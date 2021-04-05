王浩一／如果可以，在自己的「興趣」中培養出「儀式」

文／王浩一

北宋四大家之一蔡襄，晚年已經不能飲茶，卻仍然堅持每日烹茶，當是每天的必要儀式。一般人對於飲茶，往往解渴而已，只有心懷情趣的人，才能在烹茶之間，自得一片方圓。

儀式，興趣的儀式，可以讓我們明白「快樂，需要花腦筋」，也了解「幸福，需要反覆練習」。以前的人說，只要觀察一個人是看報紙的哪些版面，就可以預測他的壽命。現代的人，則可根據一個人的手機裡有哪些APP連結與他所占用多少時間，可以預測他的生命長度。

同樣地，我們根據一個人「興趣的儀式」有無，可以輕易知道他快樂與幸福的品質。

NBA的金州勇士隊有一位精采的球員柯瑞（Stephen Curry），在激烈的球季進行中，他有一個「興趣的儀式」：評比所有球場所賣的爆米花！NBA總共有三十支球隊、二十九個球場。他說：「我對他們賣的爆米花，根據新鮮度、鹹度、奶油味，還有酥脆程度這四個項目做了評比。前三名是籃網、熱火、獨行俠，最差的是湖人與快艇的洛杉磯主場。」

「大部分時間都用來工作」的人，當他從事業退休了，手中的勞務全部結束了，終於可以把一輩子埋頭、彎腰的姿態，改變成站姿的時候，反而看到「真正的人生風景」，一定是陌生的，令他們惶惶不安的。我認識一些優秀親友，在職場上叱吒風雲，當他們「心不甘情不願」地退休了，如果心態沒有準備好，「對生活沒有興趣」，那他將慘了。

有朋友笑著說他的退休生涯，目前的階段是「摸著石子過河」，他說退休前沒有「65＋，退休的黃金十年」觀念，不懂提前規劃。他是個幽默有趣的人，我猜他應該沒有問題的，很快就會理出「終活計畫」。如果他是屬於「一把乾枯無趣的竹掃帚」的人，我們也很快地就會看到他開始枯萎了。

乾枯無趣 VS. 幽默盎然，面對生命裡洄瀾或是寂寞

《臨終前會後悔的25件事》這本書中有一個項目：「大部分時間都用來工作」，如果他是這樣「人生只有工作」的人，可以輕易推演出結果：「老年時，他容易成了一把乾枯無趣的竹掃帚」，因他沒有時間培養興趣。無法領略理想生活，無法察覺生活裡「每一哩路」風景都不同。

乾枯無趣的反義字，應該是「情趣盎然」。

「幽默」則是「情趣盎然」的精髓昇華，能夠高度享受生命的種種酸甜苦辣，包含悲哀，但是又能快快擺脫愁苦，笑對人生。

二○一八年印度電影《老爸102歲》（102 Not Out），影片一開始，即見那位一○二歲的父親達特利，正在打電話要送七十五歲的兒子巴布去養老院，理由有趣，他不滿兒子拘泥不化的個性：「老氣橫秋，無所事事，死氣沉沉的人對健康的危害，超過香菸。」老爸補述：「因為兒子太無趣了，而他自己要想獲得長壽，就必須遠離這樣的人。」

住在一起的父子兩人，他們個性大不相同，從他們各自擁有的冰箱，就能夠明白巨大差異。兒子的冰箱裡裝著都是蔬菜和水果，講究養生、重視營養。老爸的冰箱則是零食、飲料，雖然為了健康不能吃掉這些，但是每次打開「純欣賞」都能獲有巨大能量。

電影裡，七十五歲的兒子警覺老爸真的要送他到養老院，為了能夠繼續留在家裡，他妥協同意老爸定下的五個任務：

書名：《向夕陽敬酒：生命深秋時的智慧筆記》作者：王浩一出版社：有鹿文化出版時間：2020年12月4日

一、給死去多年的妻子寫情書；

二、斷絕和醫生的聯繫（老爸希望兒子不要活在小心翼翼的人生中）；

三、剪掉蓋了多年的毯子（戒掉這條用了六十年的毯子，斷絕依賴的舒適圈）；

四、用一天的時間去孟買旅行；

五、讓一盆君子蘭在半個月開花。

老爸要求兒子寫情書的背後原因是：難道當伴侶去世，就帶走了一個人全部的心動和愛的能力嗎？養一盆蘭花，只要三天對它唱歌，就能讓君子蘭開花……結果老爸在第三天晚上，偷偷換成一株花開的蘭花，不知情的兒子以為這是奇蹟，振奮的情緒油然滋長……電影的最後是七十五歲的兒子在老爸半騙半哄又帶著威脅下，漸漸改變，不再暮氣沉沉，不再謹小慎微。他找回活力與熱情，重新熱愛生命。年紀永遠不是藉口，任何時候，我們都可以reset，可以被重塑。而按鈕就在自己手中，你要不要情趣盎然地啟動它？

●本文節選自有鹿文化出版之《向夕陽敬酒：生命深秋時的智慧筆記》。