崔舜華最新散文集《貓在之地》 3/26深情上市！

文／崔舜華

前事

每個活過的日子都是幽靈，你想驅逐那無形體無音聲的灰影，而那魂影卻總是亦步亦趨地密隨著你，在你身後，在你因疲累而恍惚空白的片刻，前事趁隙而入，像一名狡黠靈敏的竊賊，嫻熟地竊取你原應平靜無縐的日常。

尤其深夜，晨光放明以前，此世界無邊的曖昧與無可言詮經常地使你感到無助與驚惶。記憶的魑魅在夢中膨脹嘈雜，擠壓你的意識與肉體直至你從床上一身冷汗地悚然驚醒。

那些歷史的魍魎只屬於你。你趿上鞋出門，疾步繞走每一條無燈光無犬聲的夜巷。黎明之前，孤身搖盪，那些細闀曲弄如腦內迴褶，如一座僅有你自己清楚自何處開始啟動的迷宮，但你不知道怎麼抵達盡頭。

我待那些執迷於我的對象並不甚好，因為年輕，因為年輕而來的自私與魯莽，我總是一個喜新厭舊的惡孩，情人於我如玩具，每看見更光鮮更繽紛之物，便不計手段地攫取，耍膩了磨損了便隨手扔棄。

眾人皆物器，那鍍彩鑲珠的塑料腔體內，沒有可供握緊質問的心。我渴望的，是一顆從天而降的巨大柔軟的肉身氣球，承覆這世上不可示眾的尖銳與卑劣。

扔掉一件不再需要的物品是這麼簡單：一個脫了眼珠的布偶、一只繡了發條的錶、一件磨穿了口袋的外套。但要將一個活生生的成人當不可回收物那樣地扔出房外，很難不沾惹些塵土，尤其當對方並不理解他對你而言已是一具巨型廢物，還以為自帶保值，事態就更麻煩些。

但人的心，這麼狹窄這麼黑暗，邪惡與憤怒使原本應藏在握在口袋裏的心思顯得可笑而單調，我輕忽了對方因不甘心而籌劃挾帶的報復之舉。若讓我們快轉些：當我投向新歡的懷抱，在新鮮的身體與房間裏歡肆笑語之同時，對方清空了我的衣櫃、書架、銀行存摺和筆電資料，不厭其煩地分頭來回跑上好幾趟（平素這人是憊懶得連電視開關都不願意起身按掉的性子哪）載去回收場，連同他的復仇一齊埋進那無名的，物的墓群。

我總是碰見某些人──他們擁抱著不知何處生出的信念，相信若要他者屈服，則必須施以暴力性的褫奪。人們恐懼比自己更堅硬冰冷的事物，像風砂在岩礁面前屈身遶行。有時候，我感覺自己的心也成為一塊冰石，愈冰酷愈憤怒，所有我見過的受過的不得不以肉身直接衝撞拮抗的暴烈，我以為自己都記得，且以為自己有將一日必可還擊。

但後來我卻漸漸地習慣了（千真萬確是一項壞習慣）此類輪迴，每回我對他人拋擲出的傷害炸彈，最終都濺撲得我滿身血花。我低估了背叛之傷，逃亡之惡，但當我領悟到這件事情時，我已經變老，變得對一切變動與突襲格外地怯懦，寧可像貪圖泥濘安適的動物般，在一場又一場的惡風怒雨來襲時，衰弱地縮在土籬笆間，苟且地等待著那些暴雷般的拳瘀刀斫過後，短暫的無晴無雨。

整整一年餘，我陷在一段注定無救的關係裏。我以為挖空自己、裝填對方的復仇，便是最低屈的贖罪。我把自己低進泥渠裏，低進虛空裏，低進尊嚴的地窖，吞嚥所有的忍忿與難以忍忿，僥倖地期待腐敗的血肉或能養出鮮花。

當然，我早應該看明白的：斷捨離纔是唯一法門。而我卻讓彼此痛苦地陷溺糾纏了這麼這麼長的時間。太豐滿的捨不得與恨不得，推推搡搡，最終僅僅博取到三天的寬限，我腳步匆促地搬離那間公寓，彼岸早已是修羅場的棲身之所。

收拾行李時，我甚麼都放棄了，僅收了幾箱衣服和書，而我擠盡體內最終一股瘋狂的意志所搶奪到的，是貓──我不惜與對方在地板上扭打翻滾地肉搏，趁汗水滑溜的空隙撲向廚房，舉起食肉性的利剪往腿肉深深刺下，同時嘶吼著同歸於盡等等瘋話。最終，對方也許怕了，或者只是累了，揮揮手便讓我帶走了貓。

我以為這是此生最終一次，為了自己無法割捨的私心而強施的豪奪。

所有的前事，都是一個個不值得再記述的壞夢。然而，當我醒來，在意識的虛造與伸手不見指掌的無光現實之間，一線與一切，結算起來，不過是幾行虛字的後見之明。

我是情感的難民，現實的餘孽物。幾箱書和衣服，母親給的被褥，一隻無憂無識玳瑁貓，我待在八坪大的套房裏，間間斷斷地昏睡過去，夢裏充滿菸味、昏蔭的晚午的光線、陌生且面色不善的鄰人。一或兩小時醒來，醒時便一隻隻地拆紙箱，摺疊綑好，送去樓下旁邊做回收的一家人門前。我去了熟悉的百貨賣場，扛著兩大袋衣架、沐浴乳、牙刷牙膏、肥皂、湯鍋與衛生紙，一級級攀上五樓，鎖門，物件一一擺置定位後，打開電視，深夜的螢幕無聲閃爍，我僅僅是需要一點光，足以使我望著貓靜臥床沿的輪廓，直到睡著，以為此後已然是餘生。……（全文未完。）

崔舜華 1985年生，曾獲林榮三文學獎、吳濁流詩獎、時報文學獎。有詩集《波麗露》、《你是我背上最明亮的廢墟》、《婀薄神》，散文集《神在》。

●本文摘選自寶瓶文化於3月26日所出版新書《貓在之地》。