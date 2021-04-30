快訊

台中女高中生校門口過馬路 遭公車撞擊送醫不治

女人不准馬拉松的那些年：遺忘半世紀的美國長跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【話說小毛病】吳妮民／畫眉

聯合新聞網 / 有鹿文化
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／吳妮民

我的眉毛生來粗疏，不濃亦不密，淡闊兩筆掛在眼睛上，毛流雜得很，是「田園將蕪胡不歸」裡那滿園東倒西歪的植株。此款眉毛貌極樂天，然而無法集中眼神，更難顯得清秀憂鬱。不過說也奇怪，我從前沒把整治的念頭動到眉毛上，即便剛進大學時，我曾在女生宿舍的公共浴室牆上看到單色印刷的簡陋傳單，它廣告販售一把眉型尺，尺上數種鏤空版型，文案宣稱，只要把它按在眉毛上，依著描畫就可以了。我們今日有個詞彙形容不會化妝者，「手殘少女」，對了，這道具該就是早期應運手殘少女而生的輔助用品。印象中那尺非常便宜，大概百元出頭吧，但我竟然沒有撕下傳單來循線買一把，也許，是因為我還不知眉宇有型對一個人輪廓的重要性；也許，還是因為覺得拔眉和畫眉的世界，離十九歲的我太遙遠了。

拔眉，首先想到母親梳妝檯上那把金屬小鑷子。它形似小剪刀，前端扁嘴，正好用來夾住細毛，夾扯之間，漫出疆界的雜毛便應聲而起，聲音有二，一是毛囊被硬生生揪出皮層細微爆裂的「啵」聲，另一則是修眉者忍痛吸氣的嘶嘶聲。從小我見母親偶爾對鏡的痛苦神情，拔眉如受刑，自不敢起而效法之，再加上整型外科老師曾在課堂上說，有人禿髮，當然也有人禿眉，他奉勸我們別常將眉毛連根去除，畢竟毛囊拔掉了，誰知道它究竟會不會長回來——說不定，它就再也沒回來了。為避免日後還得大費周章移植毛囊種眉毛，不如現在採取自然工法讓它隨心所欲好好長。嗯，無為而治，正合我意，聽來，這真是個放任兩道粗眉滋生的好理由呢。

沒想到，後來我會因照相，就此開啟了迄今十幾年的修眉路。升大四的暑假，某天閒來與朋友晃到臺南今日戲院附近的商店街，眼睛倏地被路旁一幅「拍攝寫真照」的廣告看板吸引而去。想想自己從來沒什麼好照片，又正值青春想過過裝扮拍照的癮，不用對方鼓動三寸之舌，我幾乎是馬上決定掏錢下訂。開學前我到離學校不遠的攝影棚裡，花一天的時間拍了一組之後根本很少拿出翻看的相片。在裡面，我或趴伏，或低頭微笑，或凝望遠方，如今偶從抽屜裡不意再翻到這冊寫真集，那些影像的不自然及裝模作樣，都令人臉浮三條線。最大的收穫是修過的兩弧眉毛，拍攝前，化妝師將我蔓生的雜眉仔細拔過，另輔以剪子刮刀，剔出眉峰眉角。修剪完畢，我簡直認不得自己的眉，它們變細、變乾淨，而且有了力量與形狀。我突然發現眉目是一張臉的綱要，提綱挈領，這樣一拉一收，面目就清楚了。

此後，我不僅買了眉毛專用的小剪子小剃刀，還買了眉筆。像在臉上畫重點般，開始依雜誌所言，學習描繪抒情的眉型。專業的化妝師會說，理想之眉，色忌過黑，太黑看來凶猛凌厲，以知性溫馴的咖啡色為宜；又說，眉頭下手勿太重，顏色應在眉峰附近達到最濃；另外眉峰最高點要落在瞳孔外側，太近或太遠都顯得奇怪，那是比例問題。我這新手幾年練下來，終於有了點心得；修眉一事，也從每幾週就要特意繞去專櫃請人幫忙，進化到可以自行在家動刀動剪，而不致錯手將眉毛剷平的地步。

自己的眉自己顧。無論畫得是好是壞，優雅或突兀，那份自主權大概就是我想擁有整理眉宇這門本事的目的吧。我總以為，如果一個人能使身上的一切都呈現自己想要的樣子，那麼這決心是否足以讓她捍衛自己、捍衛命運，不需受人宰制呢？

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

大四或者大五吧，那時我已到百貨公司裡添購眉膠眉粉等物——沒有經濟能力的我，花的當然還是父母給的零用金——某次放假回臺北，母親見到，說下次也幫她買吧，她眉毛稀落了，我說好，去社區的藥妝店就隨手抓了一盒開架品牌給她。拿回家，母親斥我怎麼都不會替她想？那種少女使用的東西，附上的眉刷這樣小，她的手如何能握得住？我也生氣了，挾著青春期持續而來的餘怒，兩人大吵一架，最後，是我去藥妝店退貨。

