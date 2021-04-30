【話說小毛病】吳妮民／畫眉

文／吳妮民

我的眉毛生來粗疏，不濃亦不密，淡闊兩筆掛在眼睛上，毛流雜得很，是「田園將蕪胡不歸」裡那滿園東倒西歪的植株。此款眉毛貌極樂天，然而無法集中眼神，更難顯得清秀憂鬱。不過說也奇怪，我從前沒把整治的念頭動到眉毛上，即便剛進大學時，我曾在女生宿舍的公共浴室牆上看到單色印刷的簡陋傳單，它廣告販售一把眉型尺，尺上數種鏤空版型，文案宣稱，只要把它按在眉毛上，依著描畫就可以了。我們今日有個詞彙形容不會化妝者，「手殘少女」，對了，這道具該就是早期應運手殘少女而生的輔助用品。印象中那尺非常便宜，大概百元出頭吧，但我竟然沒有撕下傳單來循線買一把，也許，是因為我還不知眉宇有型對一個人輪廓的重要性；也許，還是因為覺得拔眉和畫眉的世界，離十九歲的我太遙遠了。

拔眉，首先想到母親梳妝檯上那把金屬小鑷子。它形似小剪刀，前端扁嘴，正好用來夾住細毛，夾扯之間，漫出疆界的雜毛便應聲而起，聲音有二，一是毛囊被硬生生揪出皮層細微爆裂的「啵」聲，另一則是修眉者忍痛吸氣的嘶嘶聲。從小我見母親偶爾對鏡的痛苦神情，拔眉如受刑，自不敢起而效法之，再加上整型外科老師曾在課堂上說，有人禿髮，當然也有人禿眉，他奉勸我們別常將眉毛連根去除，畢竟毛囊拔掉了，誰知道它究竟會不會長回來——說不定，它就再也沒回來了。為避免日後還得大費周章移植毛囊種眉毛，不如現在採取自然工法讓它隨心所欲好好長。嗯，無為而治，正合我意，聽來，這真是個放任兩道粗眉滋生的好理由呢。

沒想到，後來我會因照相，就此開啟了迄今十幾年的修眉路。升大四的暑假，某天閒來與朋友晃到臺南今日戲院附近的商店街，眼睛倏地被路旁一幅「拍攝寫真照」的廣告看板吸引而去。想想自己從來沒什麼好照片，又正值青春想過過裝扮拍照的癮，不用對方鼓動三寸之舌，我幾乎是馬上決定掏錢下訂。開學前我到離學校不遠的攝影棚裡，花一天的時間拍了一組之後根本很少拿出翻看的相片。在裡面，我或趴伏，或低頭微笑，或凝望遠方，如今偶從抽屜裡不意再翻到這冊寫真集，那些影像的不自然及裝模作樣，都令人臉浮三條線。最大的收穫是修過的兩弧眉毛，拍攝前，化妝師將我蔓生的雜眉仔細拔過，另輔以剪子刮刀，剔出眉峰眉角。修剪完畢，我簡直認不得自己的眉，它們變細、變乾淨，而且有了力量與形狀。我突然發現眉目是一張臉的綱要，提綱挈領，這樣一拉一收，面目就清楚了。

此後，我不僅買了眉毛專用的小剪子小剃刀，還買了眉筆。像在臉上畫重點般，開始依雜誌所言，學習描繪抒情的眉型。專業的化妝師會說，理想之眉，色忌過黑，太黑看來凶猛凌厲，以知性溫馴的咖啡色為宜；又說，眉頭下手勿太重，顏色應在眉峰附近達到最濃；另外眉峰最高點要落在瞳孔外側，太近或太遠都顯得奇怪，那是比例問題。我這新手幾年練下來，終於有了點心得；修眉一事，也從每幾週就要特意繞去專櫃請人幫忙，進化到可以自行在家動刀動剪，而不致錯手將眉毛剷平的地步。

自己的眉自己顧。無論畫得是好是壞，優雅或突兀，那份自主權大概就是我想擁有整理眉宇這門本事的目的吧。我總以為，如果一個人能使身上的一切都呈現自己想要的樣子，那麼這決心是否足以讓她捍衛自己、捍衛命運，不需受人宰制呢？

（圖／Unsplash）

大四或者大五吧，那時我已到百貨公司裡添購眉膠眉粉等物——沒有經濟能力的我，花的當然還是父母給的零用金——某次放假回臺北，母親見到，說下次也幫她買吧，她眉毛稀落了，我說好，去社區的藥妝店就隨手抓了一盒開架品牌給她。拿回家，母親斥我怎麼都不會替她想？那種少女使用的東西，附上的眉刷這樣小，她的手如何能握得住？我也生氣了，挾著青春期持續而來的餘怒，兩人大吵一架，最後，是我去藥妝店退貨。

書名：《小毛病》作者：吳妮民出版社：有鹿文化出版時間：2021年3月19日

畫眉的時候，這起爭執還常常浮出記憶的水面；卻是接著，我就會連帶想起大一開學沒多久，母親突然主動說帶我去買保養品的事。那天她帶我去臺北寶慶路的遠東百貨一樓，購置了一組數千元的護膚產品，當時我完全沒有化妝習慣，櫃姐仍推銷了卸妝乳等物，母親照單全收。

我帶著瓶瓶罐罐的女性用品回到臺南宿舍，心中還留有使母親花了大錢的愧疚感。它們成列站在桌上，檯燈光線打亮了石榴紅化妝水、薄荷綠卸妝乳及保濕乳液的水蜜桃瓶身。打電話回家，母親問我東西好用嗎？我告訴她，好用啊可是這些東西好貴喔下次不要買了。

回憶層層掀動，原來，母親亦曾想讓我漂亮的。我想著，過去的日子裡，不僅僅是母親對我，或者，我一直也是對母親，太過嚴苛了。

●本文摘自 有鹿文化 出版之《小毛病》。