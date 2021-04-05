《消失的字母J》：當這個世界，友善與和平只是表象

文／霍華．傑可布森（Howard Jacobson）

凱文初次見到艾琳時，她右眼底下烏青了一塊。不論全國其他地區是什麼情況，艾絲美．諾斯邦那份被壓下來的報告裡所呈現的狀況，其他人現在也都坦言不諱了。當時艾琳人站在長桌後頭，桌上擺滿要賣的果醬、橘子醬、小蛋糕、醃黃瓜、手拉胚缽及紙花。

「那女孩長得還真好看。」一名凱文不認識的人在他耳邊說道。

「哪個女孩？」凱文問，他不想太沒禮貌，但也懶得客套。

「她啊。頭髮很搶眼，眼睛烏青那位。」

凱文若真有閒聊的興致，或許會回說那群賣醃漬物和花的女子中，不只一人眼睛烏青。不過沒錯，那頭黑髮的確很搶眼，濃密且看來暖和，足以當成神話中某種生物的窩巢，而且讓人覺得很危險。「啊哈，我看到了。」他說。但這句話的意思是「別煩我」。

那名陌生人不為所動，繼續說道：「她會說自己走路撞到門。都是用這種藉口。我個人覺得她需要有人看著。」

他打扮得像是鄉下的拍賣商，但是拍賣豬隻的就是了，凱文心裡這樣想。手風琴般的脖子滿是皺褶，都垂到他粗呢騎馬外套的領子上了；皮膚布滿斑紋，看起來就像是常接觸稻草、堆肥，還有，沒錯，金錢的人。

「啊哈。」語畢凱文別開眼神。他希望自己不友善的態度已表明自己不喜歡別人太過親暱，但顯然不夠明顯，那名男子一手勾上他的手臂，要介紹他給女方認識。

「不、不，沒這必要。」凱文語氣堅定。他本來就對陌生人敏感，而這一位的態度別有用心，更令他驚愕憤怒。

但兩人還是被介紹認識了。凱文也搞不清楚是怎麼辦到的。

「艾琳．索羅門斯，這位是凱文．柯恩。凱文．柯恩……你們這下認識了吧。」

兩人握了手，介紹人便不見蹤影。

「那是妳的朋友？」凱文問女孩。

「從來沒見過他。真不曉得他怎會知道我的名字。」

「我也有同樣的疑問。」

彼此擔心地互看一眼。

「你是這裡人，對吧？」女孩說。

「是啊。不過我這輩子從沒見過他。妳顯然不是本地人吧。」

「看得出來？」

「猜得出來是因為我們不曾見過面。妳來自哪裡呢？」

她大拇指往左後方比了一下，彷彿要他走人的樣子。

「妳希望我離開嗎？」

「不是的，真不好意思，我是想告訴你我從哪來的。那邊是北方的話，我就是從那來的。真抱歉，我很緊張。剛才發生的事情嚇到我了。我來這裡還不久，應該不會有人知道我的名字才對。」

她不安地四處張望，凱文也看不出來她是想瞧清楚那人的模樣，還是想確認他已經離開。由於她看來實在惶惶不安，他對自己的顧慮便不以為意了（他自己也被剛發生的事情搞得發毛）。「妳也曉得每個村子裡總會有愛管閒事的傢伙。說不定他只是個業餘的編史者。」

「你們這裡有村史館？」

「這個啊，沒有正式的，不過有那種半吊子的好事者，喜歡收集流言蜚語，翻別人家的垃圾桶。我剛好有個鄰居就是這樣的人。」

「你就任由他翻你的垃圾？」

「噢，我沒有垃圾。」

他喜歡她一眼看穿自己的感覺。他好想讓她知道，不論他有什麼祕密，都歡迎她來刺探。

「我不覺得那個傢伙是編史家。」她說：「他看起來對自己比較有興趣。我會說他是拍賣豬隻的人。」

凱文對她微微一笑。

「但那不能解釋……」

「不，沒辦法……」

這女孩長得好看，神經纖細，雖然一頭亂髮，但容易受傷。他察覺自己心底萌生一股想保護她的本能。莫名其妙地，他想像自己用毯子將她裹起來的畫面。雖然那樣對她有何好處，他也說不上來。

