快訊

軍政府挺軍政府？緬甸存活絕路…泰國邊境重兵驅逐難民

今添1例英國入境確診 國內AZ疫苗接種人數破萬

「我唯一的任務是，別在雪豹現身時打噴嚏！」跟法國文學家 席爾凡・戴松一起《在雪豹峽谷中等待》

聯合新聞網 / 木馬文化
雪豹，牠綰合了力量與優雅。牠是翩然蒞訪地球的山神。©Vincent Munier （圖／木馬文化 提供）
雪豹，牠綰合了力量與優雅。牠是翩然蒞訪地球的山神。©Vincent Munier （圖／木馬文化 提供）

文／席爾凡・戴松（Sylvain Tesson）

與阿爾卑斯山提洛（Tyrol）地區的滑雪女教練一樣，雪豹在銀白的雪國裡做愛。二月，雪豹開始發情。牠裹著毛皮，活在水晶般的世界中。公雪豹彼此爭戰，母雪豹獻身，公雪豹、母雪豹彼此呼喚。木尼葉有先告知我：如果我們想有邂逅雪豹的福氣，就必得在凜冬上山，在海拔四、五千公尺的地方尋索牠。冬天的艱辛，我將試著以雪豹現身的歡愉來彌補。伯爾納德．蘇比魯（Bernadette Soubirous）在露德（Lourdes）的岩窟中也運用了這門技術。蘇比魯這位小牧羊女當時一定也寒澈骨髓，但光環中聖母顯現的景象想必值得了一切的勞苦。

「雪豹」。這個詞宛如寶石，琅璫作響。誰都沒法保證我們一定遇得見牠。蹲點等待就是一場賭局：我們朝著牠動身，很可能徒勞無功。有些人不會因為這樣的失敗而惱火，而在等待裡尋得樂趣。為了達到如此境界，必須擁有一顆長存希望的達觀胸襟。唉呀，我可不是這種人。我呢，我就是想看見牠，即使，出於考量，我沒有對木尼葉坦露我迫不及待的一顆心。

各地都在盜獵雪豹。又多了這個原因去見雪豹。我們要去探望病榻上，一條受傷的生命。

木尼葉給我看了他之前探訪雪豹的相片。雪豹，牠綰合了力量與優雅。反光耀亮了牠的皮毛。牠腳掌寬闊宛如碟子。牠不成比例的粗大尾巴幫助牠維持平衡。牠適應了難以居住的嚴酷地帶，適應了攀登峭壁。牠是翩然蒞訪地球的山神。人類暴狂以逞，逼得牠這位古老的住客，退居世界的邊陲。

我把一個人與雪豹做了連結。一個再也不會跟我一起去任何地方的女人。她是森林的女孩，泉水的王后，動物的朋友。我愛她，而終究失去了她。懷著一顆幼稚又百無一用的心，我把關於她的回憶與一種難以接近的動物連結起來。這症頭十分尋常：當你想念一個人，世界就會成為他的樣子。要是我真的遇見了雪豹，之後，我會跟她說 ，冬日的某一天，在那片白雪茫茫的高原，與我錯身而過的，是她。這些是我的奇幻思維（pensée magique）。我害怕給人荒謬可笑的感覺。目前，這些想法，我對我朋友守口如瓶。我一直想，一直想，一直想。

時當二月初。為了減輕行囊，我犯了錯──我把所有登山裝備都披上身。身披我這件極地夾克，足蹬我那雙中國軍隊「長征」式樣的靴子，我登上開往機場的巴黎城郊列車。列車載滿了俊俏的非裔唐吉訶德 ，還有一個來自摩爾多瓦、瓦拉幾亞一帶的東歐人用手風琴屠殺布拉姆斯。結果大家注意的是我，因為我穿得莫名其妙。異國風情來了個乾坤大挪移。

書名：《在雪豹峽谷中等待：這世界需要蹲點靜候，我去青藏高原拍雪豹》作者：席爾凡・戴松（Sylvain Tesson）; 林佑軒譯出版社：木馬文化／讀書共和國出版時間：2021年3月4日
書名：《在雪豹峽谷中等待：這世界需要蹲點靜候，我去青藏高原拍雪豹》
作者：席爾凡・戴松（Sylvain Tesson）; 林佑軒譯
出版社：木馬文化／讀書共和國
出版時間：2021年3月4日

