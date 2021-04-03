真實事件改編！《疑案辦：血色芙蓉》冷案剋星三人組燒腦緝兇

文／唐嘉邦

一九九三年六月八日，臺北珍香樓餐廳

明明是晚餐時間，整間偌大的餐廳卻只有舞臺前的主桌附近亮著燈。

「那個代班的！主桌只要擺四人份的餐巾，別忘了。」

阿達細心地端著餐盤、茶杯，把主桌擺置妥當，還不忘領班囑咐，將酒紅色的絲質餐巾摺成立體的皇冠形狀，一一放在餐盤上。不過奇怪的是，這張至少可坐十人的大圓桌竟只擺了四份餐巾，其中三份放在靠近出口側，另一份則放在對面背對主舞臺的主位。

阿達另外拿出一份餐巾，摺成一朵鬱金香，放在旋轉圓盤正中央，他似乎很滿意自己的作品，看著這朵鬱金香露出了笑容。

領班在旁看著阿達的動作，不禁暗暗稱許，他剛剛才示範摺一次，阿達竟然就學會摺出這麼複雜的樣式。領班心想，這阿達雖已年過三十，但手腳還挺俐落，態度也誠懇，或許可以留著讓他轉正職。

阿達並不是珍香樓的正式員工，是因為資深員工阿明臨時身體不適請假，阿明向領班推薦失業的好友阿達來代班。

這間珍香樓的員工，大多都是曾經入獄服刑過，出獄後找不到工作的更生人。由於每個員工都有自己的故事，領班並不清楚阿達的過去，也不想多問，只聽說他是阿明的獄友，出獄後求職碰壁，淪為到處代班的臨時工。

雖說珍香樓員工大多具更生人背景，但餐廳並不擔心這些前科員工的管理。而珍香樓要求員工的舉止務必符合最高禮儀，之所以沒人膽敢抱怨，原因是這裡的老闆比所有人都更大尾，他是目前道上最炙手可熱的大哥，萬聯幫東堂堂主「龍哥」。

（圖／Unsplash）

這一天，珍香樓並沒有對外營業，但員工照樣要上班，因為今天這裡有場重要的聚會。或許不能稱為聚會，正確名詞應該叫做「談判」。

晚間七點，廚房準備就緒，菜都已經備好，前場的服務員如領班及阿達等人也都準備妥當，等待談判的兩方人馬到齊。

二樓首先傳出談話聲，原本在樓上包廂休息的龍哥，在左右小弟的簇擁下步下樓梯來到大廳。龍哥作為地主先行入席，當仁不讓地坐在主位上，四名小弟站在他的身後隨侍，其餘人則散坐各桌。

龍哥從口袋掏出一包香菸，一支菸抽出後還沒放到嘴中，身後一名小弟就湊上前點起打火機。

阿達看著正在抽菸的龍哥，心中默默算了一下，大廳現場至少有三十名東堂弟兄，樓上可能還有更多人，而且從外衣鼓起的狀況，看得出來不少人腰間配槍。

龍哥是這幾年崛起速度最快的黑道大哥，十四歲就以「阿龍」之名跟著萬聯幫幫主王祥在外面搶地盤。他十六歲砍死敵對角頭老大，使得從西門町萬年大樓發跡的萬聯幫從此一路壯大，而他因為還未成年只關六年。二十二歲出獄後，成為萬聯幫核心要角，二十五歲因「一清專案」又被掃進苦窯蹲。不過，年輕的阿龍在獄中拉幫結派，認識更多黑道大哥，「級數」更是大躍進。

