《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》鋸掉巫婆爪子般的長蹄

文／克里斯多福．麥杜格（Christopher McDougall）

「老兄，怎麼會這樣？」史考特問。

「動物囤積者，」我回答。

「老天，這……」史考特沒說下去。他思索了一會兒：「聽著，最人道的方法可能是讓牠現在就安樂死。」

他解釋說，只要蹄子出了問題，就等於是宣判了死刑。驢子通常為了覓食，會在崎嶇的石頭地面上長途跋涉，蹄子自然就會磨平。但如果你把牠們關在獸欄裡，底下墊著潮濕的稻草，或甚至讓牠們一直站在茂密的草地上，到頭來牠們的蹄子就會像印度教聖徒的指甲一樣捲曲。一旦蹄子變形，就無法挽回，會導致極其痛苦的死亡：因為馬科動物的胃特別小，大部分的消化是靠牠們走路的搖擺動作讓腸子翻攪而進行。如果把牠們拴住，遲早糞便會阻塞腸道，教這頭動物腹痛如絞。

史考特說：「這種死法非常可怕，除非……」他猶豫了一下：「你有弓鋸嗎？」

我跑去工具棚裡把它取來。史考特把驢子的韁繩綁在籬笆柱上。「嗨，夥計，」他撫摸著驢子的耳朵說：「見過這玩意兒嗎？」他把弓鋸放在驢子的鼻子下，讓牠嗅一嗅，接著說：「我們現在要這樣做。」他向驢子解釋他將要進行的程序。我覺得很尷尬，但驢子卻把的耳朵轉向史考特，好像在專心聆聽。

「我希望在開始前讓牠先習慣我的聲音，」史考特告訴我： 「驢子自我保護的本能很強，程度比馬更嚴重。牠們不喜歡有意外。」史考特想到的作法可不簡單：我們孤注一擲，要為牠動緊急手術，要握住牠的每一個蹄子，像鋸樹枝一樣把它們鋸掉。如果史考特能把每一隻蹄子切掉至少一半，就能再試試用鋼剪和粗銼刀整修蹄子。不妨想像你有四顆蛀牙去看牙醫，結果得知每顆牙齒得鑽不只一次，而是連續三次，只是你這輩子還從來沒看過牙醫，因此在你看來，拿著鑽子死抓住你的下巴的這傢伙是個變態。那就是驢子和我即將會有的體驗。

「準備好了嗎？」史考特問。

「我？還是牠？」

「你們倆。抓住那隻腿，抓緊了。」

我們開始動手。我靠著驢子的腰窩，把牠牢牢地壓在我的身體和柵欄之間，而史考特跨在驢子的一條腿上，把第一隻蹄夾在他的兩膝之間。他小心翼翼，慢慢地地用鋸子切。一切出溝紋，他就使勁往前傾，用鋸子在像車胎一樣堅硬的蹄子上又推又拉。他的臉上大汗淋漓，但儘管他大口喘氣，依然用沉著而親切的聲音對驢子說話。

「還好吧，夥計？」他說，「我們差不多要鋸完第一隻蹄子了。」驢子身上的每一條肌肉都緊繃著，牠看起來似乎快要爆發了，但出人意表的是，牠還是穩穩地站在那裡。史考特終於把鋸子放了下來，站直身體，擦了擦額頭上的汗水。

「你覺得這怎麼樣？」他問道，手上舉著一塊切下來的蹄子，幾乎是我腳掌大小，其臭無比，好像這蹄子生在驢腳上時就已經開始腐爛了似的。

我說：「我真不敢相信牠肯讓你那樣做。一定是因為搬家，讓牠餘悸猶存。」

「也許，不過牠真是頭乖驢，」史考特邊說邊撫弄著驢子頭上的毛。「你看到我們說話時牠的耳朵轉來轉去？」果真，只要我們開口，驢子的耳朵就從我這邊轉向史考特，有時甚至兩耳朝相反的方向分開，一隻耳朵對準我，另一隻耳朵對著史考特，就像警察在指揮交通一樣。

