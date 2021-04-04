《許願地球儀》一部透過兒少眼光去理解「生命」的獲獎力作

文／克莉絲汀娜‧奧森（Kristina Ohlsson）

有時候，沒有緣由，但你就是知道不好的事情即將發生了，你會感覺全身都不對勁。在我們從奧胡斯的拍賣會朝家裡趕的時候，我幾乎可以肯定，恐怕要發生什麼不幸的事情了，但我尚不確定何時發生。

夏洛特的情況急轉直下，越來越糟，一天中所有的歡愉瞬間都煙消雲散。我們打電話給她的父母，請他們在克利斯蒂安城醫院的急診室外跟我們會合。霍拉蒂奧爺爺駕車一路飛馳，汽車如同飛毯一般風馳電掣。我覺得霍拉蒂奧爺爺特別擔心，畢竟是他帶著我們到奧胡斯去的，而且，他不像我一樣，能經常見到夏洛特病得奄奄一息的樣子。

他可能壓根兒就沒注意到我也十分擔心，但是原因截然不同，我擔心的原因很隱密，只有夏洛特知道。

「你得加油啊，快點好起來，」我在夏洛特耳邊輕聲鼓勵道，「這樣我們才有時間去……」

最後幾個詞我壓低了聲音，只有夏洛特聽到了。她虛弱地點了點頭。對於自己為何必須得快點恢復，她心知肚明。

我們到達後，夏洛特的爸爸把女兒從後座抱了起來。

「我能跟你們一塊兒進去嗎？」我怯怯地問道。以前他們允許我進去過幾次。

夏洛特的媽媽輕輕摸了摸我的臉頰，「今天沒辦法，」她說，「我們大多數時間就是在那兒靜靜地等待，你知道那種情況的。」

我當然知道是怎麼樣的情況。我爸爸總說，他從來沒見過其他人像我這樣，身體健康卻在醫院裡度過那麼多時間的，但我常常為了夏洛特待在醫院。可能某種程度上也是為了我自己，我想時刻關注她的情況。

「我們一有消息就給你打電話。」夏洛特的爸爸抱著她走進醫院的時候說。

夏洛特面色蒼白、神情憂鬱，看起來疲憊不堪。

她媽媽對我笑了笑，但我知道她非常不安，我也一樣忐忑。

我越想心裡越難過。就在門關上之前，我大聲喊道：「對不起！」

夏洛特的媽媽聞聲又跑了出來。

「我很抱歉帶著夏洛特去了奧胡斯！我們不知道她會病倒！」

我悲痛難忍，放聲大哭起來。霍拉蒂奧爺爺攬住我，緊緊地擁抱了我一下。夏洛特的媽媽蹲在我面前，拉起我的小手。

「蘿蓓塔，小寶貝，」她柔聲道，「這種情況時常發生。夏洛特病倒可不是因為你們一起出去了一天，哪怕是待在家裡，這種情況也很容易出現。我很高興有你陪著她，你可是我們家裡很重要的一分子呢。」

她對我淺淺一笑，然後轉身離去了。她的話給了我無限溫暖，讓我的精神隨之一振。我是他們家裡的一分子。我自己的家庭常常是無趣又忙碌的，夏洛特家裡除了她之外沒有其他孩子。

「好了，我們回家吧，」霍拉蒂奧爺爺沉聲道，「也許你爸媽願意請我喝杯咖啡。」霍拉蒂奧並不是我的親爺爺。他誰的親爺爺都不是，但他曾是我奶奶的伴侶，那是他當水手四十多年後的事情。

「有一天，我上岸看到她，」他時常這樣回憶，「她是整個瑞典王國最漂亮的女人。」

那是我出生前幾個月的事情。媽媽常常說，奶奶跟霍拉蒂奧爺爺在一起的幾年是最開心的。後來奶奶不幸去世了。她駕車外出時突然發病暈倒，撞在了樹上，當時車裡只有她自己。

那已經是三年前的事情了，也是我生命中最糟糕的一段日子。媽媽痛哭不已，悲慟欲絕。家中好似沒有我的容身之地一般，我也在夏洛特的家裡放聲大哭了一陣兒。但是誰都沒有霍拉蒂奧爺爺傷心，他萬念俱灰，好多天都一言不發，直到我過生日才有所改觀。他來參加我的生日聚會，放聲高歌，差點把屋頂掀翻！

書名：《許願地球儀》作者：克莉絲汀娜‧奧森（Kristina Ohlsson）出版社：聯經出版 出版時間：2021年1月14日

我抱著裝有地球儀的盒子回到家裡。當然，能夠成功競拍買到地球儀，我還是挺高興的，但更多的還是擔心，擔心夏洛特，擔心我在車中的強烈感受——可能有什麼可怕的事情要發生了。夏洛特病情反反覆覆、屢次病倒，但這次不同以往。我有這樣的直覺。

霍拉蒂奧爺爺試圖分散我的注意力，讓我想點別的事情。

「你會明白的，」他說道，「這個地球儀會對你十分有用的。」

「怎麼有用的？」我暗忖道，但是沒有說出來。

「你拿的那是什麼鬼東西？」當我把盒子放在餐桌上時，希歐多爾問道。

「神奇地球儀。」我回答。

當然，這回答聽起來可能會有些愚昧可笑，希歐多爾立馬開始調侃我，「哇哦，神奇地球儀？你多大了，蘿蓓塔？」他朝著我喊道。

我十一歲了，秋天的時候就滿十二歲了。希歐多爾十五歲了，我非常希望他趕緊離開家。

●本文摘選自聯經出版之《許願地球儀》。