我們起飛了。只消十個小時，就飛過馬可．波羅（Marco Polo）花四年走完的路，這定義了進步（以及悲傷）。熱衷交際的木尼葉在天空上介紹我們彼此認識。我與兩位接下來要共度一個月的朋友打了招呼：馬希 ，一個身段靈活的女孩，她是木尼葉的未婚妻，更是野生動物紀錄片導演，鍾情荒野生活以及快動作的運動。理奧 呢，有著遠視眼，頭髮亂七八糟，思路深不可測，因此幾乎不說話。馬希幫狼拍過一支影片，也幫瀕危的動物──猞猁（lynx）拍過一部。她即將要開拍的，是她的兩尊摯愛：雪豹，以及木尼葉。理奧則在兩年前扔下了他沒寫完的哲學博士論文，擔任起木尼葉的「副官」。到了圖博，木尼葉會需要幫手來布置蹲點的所在、調校他那些器材，順便幫忙打發一個個漫漫長夜。而我，脊椎脆弱、不能負重，連一點攝影技能都沒有，追蹤動物的經驗也是付之闕如。我不知道我的用處會是什麼。我的任務是：別拖累任何人，也別在雪豹現身的時候打噴嚏。圖博對我來說，是天上掉下來的禮物。我動身尋訪一種不可見的動物，同行的有一個最秀逸的藝術家，一名半人女狼，她擁有青金石般的眼睛，還有一名思慮深沉的哲學家。

「『四人幫』，就是我們啦。」飛機降落在中國的時候，我說。

至少，我會提供他們一堆雙關語。

●本文摘自木馬文化出版之《在雪豹峽谷中等待：這世界需要蹲點靜候，我去青藏高原拍雪豹》。


青藏高原 木馬文化 讀書共和國 閱讀風向球

延伸閱讀

法外貿部長答詢譴責中國 參議員力挺台灣獲喝采

土耳其法國關係難平靜 馬克宏再槓艾爾段

美歐等國關切新疆 陸：八國聯軍

美中會後又槓上法國？中共「戰狼模式」全面升級

相關新聞

「我唯一的任務是，別在雪豹現身時打噴嚏！」跟法國文學家 席爾凡・戴松一起《在雪豹峽谷中等待》

雪豹，牠綰合了力量與優雅。反光耀亮了牠的皮毛。 牠腳掌寬闊宛如碟子。牠不成比例的粗大尾巴幫助牠維持平衡。牠適應了難以居住的嚴酷地帶，適應了攀登峭壁。牠是翩然蒞訪地球的山神。

陳志恆／與其做個人氣王，不如經營有意義的關係連結

文／陳志恆（諮商心理師、心理講師、暢銷作家） 　　期從事青少年的輔導諮商工作，常有帶著煩惱前來的孩子問我：「該怎麼樣才能受歡迎？」他們渴望被同儕喜歡與接納，而我總想知道：「那麼，你現在的人際關係，怎

賴芳玉／過度努力的鏡面，照出不放過自己的你

文／賴芳玉（律師） 努力，還要再努力，是為了自我挑戰，超越別人，也是自我期許；完成夢想，達到人生成功的巔峰，這已是許多勝利組的菁英案桌上的座右銘，也是我們追求的模範。 但這本書竟是探討「過度努力」

愛情是、生活也是，全都是異乎尋常的無賴派巨人──坂口安吾

來看日本文豪形象徹底崩壞！《日本偉大文豪的不偉大故事集》由台灣第一日本文學達人──戶田一康所著，幽默訴說文豪們的荒唐故事，以生動的口吻、吐槽中帶有溫度的詮釋，擺脫文學正經氛圍，輕鬆進入文豪世界。經典名言搭配戶田式另類導讀，讓文豪替你說出內心話。20篇文豪們令人噴茶的黑歷史，一起輕鬆讀懂這些令人摸不著頭緒的偉大怪人！

崔舜華最新散文集《貓在之地》 3/26深情上市！

文／崔舜華 前事 每個活過的日子都是幽靈，你想驅逐那無形體無音聲的灰影，而那魂影卻總是亦步亦趨地密隨著你，在你身後，在你因疲累而恍惚空白的片刻，前事趁隙而入，像一名狡黠靈敏的竊賊，嫻熟地竊取你原應

【台語兒童公民繪本與微動畫系列2】《揣自由的台灣烏熊》搶先閱讀！

「台語兒童公民繪本與微動畫系列」重磅企劃 史上第一部．圖文×動畫×手語×有聲書 全方位語言環境友善的台語兒童公民全彩繪本 結合繪本、台語與社會議題，圖文有聲、動畫手語精彩呈現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。