實用植栽照護秘訣！打造人與自然完美共生的質感居住空間

文／約翰．伯恩斯（John Clifford Burns）

前言

養分孕育自然，自然提供養分；當我們施以悉心照顧，它便會回饋予我們滋養與啟發。

一點微小的努力就可以帶來顯著的影響，眾人齊心便能讓地球更好。與大自然建立深厚連結可以增進個人的幸福，若能了解到這一點，人們就會更願意付出心力。如同美國作家亨利．大衛．梭羅（Henry DavidThoreau）所寫：「有時候，所有焦慮與身體的辛勞，就這樣在大自然的無限閒適休憩之中靜了下來。」在日本，森林浴（簡單地在樹林間躺下冥想）屬於國家健保體系的一部分，用來療癒現代忙碌生活造成的不適。這種做法聽起來有些前衛，但其實就是換一種方式體驗繞遠路穿越公園去上班，或是觀察久旱逢甘露的植物恢復元氣所獲得的舒暢感。

在這本書中有許多來自世界各地的人，大方邀請我們參觀他們的花園、工作室和社群。從這些人身上，我們一再看見大自然滋養人心的故事。在阿姆斯特丹成立植物照顧社群的園藝家莫奈．奈雅．麥考勒說：「要學會照顧自己，最好的方式就是學著照顧植物。」在一萬公里之外的開普敦，巴比倫農莊的首席園藝師岡朵拉．杜契蘭德（Gundula Deutschlander）用一種微妙且富含情感的方式來形容她與自然之間的關係：「園藝一直對我很慷慨，它讓我有活著的感覺。」

你的花園也許和書中介紹的相去甚遠，又或許你目前沒有可運用的室外空間，別擔心，不論以何處為家，這些植物的美都不會改變；慢慢展開的蕨類植物在窗臺上生出孢子，與奢華的人造花園一樣令人心生敬仰之情，這就是花草最吸引人之處。藝術家索拉布．古普塔花好幾週的時間研究特定花種，並且運用紙張創作出這些花朵的完美複製品，他說：「你可以從一株完整的植物看出某種氣度，宛如詩歌。」

（圖／Unsplash）

書中的故事提供了許多想法，邀請大自然進入生活。我們見到很多像古普塔一樣有創意的人，美麗的花朵是他們的靈感泉源；我們走進與大自然共存共榮的園藝社群，發掘並蒐集照顧植物的創意妙方。書中有很多實用小祕訣，不論是創作插花、自種自製有機產品，或是如何讓你的白鶴芋活得更久，這些全部都會傳授給你。

在這趟旅程中，我們遇見了許多人，他們把「跟隨自然直覺」這個概念徹底融入生活。一如哥本哈根創意花藝大師尤里斯．凡內斯．伊弗森的提醒：「這個領域不需要學歷，只要一頭栽進去就可以了。」

●本文摘選自三采文化出版之新書《KINFOLK綠藝：打造生活中的每一景綠意盎然》前言。