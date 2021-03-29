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長賜輪擱淺每分鐘損失1.8億誰賠？ 陽明總座給答案

刻苦用功有效嗎？ 讓學習效率提高秘密，先學會怎麼「遺忘」

聯合新聞網 / 商業周刊出版
（圖／shutterstock）
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許多人用功苦讀就是為了把所有內容記起來，但你知道嗎？過多的資訊其實會使心靈無法承受，那麼該怎麼做，才能避免誤入「什麼都記，卻什麼都不理解」的陷阱？根據德國冠軍腦科學家漢寧．貝克表示，最聰明的辦法便是常說的「遺忘」，因為遺忘能讓我們形成具有調適能力的行為......（編按）

文／漢寧．貝克 （Henning Beck）

過多的資訊會使心靈無法承受，換句話說，我「如果我們什麼都收，就什麼都不理解。」（When we collect everything, we understand nothing.）這句話不是我說的，是出自愛德華．史諾登（Edward Snowden）之口，眾所皆知，他可是蒐集資訊的高手。

那麼該怎麼做，才能避免誤入過度擬合的陷阱呢？

最聰明的辦法便是常說的「遺忘」，科學上的說法則是短期記憶。遺忘的正面效果在多樣而詭譎多變的環境中，尤其顯著。此時遺忘的優點在於，它能防止人們牢記特殊狀況，並將這些狀況視為常態。而遺忘也能形成具有調適能力的行為，否則總有一天我們的思考速度會變得緩慢。

因此好消息是：人類的遺忘能力堪稱世界冠軍。因為學習的關鍵不僅在多記；要想學得好，更要在穩固的記憶與聰明的遺忘之間求取平衡。周遭的世界越是多變，我們的遺忘能力便越加重要。當前的學習科學模型甚至認為，正由於學習系統也能遺忘，因此才擁有學習能力。

學會遺忘是為了避免人腦僵化

為了避免我們對某個資料庫過度擬合，遺忘是非常重要的。換個資訊科技味較淡的說法就是：避免人腦太過僵化。此外，遺忘還有另一項優點，能防止我們的學習系統有一天因為負荷過度而減慢下來。

有些人會把自己的電子信件分類，依寄件人、收件人或主題等分門別類，存放在不同的檔案夾，我自己則不用這種費時費工的分類法，而是把我的電子郵件毫無系統地存在我的電郵程式。等到需要某封信件時，我就使用搜尋功能。只不過，從1997 年的第一封郵件至今，我幾乎沒有刪除過任何一封信，到目前為止，已經蒐集了數萬封信件，而我也發現，搜尋需要的時間日漸增多。同樣的現象也可見於其他通訊軟體，比如想在落落長的WhatsApp 聊天室尋找某個關鍵字，少不了得等上幾秒鐘。

這種事同樣可能發生在人腦。每個人幾乎都有過想說的話明明到了嘴邊，卻怎麼也想不起來的經驗：「在這部好萊塢電影裡跟艾瑪．史東（Emma Stone）演對手戲的男演員？嗯⋯⋯他叫作⋯⋯算了。」好萊塢演員的名字很快就能Google 到，但換成是同事或熟人的姓名就沒這麼容易，於是乎，一個認知上的窘事就出現了。當一個人的姓名已經在某人「嘴邊」時，這個姓名究竟在哪裡？為了尋找答案，科學家們在受試者試圖回想姓名或圖像時，觀察受試者的腦部活動。有趣的是，他們發現腦部的遺忘與「話到嘴邊」不同。遺忘某件事的人，雖然會活化大腦皮質的長期記憶區，但我們清楚知道，這是在做白工。「話到嘴邊」卻說不出來，我們其實知道答案，只是將它說出來的能力受到干擾，記憶本身（例如姓名）仍然保存在我們腦海中。這個現象真令人困擾，連蘇格拉底都說過：「我知道，我什麼都不知道。」這句話令我們稍感安心，因為「我明明知道，可是卻想不起來」的情況，糟到讓我們覺得自己像個笨蛋。

書名：《最強腦力》 作者：漢寧．貝克 （Henning Beck） 出版社：商業周刊 出版時間：2021年3月4日
書名：《最強腦力》
作者：漢寧．貝克 （Henning Beck）
出版社：商業周刊
出版時間：2021年3月4日

讓大腦學會「只記住重要的」

所以記得多的人，有時也需要較長的時間才能想起來。由此看來，「話到嘴邊」卻想不起來的現象，之所以會伴隨年齡增長而益發頻繁，原因之一或許就在這裡。年紀大、跨越半世紀的人閱歷也較豐富，多到需要較多的認知時間，以準確整合並回想起所需的資訊。反之，五歲小童則能輕鬆保留自己全部的記憶。這一點我們甚至能以理論模型加以驗證：如果我們在某種人工神經網絡（例如在學習雅達利遊戲或人臉辨識時使用的電腦系統）上，模擬學習的過程，當必須處理的訊息越多時，系統便會變得越來越慢。這顯然是一個學習上的根本問題：知道的越多，活化知識所需的時間也越長。

解決這個問題的根本之道叫作「遺忘」，因為誰知道得較少，誰就能更快想起他所知道的。既然如此，我們能做的就是兩害相權取其輕，要麼是記不住，要麼是不再追求新知，除此之外我們別無選擇。聰明的大腦能迅速判別重要或不重要，並且只記住重要的。

遺忘並不是智力衰退的跡象─至少在我們還記得自己遺忘了什麼時。基本上，「遺忘」保護我們避免資訊過多、難以取捨，例如我連妹妹的電話號碼都不記得（它應該由我的智慧手機負責「儲存」），但我知道，什麼時候我該打電話給她。

學習意味著能運用知識，如果只是儲存，還遠遠不夠。但反過來推論，這也表示記憶並不可靠，我們不是什麼都記得住。更糟的是，我們還會扭曲、偽造它們。這是有道理的，因為如果不這樣，我們就無法調適新事物，換句話說，我們就無法學習。

●本文摘自 商業周刊出版之《最強腦力》。


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