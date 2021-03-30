「我唯一的任務是，別在雪豹現身時打噴嚏！」跟法國文學家 席爾凡・戴松一起《在雪豹峽谷中等待》

文／席爾凡・戴松（Sylvain Tesson）

與阿爾卑斯山提洛（Tyrol）地區的滑雪女教練一樣，雪豹在銀白的雪國裡做愛。二月，雪豹開始發情。牠裹著毛皮，活在水晶般的世界中。公雪豹彼此爭戰，母雪豹獻身，公雪豹、母雪豹彼此呼喚。木尼葉有先告知我：如果我們想有邂逅雪豹的福氣，就必得在凜冬上山，在海拔四、五千公尺的地方尋索牠。冬天的艱辛，我將試著以雪豹現身的歡愉來彌補。伯爾納德．蘇比魯（Bernadette Soubirous）在露德（Lourdes）的岩窟中也運用了這門技術。蘇比魯這位小牧羊女當時一定也寒澈骨髓，但光環中聖母顯現的景象想必值得了一切的勞苦。

「雪豹」。這個詞宛如寶石，琅璫作響。誰都沒法保證我們一定遇得見牠。蹲點等待就是一場賭局：我們朝著牠動身，很可能徒勞無功。有些人不會因為這樣的失敗而惱火，而在等待裡尋得樂趣。為了達到如此境界，必須擁有一顆長存希望的達觀胸襟。唉呀，我可不是這種人。我呢，我就是想看見牠，即使，出於考量，我沒有對木尼葉坦露我迫不及待的一顆心。

各地都在盜獵雪豹。又多了這個原因去見雪豹。我們要去探望病榻上，一條受傷的生命。

木尼葉給我看了他之前探訪雪豹的相片。雪豹，牠綰合了力量與優雅。反光耀亮了牠的皮毛。牠腳掌寬闊宛如碟子。牠不成比例的粗大尾巴幫助牠維持平衡。牠適應了難以居住的嚴酷地帶，適應了攀登峭壁。牠是翩然蒞訪地球的山神。人類暴狂以逞，逼得牠這位古老的住客，退居世界的邊陲。

我把一個人與雪豹做了連結。一個再也不會跟我一起去任何地方的女人。她是森林的女孩，泉水的王后，動物的朋友。我愛她，而終究失去了她。懷著一顆幼稚又百無一用的心，我把關於她的回憶與一種難以接近的動物連結起來。這症頭十分尋常：當你想念一個人，世界就會成為他的樣子。要是我真的遇見了雪豹，之後，我會跟她說 ，冬日的某一天，在那片白雪茫茫的高原，與我錯身而過的，是她。這些是我的奇幻思維（pensée magique）。我害怕給人荒謬可笑的感覺。目前，這些想法，我對我朋友守口如瓶。我一直想，一直想，一直想。

時當二月初。為了減輕行囊，我犯了錯──我把所有登山裝備都披上身。身披我這件極地夾克，足蹬我那雙中國軍隊「長征」式樣的靴子，我登上開往機場的巴黎城郊列車。列車載滿了俊俏的非裔唐吉訶德 ，還有一個來自摩爾多瓦、瓦拉幾亞一帶的東歐人用手風琴屠殺布拉姆斯。結果大家注意的是我，因為我穿得莫名其妙。異國風情來了個乾坤大挪移。

書名：《在雪豹峽谷中等待：這世界需要蹲點靜候，我去青藏高原拍雪豹》作者：席爾凡・戴松（Sylvain Tesson）; 林佑軒譯出版社：木馬文化／讀書共和國出版時間：2021年3月4日

我們起飛了。只消十個小時，就飛過馬可．波羅（Marco Polo）花四年走完的路，這定義了進步（以及悲傷）。熱衷交際的木尼葉在天空上介紹我們彼此認識。我與兩位接下來要共度一個月的朋友打了招呼：馬希 ，一個身段靈活的女孩，她是木尼葉的未婚妻，更是野生動物紀錄片導演，鍾情荒野生活以及快動作的運動。理奧 呢，有著遠視眼，頭髮亂七八糟，思路深不可測，因此幾乎不說話。馬希幫狼拍過一支影片，也幫瀕危的動物──猞猁（lynx）拍過一部。她即將要開拍的，是她的兩尊摯愛：雪豹，以及木尼葉。理奧則在兩年前扔下了他沒寫完的哲學博士論文，擔任起木尼葉的「副官」。到了圖博，木尼葉會需要幫手來布置蹲點的所在、調校他那些器材，順便幫忙打發一個個漫漫長夜。而我，脊椎脆弱、不能負重，連一點攝影技能都沒有，追蹤動物的經驗也是付之闕如。我不知道我的用處會是什麼。我的任務是：別拖累任何人，也別在雪豹現身的時候打噴嚏。圖博對我來說，是天上掉下來的禮物。我動身尋訪一種不可見的動物，同行的有一個最秀逸的藝術家，一名半人女狼，她擁有青金石般的眼睛，還有一名思慮深沉的哲學家。

「『四人幫』，就是我們啦。」飛機降落在中國的時候，我說。

至少，我會提供他們一堆雙關語。

●本文摘自木馬文化出版之《在雪豹峽谷中等待：這世界需要蹲點靜候，我去青藏高原拍雪豹》。