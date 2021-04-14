殺人魔與追隨者VS.犯罪心理學家與FBI重案探員 精彩對決將在鮮血之中終結

文／麥克‧歐默（Mike Omer）

柔伊仔細檢查交疊在房間地板上的大片血跡和腳印，起初很難理解這片混亂；血腳印被抹開，彼此交踩，她慢慢設法在腦中釐清：有人在房間入口附近轉了好幾圈，走到最遠的角落然後返回，他好幾次踩進血泊中，這可能表示他感到困惑或極度煩惱。

丟棄在地板上的胸罩遭到強力撕裂，背面的金屬小勾也扭曲變形，剩下的衣物呢？也被撕裂了嗎？她試圖阻止讓明顯的問題掩蓋她的判斷：這可能是格洛弗的傑作嗎？

如果她一直針對格洛弗，她就會一直竄改事實，讓事實符合自己想看見的，但是她不確定是否可以迴避這個問題。格洛弗像寄生的藤蔓一樣成長並充斥她的思緒，爬進每個不引人注意的角落，阻礙所有其他思緒。

在過去幾週，她和塔圖姆嚴密追蹤了格洛弗的行跡，一路追溯到十年前，就像倒帶的電影。他們從他最後去過的地方起步：她自己住的那棟樓中的公寓，他以丹尼爾．摩爾的名字承租下來，並跟蹤柔伊和她妹妹安德芮亞一個多月。當柔伊離開去德州調查一起案件時，格洛弗出擊了，幸運的是安德芮亞設法在不受傷害的前提下逃脫了，格洛弗在過程中中槍，並蹲在他的潮濕公寓中休養康復。法醫小組估計格洛弗差點身亡，但設法止住了血，一等到他能站得起來，他就逃跑了。

更有甚者，格洛弗快死了，不是因為子彈，而是出於更平凡無奇的原因，他患有晚期腦瘤，這使他比過去任何時刻都更加危險，成為一頭一無所有的垂死野獸。

她轉向站在房間另一端的歐唐納警探，她深色的眼眸尾隨攝影師，他半跪著拍了一系列血腥的腳印。

「我可以看看屍體的照片嗎？」柔伊問歐唐納警探。

歐唐納皺了皺眉，考慮了半晌，彷彿這請求是不合理的，最後她要求攝影師給他們看照片。

他站起身，用一根細長的手指扶扶他的粗框眼鏡，然後他開始擺弄相機，在瀏覽照片時皺著眉頭。

塔圖姆走進客廳。「她的臥室裡有一些血跡。」他越過他的肩膀指向門口。「有更多腳印和血手印抹在床頭櫃和牆壁上。」

「有指紋？」柔伊問。

「我不這麼認為，我用肉眼看不出任何線索―只是抹過去，房間裡的法醫說，看起來無論是誰留下了這些抹過的血跡，那人都戴著手套。」

「戴手套表示是預謀犯案，但現場這團混亂看起來像是完全的失誤。」柔伊說。

「浴室的水槽和地板上也有血跡。」

「他在那裡沖洗嗎？」

「看起來是。」

當攝影師說，「來吧。」柔伊正在試圖想像事件展開。他走向他們，並向他們展示相機背面的螢幕。

一時半刻，柔伊很難理解自己看到了什麼。「那是屍體嗎？」她問。「屍體被蓋起來了嗎？」

「是的，」歐唐納在她身後回答。「她被蓋上一條毯子。」

「是誰發現受害者的？」塔圖姆問

「她的父親，艾伯特．藍姆，」歐唐納說。

「是他幫她蓋上毯子的嗎？」

「他說他沒有，她發現她的時候就是那樣了，」歐唐納回答。「證據證實了這一點，看到毯子上的那些污漬了嗎？」

攝影師翻動這些照片，找到兩張大片棕色污點的特寫鏡頭。

「是血跡。」歐唐納指出。「當血液還新鮮時，她就被蓋上了，但是當我們到達現場且血液乾掉時，屍體處於進一步的屍僵狀態，她已經死亡一段時間了，無論幫她蓋上毯子的人是誰，都是在她死後不久蓋的。」

