《大地之子》：戰後遭國家拋棄的孤兒⋯⋯

《白色巨塔》、《女人的勳章》作者山崎豐子深入中國三年、採訪千人、耗時八年寫就控訴之作：《大地之子》，本書忠實呈現中國改革開放前的黑暗與動盪，深究二戰最令人心酸的「戰爭孤兒」議題，作者曾不諱言表示：「這是我畢生不可能再挑戰第二次的作品。」 而此書不僅獲得日本NHK電視台肯定，將慶祝開台70周年，斥資25億日圓改編電視劇，同時也曾獲中國已故總書記胡耀邦強烈支持，是一本寫出中國真實樣貌的小說。（編按）

文／山崎豐子

前情提要：

隨著父親來到中國東北的日本男孩和家人失散，被農家收養，取了中國名字「大福」，當作家中的奴隸，好不容易逃走之後，竟淪為人口販子手中的「商品」……

（⋯⋯）

男人把大福拉到一個十字路口。這附近從前是日本城的繁華區吉野町，男人又在大福衣領裡插一根草簽（小麥的草莖），表示這是要賣的商品。

「快來呀！這孩子賣一百塊！今年十二歲，田裡的活兒不用說，都會幹！還會幫忙賣菜、做小生意或看攤子什麼的，都沒問題，便宜啊！賤賣啦！」

日本小孩被人拉去販賣的很常見，行人很快就圍到大福身邊來，大福一直垂著頭，眼睛直視地面，一想到自己可能會被丁財福那樣的男人買去，就害怕得全身發抖。

一個穿著厚棉襖的男人說：

「到底是不是真的能派上用場，不把他脫光了讓大家瞧瞧，沒人會相信你的。」

於是那個人就雙手並用扒掉了大福的上衣，草簽掉落地面，大福那瘦弱骯髒的身體呈現在眾人面前，有人像在挑剔什麼似地伸出手，用拇指和食指彈彈大福的肌膚。

「這麼嚴重的營養不足，都快沒命了。總得減點價，好給他看醫生吧，」

「小孩怎麼可以論價錢買賣呢？」

突然有人發出一聲斥責，一個三十五、六歲的男人走過來，商人滿臉不高興地轉回頭。

「唷！小學老師可真會教訓人。那些日本人沒東西吃的話，也會賣自己的孩子。你可把我的生意弄砸了，這孩子算你便宜點，你花六十塊買了他吧。」

「我窮得很，沒那麼多錢。」

「那算你五十怎麼樣？」

「我不會買小孩的。再說這孩子真像有病的樣子，你就救他一命吧。」

老師才說完，人口販子立刻狠狠打了大福幾巴掌罵道：

「這廢物！給我裝病！來呀！再便宜點，虧本賣啦！三十五塊！也罷，三十塊！三十塊怎麼樣？」

人口販子雖然減了價，卻沒人願買這個生病的孩子。這時，原本放晴的天空忽然變陰了，似乎馬上就要下雪了。男人焦急起來，又去逼那位小學教師：

「喂！都是你害我做不成生意。你把他帶走！這種賣不掉的餓鬼，我不要了！」

他像放走野狗似地一把推開大福。

「別對他這麼粗暴！這麼冷的天氣，他會凍死的。快給他穿上衣服吧。」

老師說完，把衣服披在大福光著的上身。

「那也不能把他白給你呀！沒錢的話，把你身上那件棉襖脫下來吧。看起來還挺新的。」

老師躊躇了一秒，抬頭仰望快要下雪的天空。

「好吧！如果用這件棉襖能救這孩子的話……」

老師脫下上衣的半邊袖子，人口販子兩手齊伸，一把剝下老師身上的棉襖，並把大福脖上那塊「賣孩子」的木牌解下來。大福搖搖晃晃地直起身子。

「孩子，在這種地方閒逛的話，又會被人口販子帶走。快點到有日本人的地方去吧。」

老師說完便快步向前走去。大福一言不發地跟在老師後面，老師不時停下腳步對他說：

「孩子，真的不必客氣，聽我的話，快走吧。」

但大福無處可去，始終默默地跟著老師。

兩人沿著站前那條又直又寬的馬路向前走，路上的馬車和人力車往來奔忙，兩邊的路旁排列著許多高大的洋式建築，不一會兒，老師從大路向左一轉，眼前突然出現一條狹窄的小巷。大福害怕跟老師走散了，慌張地伸手抓住老師的手腕。

「不用害怕，這裡在日本統治時期叫做城內，是中國人聚居的街道，跟日本城是分開的。」

老師向大福解釋。穿過繁華的大街，又走了十分鐘左右，兩人轉進一條狹窄的胡同。寒風吹拂下，胡同裡的人看到老師身上只穿一件單衣，一面向他行禮打招呼，一面打量老師身後的大福。老師家在胡同較深處，他走進自己家門。

「淑琴，我回來了。」老師喊著。一個臉頰豐腴的婦人從屋裡走出來。

「回來啦？咦！昨天晚上才做好的棉襖呢？」婦人吃驚地問道。

「喔，那棉襖真暖和。而且是你花了那麼多心血做的……不過這孩子挺可憐的，我用棉襖換了他，對不起妳啊。」

「哎唷，為了這孩子……，那你今年還打算穿那件舊棉襖過冬啊？」

「沒辦法呀。如果用我的一件上衣能救活一個孩子，也不錯嘛。這孩子被人牽到車站附近叫賣呢。」

「這麼說來，他是個日本小孩？你打算怎麼辦？」

「跟他說了好幾次，叫他自己走，可是他還是跟著我。算了，就只今天一天讓他住在我們家好了。先給他吃點熱的東西吧。」

大福有點摸不著頭緒，因為這位老師的為人跟丁財福太不相同。他打量著老師家中的擺設，只見炕上靠牆擺著一些書，一個衣箱用來代替書桌，上面放著筆硯，牆上貼著一張用毛筆寫的書法作品，下面的簽名寫著：「陸德志」三個字。大福從小生活在農家，小學老師的家是他第一次接觸到的陌生世界。

