讀風向球

相關新聞

《韓國人不想讓你知道的事》在韓國「外貌」可以改變人生

上天堂的人，但最近他卻出了很多錯，因為其中大部分都是韓國人，很多韓國人都做了整形手術，也因此讓閻羅王認不出他們的臉來。

緊急狀況如何自救？美國特勤局專家教你建立應變心態

文／伊芙‧波普拉斯（Evy Poumpouras），美國特勤局前特務 掩護和躲藏 警校教導學員的第一課，是如何有效運用「掩護」（cover）和「躲藏」（concealment）。 掩護是指任何能

實用植栽照護秘訣！打造人與自然完美共生的質感居住空間

文／約翰．伯恩斯（John Clifford Burns） 前言 　　養分孕育自然，自然提供養分；當我們施以悉心照顧，它便會回饋予我們滋養與啟發。 　　一點微小的努力就可以帶來顯著的影響，眾人齊

惡質vs.瘋狂：故意犯罪與因精神病而犯罪

在那些舉世矚目的重大新聞事件中，我們經常看到一種「二擇一」的心態，某人要不是完全瘋了，就是異常的精神病態者。人們總是大力反彈，說精神疾病只是藉口，「沒有證據」證明這些人有精神疾病，這群暴力的瘋子應該「轉念間回復正常」做出負責任的行為，否則就該關進監獄或處以死刑。 在「瘋狂」對上「惡質」的世界裡，其實有許多的瘋狂混跡於劣行之中。也許這群犯罪者當中有些真的是惡棍，有些人生病了，有些是精神病態者，有些則是其他狀況。也許有些人被虐待到根本沒辦法做出任何理性決定的地步…… 我們評斷，但我們不了解。 很重要的是，在做出論斷之前，至少要先努力理解。

《閱讀，讓希望綻放》集結上百人邂逅閱讀的美麗之書

文／蔡青兒 緣起：為閱讀提燈，點亮孩子未來希望 　　可以在靜思書軒服務近二十年，每天圍繞在書香、咖啡香、心靈香，是很幸福的事。 　　二○○二年，臺北市信義商圈的新舞臺表演廳一樓，開了一間靜思書軒

盧建榮／李敖為台灣知識產值締造一次出超記錄──讀《蔣介石日記的濫用》

揭穿「中國大陸蔣介石研究第一人」楊天石的真面目 為我們揭示了「曲學阿世」以及「為稻梁謀」的機會主義者臉孔。這種人以後會大抄台灣學者，自是不令人意外。在日記的限制方法論部分，更是幫助有志史學工作者提升研究檔次的津梁。──盧建榮 ◎本書揭示的並非一字不改的簡單抄襲，而是道出一般人看不出的高明抄襲手段，令人大開眼界。 ◎本書也示範了史料的運用，不可僅用一家之言，即使是當事人的日記，也會有模糊、刪改、避而不談、作偽的可能。欠缺前後脈絡的掌握和多視角的比對，只會是史料的堆砌整理或斷章取義，不具學術價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。