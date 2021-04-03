保羅‧索魯／《暗星薩伐旅》在埃及「給小費」的那些事

文／保羅．索魯（Paul Theroux）

在我的經歷中，尼羅河最美的一塊地方，像首祥和有如水彩的埃及牧歌，那是位在埃德福與埃斯納（Esna）之間的某地。日後，每每想到埃及，出現眼前的，總是那個炎熱午後從腓蕾號甲板上所看到的景色。綿延五十哩的農莊與犁過的田、山坡上的泥屋與宏偉的圓頂墳墓、船上的漁郎航行在大河的小支流上，以及岸邊的驢子和駱駝踩著大步穿梭在棕櫚樹間。傳進耳裡的唯一聲響，是船首切河的水浪潺潺、飛過的蝗蟲呼呼及漁郎船槳划動時的啪啪噠噠。湛藍的天空萬里無雲，大地烘出如餅乾般的色彩及粗雜、乾裂的紋路，低丘與河岸都像新鮮出爐的成品。

這片青綠又深又潤，河面是所有景象的明鏡─天空、河岸、船隻、動物─一片倒影，滿滿盛進了所有的事物，不論遠近；這真是片野心勃勃的水，納收了所有眼界可及的沉靜景色。

埃斯納神廟雖然頹倒，而且還如某位維多利亞時期的旅人所寫的「深陷沙中」，然而自以前開始，這兒就一直是個中途休息站，毀頹並未減損此地受歡迎的程度。大多數像此地這樣埋在沙中的神廟都有個好處，那就是觀光客可以近距離看到巨碩柱子的頂部：經過雕刻的宏偉柱頭、陳列著紙草葉與蕨類、蚱蜢的屋頂內裝，連飾有黃道十二宮的符號花園也清楚易見，另外還有巨大的蠍子和羊頭神祇卡努姆。這座神廟尊奉的就是卡努姆。

卡努姆（Khnum）：塑造出所有的動物，並用自己的陶土轉盤耕地的神祇。

當年只有二十七歲的年輕官能主義者福樓拜，為了尋找一位人稱「小公主」的知名高級青樓女子卡奴丘可．哈內姆（Kuchuk Hanem）及她出名的舞蹈「蜂舞」（Dance of the Bee）來到了埃斯納。那時，埃斯納是埃及最危險的城鎮，充斥著從開羅依法被驅趕下鄉的妓女。福樓拜找到了卡奴丘可．哈內姆，而她也在蒙眼的樂師間，赤身裸體地為他而舞。 大家對蜂舞的描述是「基本上為一種狂亂的滑稽儀式，在儀式中，舞者因受到蜜蜂的攻擊而必須脫光身上所有的衣服」，不過「蜂」這個字另有鮮明的暗喻，因為這是阿拉伯語對陰蒂的委婉說詞。福樓拜與這位舞者同枕共衾，並在旅遊筆記中鉅細靡遺地記下每次交歡的獨特之處，她軀體某些部分的溫度、他自己的表現（「我覺得自己像隻猛虎」），甚至連她床幃間的臭蟲都未有遺漏，那是他深愛的東西（「所有的一切，我都想要帶絲苦楚」）。福樓拜每個字、每句話所透露的每個感覺，都在解剖自己的埃及經驗，也因此成為我一個非正式的導遊和仿效對象。

停留埃斯納時，福樓拜在日記裡寫下兩件值得紀念的事情。訪神廟時，有個阿拉伯人為他測量其中一根露在沙外的柱子長度，這段時間他記下「一頭黃色的母牛，在左邊，把頭伸向裡面……」

如果沒有那頭黃色的母年，我們什麼也看不到；有了那頭母牛，場景鮮活而完整。另外一次，他在魚水之歡後離開了卡奴丘可．哈內姆的房間，他寫下「如果離開的那刻，你確信自己在身後留下了一個回憶，而且她思念你的程度，將遠遠超過任何一個曾在那兒出現的人，也確信自己將在她的心上停留，那對自尊會是多大的一種恭維啊！」。