陸德志老師有個寬額頭與一對目光柔和的眼睛，不太愛說話。師母淑琴的臉微胖，頭髮鬆鬆地束在腦後，對大福非常親切周到。她幫大福洗了澡，在吃晚餐時一直要大福多吃點，不要客氣。老師只問了大福的年齡。其他的事明天再慢慢說吧，老師說完，便讓大福到炕上最暖的位置睡下。

第二天早上起床時，陸家夫婦發現大福尿了床。

「哎唷，都八歲了還……」

淑琴露出難以置信的表情。陸德志卻替大福打圓場說，可能因為一直在貨車和垃圾箱裡睡覺受了風寒吧。接著他又對羞愧低頭的大福說：

「我到學校去了，孩子你隨便要到哪兒去都行。」

然後拿了一根蒸玉米交給大福，便帶著便當出門去了。但大福一整天都蹲在爐灶旁邊，淑琴也不斷對他說：

「你對我們不必客氣，不論你想去哪兒，快去吧。」但大福一直在家等待老師下課回家。

陸德志回來看到大福，驚訝地說：「還在我們家呀？那今晚再讓你住一夜，明天就離開唷。」

全家又像昨晚一樣，沒說什麼話，吃完晚飯就睡了。誰知當晚大福發起高燒，吃下去的晚飯都吐了出來，陸家夫婦給他服了些家裡的成藥，又給他蓋上好幾層棉被，但大福全身卻像打擺子似地抖個不停。到了第三天，大福的嘴巴和耳朵裡流出一些黑血，老師大驚，連忙去請醫生。

醫生到達時，大福正因高燒而喘個不停，但他還是明白醫生是來幫他看病的。診察後，醫生說：「大概是黑液病，這個病想要治好，得花費約六斗小麥那麼多的錢買藥，您還是先考慮清楚再說吧。」醫生說完就走了。

淑琴說：「這麼貴的藥錢，我們可花不起。」

陸德志沉默不說話。

「你把他拉到以前日本城放在那兒吧。留在那兒的日本人撿到他，可能會幫他治病吧。」

淑琴又催促著。陸德志說：

「沒錯！日本的醫學和藥品都那麼進步，他們才能救他吧。我就把他放在他們宿舍附近吧。」

陸德志說完就要背起大福，不料他發著燒，一點力氣都沒有，整個身子重得讓陸德志背不起來。

「淑琴，妳到保長那兒借輛拖車吧。我把這孩子拖去。」

拖車借來後，夫婦倆等到天亮，用棉被裹住大福放上拖車，陸德志一個人拖著車子出門。一路上，花了好大工夫才拖到日本城，好在以前那些住戶門上的名牌都還留著，陸德志才找得到地方，但整條街上看不到一個人影。

到了從前日本經營的「滿州電信電話會社」附近，陸德志走進一間空屋，用棉被裹好大福後，把他放在地上。

「孩子，求老天爺保佑你吧！從七台屯到長春，一千六百多里路你都一個人活過來了，但願你在這裡碰到日本人，給你吃了日本的好藥，病就會好的。」

發著燒的大福全身軟弱無力，無法回答。陸德志放輕腳步走向玄關，卻無法立刻離去，他想親眼看到日本人把大福帶走。等了好長一段時間，沒看到一個日本人，偶爾出現幾個人影，德志仔細看去，發現他們是中國的乞丐，想把大福身上的棉被剝走。他只好守在大福身邊，一看到那些人就把他們高聲罵走。

上課的時間快到了，陸德志想到自己的學生，他知道自己不該遲到，但把一個生病的孩子丟在這兒也令他不忍，左思右想，陸德志最後只好狠著心離開那間空屋。

他拉著拖車正要穿過日本城，路上突然竄出幾隻野狗向他撲來，陸德志擲出幾顆石子趕走了野狗，但他立刻想起大福，萬一那孩子被野狗吃了……，想到這兒，陸德志不禁自責：我怎麼會做出這麼不人道的事！他立即掉轉車頭，順著來時的路往回走，路上的行人比剛才變多了，他氣喘吁吁地回到剛才那間空屋。

「老師……不要丟下我……」

原本因發高燒而動彈不得的大福看到他，從棉被裡爬出來，陸德志不由自主緊緊抱住大福，心裡湧出暖意。他把大福放上剛才那輛拖車，重新拉著車子走回家。

第二天開始，陸德志除了到小學教書外，其他時間都留在家裡看護大福，經過一個月左右，大福不再流黑血了，體力也逐漸恢復，淑琴每天熬粥餵給臥病在床的大福吃，還餵他吃些雞蛋，說是能讓他更有精神，淑琴望著大福的眼神也愈來愈溫柔。

有一天，淑琴對陸德志說：

「一想到這孩子病好了就要離去，心裡好難過呀。要不然，我們乾脆收養他……」

躺在床上的大福也聽到淑琴的話。

「妳也有這想法的話，我們就收養他吧。先把這個什麼大福的名字改了。希望他不論做任何事，都能誠心誠意去做，就取名叫陸一心吧。」陸德志說。

「從今天起，你就要叫我們爸爸、媽媽。」陸德志向大福叮囑，八歲的大福立刻點點頭。

●本文摘選自麥田／城邦文化所即將於4月出版之新書《大地之子》 。