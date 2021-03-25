《恐懼與自由》二戰所留下仍持續影響世界的兩股力量

文／馬可孛羅編輯部

1939年到1945年，戰火遍及四大洲，參戰多達數十國，死亡人數高達7000萬，人類歷史上最慘痛的這場戰爭，是如何形塑我們對恐懼的想像、對自由的渴求，以及如何改變了人類的未來。

《恐懼與自由》是《二次大戰後的野蠻歐陸》的姊妹作品，並獲得世界各地讀者高分評價，Amazon 4.2分、Goodreads 4.2分、豆瓣讀書9.0分，本書利用二十五位大人物、小人物的生命故事，描繪一個在政治、社會、經濟和文化上都面臨巨變的世界。

一九四五年結束的第二次世界大戰，共造成七千萬人死亡、數億人流離失所，精神上和財產上的損失則無法估計。這場戰爭為世界帶來的變化，既是毀滅性的，也是建設性的。戰後，人類在焦土上構思著新秩序、新格局、新未來，試著將自由的理念、烏托邦般的想望、永世和平的企盼，傳達到世界的各個角落。

但理想總是不敵現實，不管是資本主義與共場主義的扞格，還是國族與國族、民族與民族之間的齟齬，意識形態上的對立終究無法使眾人團結一心，追求自由的同時卻也播下了恐懼的種子。恐懼與自由，是創造戰後世界最重要的兩股力量。

恐懼，甫因為兩顆原子彈而結束大戰的世界，卻深陷美蘇兩國劍拔弩張的冷戰局勢，第三次世界大戰一觸即發。人們都相信，下一回的大戰將超出文明社會所能承受的限度，甚至超出人類可否持續存在的限度。人們都知道，下一場全球戰爭恐怕會導致實際上的末日，而非象徵上的末日。

自由，戰後世界各地的人們急於從納粹主義、史達林主義、帝國主義、殖民主義等各種壓迫力量解放出來，美國總統小羅斯福甚至提出四大自由的未來願景：人人都應擁有言論自由、信仰自由、免於匱乏的自由、免於恐懼的自由。但全然地擁抱自由卻也意味著完全的責任，人類總在「渴求自由」與「逃避自由」間擺盪著，至今依舊如此。

二戰雖已結束七十餘年，但留下來的爭議與遺產，仍在持續影響著全人類的未來。

【國際書評】安東尼．畢佛、詹姆斯．霍蘭德等諸多二戰學者 一致推薦

書名：《恐懼與自由：透過二十五位人物的故事，了解二次大戰如何改變人類的未來》作者：齊斯．洛韋（Keith Lowe）譯者：蔡耀緯出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2021年3月4日

■ 文筆優美，見地深刻……（本書）確認了洛韋是我國最傑出的歷史學家之一。──安東尼．畢佛（Antony Beevor），二戰史學家，《解密突出部之役》作者

■ 啟迪思考、洞見深入，有時令人深深感動……我希望所有人都能讀過，並學習到書中至關重要的課題。──詹姆斯．霍蘭德（James Holland），二戰史學家、作家、廣播人

■ 巧妙融合了歷史研究、動人的訪談，以及具有挑戰性的心理學洞見。洛韋的文筆優雅又有見地。一部真正啟發讀者的讀物。──喬納森．丁博比（Jonathan Dimbleby），電視節目主持人、歷史學家

■ 洛韋這本精煉、清晰、可讀性高，同時包含了二戰結束後數年間個人記憶證言的著作，將會廣受歡迎。──茱麗葉．加迪納（Jluiet Gardiner），歷史學家

■ 這部記錄豐富、內容廣泛的著作，激發了人們對於戰爭整體影響的思索，不僅限於二戰。它其實可以命名為「出人意料的真實故事」（True Tales of the Unexpected），由此呈現出歷史比起任何小說都更加充滿驚奇。──西奧多．澤爾丁（Thodore Zeldin），牛津大學學者、思想家

●本文推薦好書為馬可孛羅／城邦文化三月出版新書《恐懼與自由》。