歐唐納是否考慮過另一種解釋？父親可能是凶手，他可能蓋好她的屍體，並在數小時後打電話報警。

「所以他發現她被蓋著，就讓她那樣被留在原地？」塔圖姆難以置信地問。

「不，他掀掉遮蓋物，看見她已死亡且僵硬，根據他最初的供詞，他還試圖喚醒她，然後他再次蓋住她，然後撥打九一一。」

攝影師滑動瀏覽了幾張從不同角度拍下被蓋好的屍體照片，然後他停下，螢幕上的照片顯示出沒有蓋住的屍體。

很容易可以看出父親為何再次將她蓋好。

女人的屍體屈身，膝蓋向後彎，裙子拉到腳踝，她的襯衫被撕裂，左乳暴露在外，沒有穿內褲。即便父親想保護女兒的形象，他也會發現，當她的腿以這種方式彎曲，很難把裙子拉好。

柔伊瞥了一眼躺在地板上、用證據標記標示出來的撕裂胸罩。「你們有找到她的內褲嗎？」

「還沒，我們還在翻垃圾桶。」

「如果沒在這裡，可能就找不到了，」柔伊說。「他拿走了，這是戰利品。」

她仔細檢視了照片。屍體的手臂上布滿血跡，女人的臉上也濺滿鮮血，髮絲凝結成塊，緊貼著沾滿鮮血的雙頰，左腿上沾滿被塗抹開的鮮血，但看起來好像不是傷口造成的，在某個時間點，受害者的腿可能已經擦過地板上的血。瘀血在女人的脖子造成損傷―可能是勒痕，但是在小螢幕上很難確定，尤其是用廣角拍攝的照片。

攝影師不斷滑動瀏覽著照片，加快了速度，彷彿覺得那些影像令他難以直視。柔伊覺得這很奇怪，這些照片是他自己拍的。

「等等，」她說。「回去上一張。」

他向後滑動了一張照片，這是她脖子上痕跡的特寫照片，痕跡看起來確實像是勒痕，但柔伊仍不確定，引起她注意的是女人脖子上一條細細的銀線。

（圖／Unsplash）

「她有戴首飾嗎？」她問。

「是一條十字架的銀項鍊，她的父親說她一直都戴著，」歐唐納回答。

「他為什麼不拿走那個當成戰利品？」柔伊喃喃道。

「也許他不喜歡珠寶，」塔圖姆這麼提議。

柔伊點點頭，這是有可能的，儘管會拿走戰利品的連環殺手通常會拿走珠寶，尤其是這個案子，她是被勒死的，項鍊就掛在脖子上，殺手肯定會注意到。他有可能是用項鍊把女孩勒死的嗎？她仔細檢查了照片，似乎不太可能，項鍊會被扯斷，這條項鍊太細了。

「你說她的床頭櫃上有手指抹過的血跡，」柔伊告訴塔圖姆。「那裡有任何珠寶嗎？」

「我不知道。」

「那裡放著一個珠寶盒，」歐唐納說。「有兩條手鍊。」

「兩條手鍊和一條項鍊，」柔伊斷言。「凶手可能搜過她的物品，拿了項鍊，並在她死後戴在脖子上。」

「我對此表示懷疑，」歐唐納說。「她的父親說她總是戴著項鍊，凶手很可能只是在尋找他能拿走的任何有價值的物品，手鍊是廉價的小飾品，所以他留下手鍊，我們會問父親她是否有任何貴重的珠寶。」