「阿龍」經歷了一清之後成為「龍哥」，管訓出來正逢萬聯幫開始「分堂而治」，將全臺北市的地盤分為「東、西、南、北」四個分堂，他立刻成為「東堂」堂主。

自從龍哥掌管東堂後，東堂已幾乎掃平當地原有的傳統角頭，掌握所有的賭場、八大行業、電玩店，並成立「東和開發」股份有限公司，將堂口企業化經營，從事工程圍標、綁標。

如今，東堂勢力隨著信義計畫區的發展，可預期將越發強大。同時龍哥還打算將黑手伸向過去不曾染指的內湖與南港，這讓當地傳統角頭憂心不已。

這一天，將在珍香樓與龍哥談判的，便是港湖地區角頭「溪仔尾」的老大「阿輝大」，他們將就科學園區用地開發案的標案進行討論。

阿輝大今年已經六十八歲，是北臺灣重量級傳統角頭老大，他的勢力除了港湖一帶外，還延伸至汐止、基隆。經營項目包括賭場、錢莊、「貓仔間」，因應時代改變，最近開始搞起工程開發，並涉足砂石業。

一名小弟從外面進入大廳，對著龍哥說：「人來了！」散坐在各桌的小弟們頓時起身，只有龍哥仍悠哉坐在椅子上。

三名男子走進昏暗的大廳，為首的阿輝大叼著菸斗逕自走向主桌，緊跟在後的是他的得力助手「昌仔」，一名長相斯文的男子則走在最後。

阿達無視阿輝大和昌仔，目光緊盯最後一名男子。

阿輝大走近主桌，對著龍哥親切地喊：「阿龍！」

龍哥終於站起身，迎接這名道上老前輩，「阿輝大，我們多久沒見了？你身體看來還不錯喔。」

阿輝大露出笑容回答：「一清出來，至少五年沒見了喔！我老了，哪像你今嘛話水會結凍，在外面𨑨迌的誰不認識你龍哥？」

「黑白講，你阿輝大才是縱貫線有名，到下港都聽到你名字。」

「別來這套！好了，給你介紹一下，這是我們家昌仔，你應該有聽過。」

阿輝大轉身，指著自己身後理著像是監獄囚犯大平頭的壯碩男子給龍哥認識。

「原來他就是昌仔啊！聽說是你們『溪仔尾』最會打的？」

「還用說？我們昌仔是『成功隊』退伍的，『水鬼』你知嘸？殺人不眨眼耶！」阿輝大對自己的手下相當自豪，但看在龍哥眼裡，覺得對方似乎有些下馬威的味道，感到一絲不快。

龍哥走向昌仔，用凶狠的雙眼直視對方。昂頭嚼檳榔的昌仔，也以不屑的態度回瞪眼前這名重量級黑道大哥，流露一副「出來混，我怕誰？」的流氓樣。

龍哥突然大笑，對阿輝大說：「你們這個昌仔不錯喔！」顯然是對昌仔的膽識頗為欣賞，隨後又對最後那名斯文男子問道：「這位是？」

那男子不等阿輝大介紹，自己道出身分：「我是恩遠建設的李遠志，幸會。」

龍哥一聽對方竟然是大名鼎鼎的「遠航集團」少東，心中馬上有底，知道他就是阿輝大的「金主」，也是阿輝大這次敢跳出來搶標案的關鍵人物。

李遠志今年二十八歲，是富甲一方的「內湖李家」成員，其父創立的遠航集團更是涉足金融、貨運、營造、石化等產業。李遠志本人目前的身分是遠航集團底下的恩遠建設負責人，同時還與演藝圈有著密切關係。

儘管阿輝大搬出李遠志這塊閃亮亮的大招牌，不過，針對這次金額高達數十億元的科學園區開發案，龍哥胸有成足。他早就打點好上下層層環節，包括從營建署、立法院，到市政府、市議會。對其他原本有意投標的公司，他也以威脅利誘的方式「搓圓仔」，和競爭對手們談妥，此次標案將由東堂旗下的東和開發取得。

龍哥心想，最近才開始搞營造建設的阿輝大，以為找了個大金主，加上自己在道上的地位，就可以臨時強行插一腳。老人家大概還不懂搞標案的眉角和潛規則，重大標案可不是這樣說想玩就隨便能進來玩的。

心裡雖然有些不滿，但龍哥仍然保持對前輩的風度。

●本文摘選自凌宇出版之新書《疑案辦：血色芙蓉》序章。