他說：「牠正全神貫注，而且牠認為我們站在牠那一邊。」史考特跪下來，開始鋸另一隻前腳的蹄。「不過不要放鬆，現在只會越來越難受。」

我們接下來必須要解決後蹄的問題，史考特告訴我，世上沒有任何一頭驢子會喜歡有人在牠身後。「這是牠們最大的恐懼，」史考特說。

在野外很難殺死驢子，牠們是群居動物，緊緊跟著群體，所以任何想吃驢肉的掠食動物都必須衡量一下，對抗又踢又咬的驢群有多少生存機會，這種體重達七百磅的動物曾經把獅子踢死。可是驢子仍然不敵偷襲。只要有驢子掉隊落單，多停留一下吃草，野狗就會突然跳到牠的背上，咬斷牠的喉嚨。這頭小灰驢雖然生病虛弱，但在牠DNA的深處還是有上萬年歷史的生存本能，就像陸軍特攻隊員一樣敏銳，時時保持警覺，提防後方，對牠背後看不見的威脅迎頭重踢。

史考特拿起鋸子，他輕輕地把手放在驢的後腿上。「乖孩子──」他說，然後在驢腿往後猛彈時向後急退。

「我說的就是這樣，」他彎下腰去揀掉在地上的鋸子，「很可能在你看到牠動作之前，就踢斷你的腿。」他自己的小驢子瑪蒂達就曾經對一隻凶狗猛踢，結果狗不得不截肢。

「把牠抱緊，我們再來一次，」史考特說。我把胸部緊貼住驢子的肋骨，死命地把牠壓在柵欄上，史考特撫摸驢頭安撫牠，然後順著牠的身體往下摸，一點一點地撫摸並按摩牠的背，直到牠的臀部。他的雙手順著驢子後腿往下滑，朝蹄子的方向移動。驢子看起來好像是被搶劫的受害人一樣，牠的耳朵伸得筆直，彷彿被槍口頂著，不過在史考特慢慢抬起牠的一隻後蹄時，牠仍然一動也不動。不論我們今天能不能成功，我都對史考特這種像醫師對病人的親切態度感動不已。儘管他像鐵匠一樣揮汗如雨，而且隨時都準備被踢斷肋骨，依舊繼續低聲哄著驢子，彷彿要給牠甜滋滋的蘋果，而不是揮舞的鋼鋸。

書名：《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》作者：克里斯多福・麥杜格（Christopher McDougall ）譯者：莊安祺出版社：麥田出版／城邦文化出版時間：2021年4月1日

好不容易，最後的一大塊蹄子掉了下來。史考特喘了口氣，擦掉臉上的汙垢，但苦難還沒有結束。史考特從他身側的口袋裡掏出一把大得駭人的鋼剪，簡直就是為德州電鋸殺人狂，藏在他的謀殺廂型車而設計的。史考特在空中試剪了幾下，算作熱身，然後再回身靠著雪曼，開始以專業的技巧修剪，盡力把鋸子鋸過的殘蹄剪成像健康動物蹄子的形狀。他修完每一個蹄子後，又拉出一呎長的金屬銼刀，做最後的打磨處理。

「好了！」史考特宣布。他筋疲力竭，倒在草地上，鬆了口氣。他原本一塵不染的T恤和牛仔褲現在看來像是剛從沼澤裡撈出來似的。他還來不及放鬆，就又彈起身來，因為雪曼的動作而警覺：可是雪曼什麼動作也沒有。「不妙，」史考特說，「不太妙。」我們才剛讓這頭動物經歷了相當於兩小時的牙科手術，可是這頭小灰驢卻依舊站在方才我們離開牠之處，而沒有逃走。牠的蹄子已經修剪好了，可以自由走動，為什麼不趕緊逃命，讓我們捉不到牠呢？

我們兩個人盯著驢子，用念力敦促牠趕緊往前跑，可是等了很長的時間，牠卻連一步都沒有邁出。「我不知道，」史考特說，他的聲音聽起來很疲倦灰心，「如果牠明天還不邁步，我們也只能盡量讓牠舒服而已。」

●本文摘選自麥田／城邦文化所出版之《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》。