柔伊感到一陣惱怒，但她沒對這個論點提出爭論。當攝影師滑動瀏覽其餘的影像時，她一直在尋找，也許這是好一段時間以來，她終於再次觀察到格洛弗的傑作。

當她和塔圖姆找出格洛弗的化名時，他們追蹤了他的行跡，他們已經得知他過去幾年住在芝加哥，他們在麥金利公園找到他的舊公寓，現在有幾個學生住在那裡。他們還追蹤了他以前擔任支援技工的舊工作，那是他六個月前丟掉的差事。他們花了幾天時間與他的老同事和經理談話，試圖收集任何些許訊息，他大多數的同事都說他是個好人，總是樂於提供協助，很愛開個玩笑或大笑，他的經理實際上使用富有團隊精神這個詞彙來形容他。

他的兩位女同事認為他身上有某種令她們發毛的特質，但確切原因她們說不上來。

柔伊知道這種感覺，她十四歲時親身體驗過，羅德．格洛弗是她的鄰居，他起初看起來像個好人，迷人又有趣。

然後奇怪的是他令人不安的行為模式開始出現，大約在就那個時候，年輕女性開始相繼死亡。

「最後一張了。」攝影師說，放下相機。

「有使用武器的跡象嗎？」塔圖姆問，轉身面對歐唐納。

「嗯，」歐唐納回答。「我假設有兩種武器，她脖子上的痕跡看起來像勒痕，可見他使用了某種繩索或皮帶，而出血是她手臂上一個很醜的傷口造成的，因此也涉及某種刀片。另外，她的襯衫看起來部分像是用刀片割開的，但是我們沒有找到符合任何一項的證物。」她指著腳印。「看起來像是凶手穿越房間從地板上撿起某種東西，有看到腳印在牆壁正前方停下的樣子嗎？我敢打賭他停下來蹲在那裡。」

柔伊對警探的看法略有改善。「妳認為他撿起的是刀嗎？」

「我幾乎可以確定，如果妳過去那裡，會看到幾滴血，就在十六號證據標記旁邊，我認為血跡來自刀。」

書名：《嗜血門徒》作者：麥克‧歐默（Mike Omer）出版社：臉譜／城邦文化出版時間：2021年3月30日

柔伊走到房間的一個角落，蹲下看著地板，血跡就在那裡，幾滴完美的圓形棕色污漬，塔圖姆蹲在她旁邊。

「是垂直血滴，」他說。「這就是為什麼血跡形狀是圓形而不是橢圓形，這表示血不可能是從房間的另一邊飛濺出來，武器很可能掉在這裡。」

柔伊點點頭，試圖想像。「他很可能走到這裡，手裡拿著刀，然後停了幾秒鐘，那也證明了血滴的型態。」

「我不是法醫專家，」塔圖姆謹慎地說。「但是看看血滴周圍沒有濺開的型態嗎？如果血滴是從一英尺或兩英尺高處低落，落下的每一滴血都會在周圍呈現一個小的圓形飛濺型態，沒有的話，就表示血是只從幾英寸的高度滴落。我認為歐唐納警探是對的，武器放在這裡滴血，然後凶手蹲下撿起來。」

柔伊同意了，這是最簡單的解釋。她想像凶手襲擊了受害者，用刀威脅她，在掙扎過程中，刀割傷了受害者的手臂。然後呢？受害人是否設法以某種方式解除了殺手的武裝，將刀扔到角落？或許吧。

她站直身並試圖思考。整個現場中都存在衝突的行為模式：踩進血泊，覆蓋屍體，在整間公寓留下血跡，這一切行為都帶有困惑、恐懼甚至是羞愧的明顯特質，但是戴手套說明是預謀犯案，不見的內褲是戰利品，項鍊怎樣都不符合側寫。致死是意外造成的嗎？不可能有辦法猜測；柔伊甚至不確定受害者是否死於失血或窒息。

通常她很容易就能在腦海中想像出可能的情節，但在這裡，不同的細節無法緊密配合。

他們漏掉了一些事。

●本文摘自 臉譜／城邦文化 所出版之《嗜血門徒》。（《人體標本師》、《殺人現場直播》系列重磅完結篇！）