「妳沒有『北邊那兒』的口音。」他說。

「你也沒有『南邊這裡』的口音。」

兩人都沒有任何一方的口音，感覺彼此之間似乎有了連結。

他因此提起勇氣，手比了一下她的瘀傷。「這是誰幹的？」

她充耳未聞，走到攤子後面去整理花。之後她直視他的眼睛，聳了聳肩。這個動作的含義他了解。傷是誰造成的？那不重要：他們都有份。

多年以前，他兒時曾參加過教堂的唱詩班，而且由於他擁有清澈的男高音，特別適合演唱巴哈作品中的福音傳道者，因此每年耶誕他依然會參與修訂版的《馬太受難曲》演出。正常來說他不會參加節慶活動，他不是個喜歡熱鬧的人，不過教堂裡有好幾個人頻頻催他參加。「幹麼參加呢？」他問。「凱文，反正你就來嘛，」他們這樣回答：「來對你只有好處。」而且他信箱裡收到的活動宣傳單之多，遠超過他印象中類似活動的數量。

活動當天早上，代理牧師戈爾文．史拉格曼（Golvan Shlagman）還親自打電話來確定他會去。凱文說他還沒打定主意，有工作得處理。只懂得埋首工作呀，史拉格曼牧師挖苦他。他希望凱文能盡量出席，不來就沒意思了。凱文不懂為什麼。為什麼他出不出席突然之間變得那麼重要？「沒有福音傳道人可不成哪。」代理牧師笑著說，不過當天並沒安排彌撒或受難曲演唱啊。

凱文事後回想起來，史拉格曼的笑聲已逼近歇斯底里的地步。

艾琳是否也被他那歇斯底里的笑聲催來參加活動呢？

鑑於兩人同樣不信賴陌生人、沒有自己居住地的口音，而且一眼就能看出拍賣豬隻的人，他便開口約她出去。

她遲疑了一、兩分鐘才做出決定。他也是個陌生人哪，她似乎想提醒他這一點。

他理解。「只是散散步，就這樣。」他說：「不會去多遠的地方。」

兩人第一次約會時，他吻了她眼角下的瘀傷。

他不是會對女人動粗的男人，就連艾琳說他腦子愚蠢時也沒動怒。他只是點點頭，慘慘地苦笑。就是那迷糊、消沉的笑讓他擔上了可可這個綽號，來源是童書中曾經紅極一時的小丑，不管別人怎樣惡整，他總是一臉歉意。說到底，她並沒講錯。他是個笨拙又不好笑的大嘴巴小丑，一點都不值得她愛。她毫無制止他離去的意思，這下他整個人都不好受了。

他怪自己太容易打退堂鼓。這跟艾琳無關，他就是不懂怎樣與人親密。但話說回來，她腳踝跟纖瘦的骨架相較之下顯得粗大，特別是右腳踝，她還戴了一條花飾腳環，這一點也的確教他介意。除此之外，就跟每個鄉下女孩一樣，不管是否來自國度另一端的村落，她身上就是有股魚腥味。

不過村子裡還是有其他女孩，雖然她們總是對他保持非親非故的小心戒慎，但她們好上手，能消磨寂寥。雖然他孤單一人，但晚上也能去漁家樂，那裡總有女孩可以搭訕，如果他願意的話。至少酒吧裡的啤酒臭會蓋過魚腥味。

他心不在焉地坐在長椅上，看著海豹啪嗒啪嗒，任憑浪花打在臉上，腦海裡千頭萬緒又毫無想法，時不時喊一聲「老天爺呀！」直到太陽沒入海中。天氣沒一會便轉涼，他起身離開長椅，決定去碰碰運氣。身旁有人總是個伴。他先去了一趟小屋，透過收信口往裡頭偷看。一切都看似安然無事。他人還趿著拖鞋在讀信，依然繼續看著電視。地毯也還皺成一團。不過電話正閃著紅光，表示有人來電。說不定是艾琳打來表示歉意，雖然她沒做過什麼需要道歉的事。

爭吵過後，接著道歉。這是一定的道理。他們都在學校裡學過，一定要說抱歉。

●本文摘選自麥田出版／城邦文化所出版之《消失的字母J》。