只不過，這是一種抱憾，其實他早就清楚知道自己很快就會成為卡奴丘可．哈內姆的過眼雲煙，因為後來他承認，即使自己正「繞著她編織一段美麗」，但這位青樓名花─說穿了，就是妓女─根本不可能思念他。福樓拜最後總結，「旅行讓人謙卑─你看到了自己在世界上所占據的地方，原來是多麼微小。」

腓蕾號靠港後，我上岸走過小鎮，來到一個現在已完全出土的龐大神廟，這座神廟立身於一方很大的坑內，簡直就像是從地裡採鑿出來的建築。上了色的黃道十二宮符號非常美麗，圓柱也大而完整。這是羅馬時代後期的神廟，不過風格上依然屬於千年前的埃及。最嚴重的損傷是建築物的外觀，那全都是一八四○年代法國軍人對著神廟正面所任意射擊後留下的密密麻麻彈孔，這些軍人當初射穿了這座堂堂建築物的動機，純粹只是好玩。

神廟邊聚集了一個市集，窄窄的巷子、聲聲尖叫的販子，我的身邊圍著滿滿的孩子和動物。

我回到腓蕾號上。看完了福樓拜，我開始看《黑暗之心》，抵達開普敦前，這本書大概還會再看十二遍。我懶洋洋地靠在上甲板，領悟到腓蕾號並不是比利時國王號，而是那些─鮮少出現在我經驗中─我希望能繼續載著我航行的其中一條船，把我一路送到喀土木，南行過蘇德區，再進入烏干達和廣大的湖，然後走一趟先鋒的水路之行到尚比西河。

（圖／Unsplash）

「今天晚上只有您嗎，先生？」侍者伊伯拉欣每天晚上都會在晚餐時這麼問我。

我笑著回答：是，只有我和約瑟夫．康拉德。

「之後要去開羅嗎，先生？」

「對，去拿簽證。然後我要南下，去努比亞、蘇丹、衣索匹亞，希望能到更遠的地方。」

「一個人去嗎，先生？」

「如蒙真主庇祐。」

「洽公，還是旅遊，先生？」

「都是。也都不是。」

「好極了，先生。祝您有趟探險之旅，先生。」

伊伯拉欣是謙恭有禮的化身。他們全都，真正地，熱中於讚美。眾所皆知，遊船上的員工既能幹又友善，因為他們全都對小費很積極。他們微笑、開玩笑，所以你獎賞他們。我笑了；你給我錢。

書名：《暗星薩伐旅(2021年新版)：從開羅到開普敦，非洲大陸的晃遊報告》作者：保羅．索魯（Paul Theroux）譯者：麥慧芬出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2021年3月9日

給小費這件事一直讓我很頭痛，因為這並不是獎賞，而是旅遊稅，是許多種旅遊稅的其中一種，而且是那種更污辱人的稅捐之一。沒有人能倖免。你是不是付大把銀子住在最高級飯店裡的總統套房一點都不重要：穿著制服的人看到你走進電梯，他會詢問你的旅遊狀況、向你提供氣象報告、把你的行李提到套房內，然後期待你打賞他們這種你未開口要求的關注。大門口，梳著滿頭金澄澄辮子正在吹牛的門房，因為突然趕來幫你打開計程車門而索取小費、酒保要在你的帳單裡分一瓢羹，侍者也一樣，打掃房間的女服務生有時會留下再也清楚不過的字條，並隨條附贈一個信封，強索現金。只因為做好自己份內的工作，就期待他人支付額外費用，已經夠讓人感覺糟糕的了；想到每個微笑背後都有個價碼，就更讓人覺得淒涼。

只不過，在腓蕾號上，侍者都有一種歡愉，甚至是一種慶祝節慶的工作態度，就好像他們正在參與一齣埃及喜劇的演出；在這個老師一個月賺五十塊美金的國家，他們之所以需要小費，或許只是為了要過日子。

●本文摘選自 馬可孛羅文化／城邦文化出版之《暗星薩伐旅(2021年新版)：從開羅到開普敦，非洲大陸的晃遊報告》。