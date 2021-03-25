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《作家們都喝什麼酒》 給同時身為文青／酒鬼的你，必收終極寶典來了！

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《作家們都喝什麼酒：100位文學名家的靈感特調＆酒譜》 作者： 阿波羅出版社 出版社：聯合文學出版社 出版時間：2021年3月22日
書名：《作家們都喝什麼酒：100位文學名家的靈感特調＆酒譜》
作者： 阿波羅出版社
出版社：聯合文學出版社
出版時間：2021年3月22日

文／聯合文學編輯部

　　你是否曾經渴望，喝著威士忌，襯著爵士樂，與村上春樹交流後現代主義？或者幻想，與席薇亞．普拉絲和安．謝歌斯登，在詩歌課堂後一同啜飲馬丁尼？只要一杯貨真價實的莫希托（就像哈瓦那「五分錢小酒館」調的那種），就能召喚出海明威令人迷醉的文字。遭遇寫作瓶頸？不妨一讀楚門．卡波提的精妙思索，搭配一杯他暱稱為「我的柳橙飲料」的螺絲起子，或跟J．K．羅琳一樣，隨著完美調和的琴通寧，墜入魔法的世界......

　　給同時身為文青／酒鬼的你必收的終極寶典來了！

　　聯合文學出版新書《作家們都喝什麼酒》，收錄100則酒精調飲酒譜，其間穿插多篇特別單元，包括知名文人聚集場所的介紹，例如紐約客的阿岡昆圓桌文人會、凱魯亞克的維蘇威咖啡屋，以及舉辦文學沙龍的經驗守則、作家親身認證的解宿醉祕方等主題。全書佐以原創插畫，細膩描繪調酒材料、雞尾酒成品、經典飲品，以及最受歡迎的餐飲搭配的樣貌。全球國際中文版更特邀IBS法國Marie Brizard國際調酒大賽銀牌Jason（莊坤諺），復刻七款經典作家酒品重現紙上。

無論你在尋找靈感繆思，或是嘗試緩解宿醉，《作家們都喝什麼酒》肯定能啟發靈感，呼喚文學大神的情思，並教人醺然沉醉。確實，成為作家必須專心致志，具備才華，有時還得靠點關係。不過，肯定也少不了伏特加、琴酒、龍舌蘭，還有威士忌。

　　如果文筆永遠趕不上作家們，沒有關係，至少可以喝得像他們一樣。

特別感謝 酒等了、英勝國際 WSI 協力，更多與作家喝的酒相關線上／線下活動，敬請密切關注聯合文學粉絲專頁！

《作家都喝什麼酒》網路活動周周送！（圖／聯合文學出版提供）
《作家都喝什麼酒》網路活動周周送！（圖／聯合文學出版提供）

「尋找一杯酒 ‧ 周周送」網路抽獎活動

活動日期：2021年3月22日～4月18日止　

活動連結：https://reurl.cc/8yzGMb



聯合文學 村上春樹 閱讀風向球

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