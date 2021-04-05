【日常省思】 律師娘／幸福，不是只有一種模樣

文／林靜如（律師娘‧娘子軍創業平台女頭目）

這幾年，因為另一半的法律事業，經營了粉專「律師娘講悄悄話」，而在無意間造就了想到「離婚」，就想到「律師娘」。

每當我想要上網瀏覽一下自己過去寫的文章，搜尋我在網路上的稱號「律師娘」，建議搜尋字詞就會自動跳出「律師娘 離婚」。自己談離婚談到這麼有名，害我不知道該覺得開心，還是難過。

●

從二○一四年底到現在，寫作及經營社群六年多了，看了不下數千件的離婚案例，最終可以歸納出婚姻讓人不幸福的原因，其實只有一個，就是「放不下」。

不管是身在不幸婚姻中、或是已經離開婚姻的人，為了關係而糾結、痛苦、徬徨、失措、瘋狂、憤怒……失去了品嘗生活的能力，只能感受到對方帶給自己的傷害，卻忘了，人一生追求的就是幸福、快樂，而這件事，其實是掌握在自己的手上。

●

參加婚禮的時候，都會聽到大家對新人說：「一定要幸福喔！」

早年，我聽到這樣的祝福，都會覺得這是希望新人遇到一個「對的人」，而這個「對的人」會帶給她（他）幸福。

走到中年的我，看過那麼多幸福跟不幸福的婚姻，才體會到「一定要幸福喔！」更適合解釋成：「不管以後的日子多難熬，你都要記得讓自己幸福。」雖然，說的人大概通常都沒想得那麼深層，就只是在一種歡樂氣氛下，脫口而出的善意。

然而，其實很多婚姻中會出現的考驗、折磨、隱憂，通常在準備婚禮的過程中，就已經暗藏、潛伏。只是，想要追求更美好生活的我們，不願意去面對。

婚姻哪有這麼簡單，相愛一輩子也沒有這麼容易。

●

有本討論婚姻關係的書《愛自己，和誰結婚都一樣》，書裡提到：「所有這些人（指離婚的夫妻）在結婚之初，都希望能找到自己的幸福，而且能給予幸福的正是自己的另一半。後來他們離婚，是因為他們覺得自己沒有得到當初所希望的幸褔。跟這個人的婚姻看起來就像一個設計好的騙局。」就是在描述我們對美好婚姻的期待落空時，可能會產生的心理狀態。

但是，我後來發現，最後可以在婚姻這場難度極高的試驗場中存活或是安全下椿的，都是那種可以先把自己照顧好，不管是在經濟、身體或心理各方面，一個人也可以過很好，才有辦法兩個人過更好。

而要一個人過很好的人，就是要懂得放下執著、放下不屬於你的東西、放下不適合你的生活，然後永遠選擇可以讓自己過得比較好的那條路。

●

劉威麟在《「1」的力量──走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》這本書裡，寫了很多真實案例，比如：

因為懷孕而結婚的小晴，婚後受盡媽寶丈夫和婆婆聯手欺凌。一開始，她害怕又無力反抗，最後終於決定離開這段只有折磨的婚姻。「即便回到自己一個人，只要自己有了足夠堅定的力量，就能給孩子好的環境長大。」

阿宏和妻子離婚後，女兒被前妻強硬帶走，官司牽扯許久，阿宏因長久都見不到孩子而沮喪不已。但一個轉念，使他重新振作。「身為父親的他要先把自己過好，為孩子做出示範：愈是遭遇低潮，愈要讓自己的每一天更精采地活著。」

透過這些實例，就是想要告訴大家，不是你一個人特別倒楣，遇到一個不好的伴侶；而是，我們都是在「婚姻」這門課裡，學習如何好好讓自己跟關係共處，不論是選擇分開或是在一起。

最重要的是，你必須願意破除一切迷思，告訴自己：幸福不是只有一種模樣，它可以千變萬化，但只有你真心想要得到它，你才有機會掌握它。

●本文摘選自寶瓶文化出版之新書《「1」的力量：走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》推薦序。