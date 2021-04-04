《許願地球儀》一部透過兒少眼光去理解「生命」的獲獎力作
為什麼死亡那麼可怕？因為我們不知道它何時會來，也不知道那之後會發生什麼。
榮獲2018年挪威青少年兒童類‧年度之書《許願地球儀》，書中從11歲的蘿蓓塔有一個心願說起，她希望患有先天性心臟病、生命垂危的好友夏洛特能找到一顆健康的心臟替換。一次偶然機會，蘿蓓塔在霍拉蒂奧爺爺的慫恿下參加了一場古董拍賣會，並買下了一個古老的地球儀。據爺爺說，這是個具有魔力的地球儀，只要滿足特定的條件，並對地球儀許下心願，它便能實現持有者一個願望，但前提是：不能與死亡有關……（編按）
文／克莉絲汀娜‧奧森（Kristina Ohlsson）
有時候，沒有緣由，但你就是知道不好的事情即將發生了，你會感覺全身都不對勁。在我們從奧胡斯的拍賣會朝家裡趕的時候，我幾乎可以肯定，恐怕要發生什麼不幸的事情了，但我尚不確定何時發生。
夏洛特的情況急轉直下，越來越糟，一天中所有的歡愉瞬間都煙消雲散。我們打電話給她的父母，請他們在克利斯蒂安城醫院的急診室外跟我們會合。霍拉蒂奧爺爺駕車一路飛馳，汽車如同飛毯一般風馳電掣。我覺得霍拉蒂奧爺爺特別擔心，畢竟是他帶著我們到奧胡斯去的，而且，他不像我一樣，能經常見到夏洛特病得奄奄一息的樣子。
他可能壓根兒就沒注意到我也十分擔心，但是原因截然不同，我擔心的原因很隱密，只有夏洛特知道。
「你得加油啊，快點好起來，」我在夏洛特耳邊輕聲鼓勵道，「這樣我們才有時間去……」
最後幾個詞我壓低了聲音，只有夏洛特聽到了。她虛弱地點了點頭。對於自己為何必須得快點恢復，她心知肚明。
我們到達後，夏洛特的爸爸把女兒從後座抱了起來。
「我能跟你們一塊兒進去嗎？」我怯怯地問道。以前他們允許我進去過幾次。
夏洛特的媽媽輕輕摸了摸我的臉頰，「今天沒辦法，」她說，「我們大多數時間就是在那兒靜靜地等待，你知道那種情況的。」
我當然知道是怎麼樣的情況。我爸爸總說，他從來沒見過其他人像我這樣，身體健康卻在醫院裡度過那麼多時間的，但我常常為了夏洛特待在醫院。可能某種程度上也是為了我自己，我想時刻關注她的情況。
「我們一有消息就給你打電話。」夏洛特的爸爸抱著她走進醫院的時候說。
夏洛特面色蒼白、神情憂鬱，看起來疲憊不堪。
她媽媽對我笑了笑，但我知道她非常不安，我也一樣忐忑。
我越想心裡越難過。就在門關上之前，我大聲喊道：「對不起！」
夏洛特的媽媽聞聲又跑了出來。
「我很抱歉帶著夏洛特去了奧胡斯！我們不知道她會病倒！」
我悲痛難忍，放聲大哭起來。霍拉蒂奧爺爺攬住我，緊緊地擁抱了我一下。夏洛特的媽媽蹲在我面前，拉起我的小手。
「蘿蓓塔，小寶貝，」她柔聲道，「這種情況時常發生。夏洛特病倒可不是因為你們一起出去了一天，哪怕是待在家裡，這種情況也很容易出現。我很高興有你陪著她，你可是我們家裡很重要的一分子呢。」
她對我淺淺一笑，然後轉身離去了。她的話給了我無限溫暖，讓我的精神隨之一振。我是他們家裡的一分子。我自己的家庭常常是無趣又忙碌的，夏洛特家裡除了她之外沒有其他孩子。
「好了，我們回家吧，」霍拉蒂奧爺爺沉聲道，「也許你爸媽願意請我喝杯咖啡。」霍拉蒂奧並不是我的親爺爺。他誰的親爺爺都不是，但他曾是我奶奶的伴侶，那是他當水手四十多年後的事情。
「有一天，我上岸看到她，」他時常這樣回憶，「她是整個瑞典王國最漂亮的女人。」
那是我出生前幾個月的事情。媽媽常常說，奶奶跟霍拉蒂奧爺爺在一起的幾年是最開心的。後來奶奶不幸去世了。她駕車外出時突然發病暈倒，撞在了樹上，當時車裡只有她自己。
那已經是三年前的事情了，也是我生命中最糟糕的一段日子。媽媽痛哭不已，悲慟欲絕。家中好似沒有我的容身之地一般，我也在夏洛特的家裡放聲大哭了一陣兒。但是誰都沒有霍拉蒂奧爺爺傷心，他萬念俱灰，好多天都一言不發，直到我過生日才有所改觀。他來參加我的生日聚會，放聲高歌，差點把屋頂掀翻！
我抱著裝有地球儀的盒子回到家裡。當然，能夠成功競拍買到地球儀，我還是挺高興的，但更多的還是擔心，擔心夏洛特，擔心我在車中的強烈感受——可能有什麼可怕的事情要發生了。夏洛特病情反反覆覆、屢次病倒，但這次不同以往。我有這樣的直覺。
霍拉蒂奧爺爺試圖分散我的注意力，讓我想點別的事情。
「你會明白的，」他說道，「這個地球儀會對你十分有用的。」
「怎麼有用的？」我暗忖道，但是沒有說出來。
「你拿的那是什麼鬼東西？」當我把盒子放在餐桌上時，希歐多爾問道。
「神奇地球儀。」我回答。
當然，這回答聽起來可能會有些愚昧可笑，希歐多爾立馬開始調侃我，「哇哦，神奇地球儀？你多大了，蘿蓓塔？」他朝著我喊道。
我十一歲了，秋天的時候就滿十二歲了。希歐多爾十五歲了，我非常希望他趕緊離開家。
●本文摘選自聯經出版之《許願地球儀》。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言