書名：《小毛病》作者：吳妮民出版社：有鹿文化出版時間：2021年3月19日
書名：《小毛病》
作者：吳妮民
出版社：有鹿文化
出版時間：2021年3月19日

畫眉的時候，這起爭執還常常浮出記憶的水面；卻是接著，我就會連帶想起大一開學沒多久，母親突然主動說帶我去買保養品的事。那天她帶我去臺北寶慶路的遠東百貨一樓，購置了一組數千元的護膚產品，當時我完全沒有化妝習慣，櫃姐仍推銷了卸妝乳等物，母親照單全收。

我帶著瓶瓶罐罐的女性用品回到臺南宿舍，心中還留有使母親花了大錢的愧疚感。它們成列站在桌上，檯燈光線打亮了石榴紅化妝水、薄荷綠卸妝乳及保濕乳液的水蜜桃瓶身。打電話回家，母親問我東西好用嗎？我告訴她，好用啊可是這些東西好貴喔下次不要買了。

回憶層層掀動，原來，母親亦曾想讓我漂亮的。我想著，過去的日子裡，不僅僅是母親對我，或者，我一直也是對母親，太過嚴苛了。

●本文摘自 有鹿文化 出版之《小毛病》


廣告 有鹿文化 臺南 閱讀風向球

延伸閱讀

從眉毛竟可看出有沒有「免疫性疾病」！中醫師從7種眉型判斷你的身體健康

日職／又跑去整型？新庄剛志秀左耳繃帶：更新了

飄霧眉卻過敏 腫成兩條蚯蚓

韓國瑜發言人轉型賣水果 改當小農化妝師

相關新聞

【話說小毛病】吳妮民／畫眉

我總以為，如果一個人能使身上的一切都呈現自己想要的樣子，那麼這決心是否足以讓她捍衛自己、捍衛命運，不需受人宰制呢？

夏天到了，來一碗「豌豆炊飯」！為晚餐增添夏季和風滋味

豌豆是很多人不喜歡的蔬菜。一講到豌豆，一般印象都是在炒飯或其他炒菜中因為「配色好看」才加入。但是用新鮮碗豆做出來的碗豆炊飯，不僅營養豐富，還有清爽的夏季滋味！

《我香港我街道2》廖偉棠／西洋菜南街尋人記

那裡的香港人 他們的香港記憶中，有一條街，有一個人， 始終閃耀著動人光點。

鄭如晴13萬字小說《沸點》 重塑80年代臺灣集體社會記憶

文／鄭如晴 　　這是臺灣歷史最悠久的天后宮，奉祀的是媽祖。廣場前擠滿了前來燒香的善男信女；供桌像一條長龍，由正廳的祭臺蜿蜒到宮外的廣場上。這天正是農曆三月二十三日，天上聖母媽祖的誕辰。天后宮鑼鼓喧天

《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》鋸掉巫婆爪子般的長蹄

◎暢銷書《天生就會跑》作者暖心新作。敘述一頭從動物囤積症的主人手中搶救下來的小毛驢雪曼如何克服種種障礙，參加美國最匪夷所思的一場驢子馬拉松賽跑。 ◎杜格跟妻女從繁華都市移居到賓州偏遠南方的一座農場，與嚴格堅守簡樸生活方式的艾米許人社區為鄰。當麥杜格答應從當地一位囤積者手中收養一頭毛驢時，他和女兒興高采烈地以為會看到一頭喜歡在野地消磨時光、長相討喜、愛吃胡蘿蔔的大型寵物。沒想到當他迎來形容憔悴的雪曼時，才知道問題大了。這隻名為雪曼的小毛驢長期囚居在黑暗的破舊穀倉，當它被救出來時，「病懨懨地站著一動也不動，像是從地下室拖出來的發黴玩具，而不是活生生的動物。」牠的蹄子從未修剪，長到像巫婆的尖爪，牠肌肉萎縮，身體鬆弛下垂，對人的信任更嚴重受損。 麥杜格首先得先讓雪曼活下來。幸好，他好心的鄰居以及農場所飼養的動物們幫上了大忙。一位自己也飼養驢子、經驗豐富的女士告訴麥杜格，雪曼最需要的不只是醫療看護，而是一份工作──牠必須當一個有生活目標的驢子。於是麥杜格想到了一個無比瘋狂的點子——「驢子日世界錦標賽」。

【出版快訊】張西／要不要喝一杯熱牛奶？

張西：「成長的過程中有無數次這麼想著，好想要有慧，就算只有像一片葉子那麼小也好。」 最具影響力的新生代作家：張西，睽違2年，第二本長篇小說即將於4月29日上市！張西的文字一如往常，捕捉畫面中細微的情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。