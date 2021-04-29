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《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》鋸掉巫婆爪子般的長蹄

聯合新聞網 / 麥田出版社
雪曼過長的蹄子必須立刻加以鋸除。（圖／麥田出版提供）
雪曼過長的蹄子必須立刻加以鋸除。（圖／麥田出版提供）

文／克里斯多福．麥杜格（Christopher McDougall）

「老兄，怎麼會這樣？」史考特問。

「動物囤積者，」我回答。

「老天，這……」史考特沒說下去。他思索了一會兒：「聽著，最人道的方法可能是讓牠現在就安樂死。」

他解釋說，只要蹄子出了問題，就等於是宣判了死刑。驢子通常為了覓食，會在崎嶇的石頭地面上長途跋涉，蹄子自然就會磨平。但如果你把牠們關在獸欄裡，底下墊著潮濕的稻草，或甚至讓牠們一直站在茂密的草地上，到頭來牠們的蹄子就會像印度教聖徒的指甲一樣捲曲。一旦蹄子變形，就無法挽回，會導致極其痛苦的死亡：因為馬科動物的胃特別小，大部分的消化是靠牠們走路的搖擺動作讓腸子翻攪而進行。如果把牠們拴住，遲早糞便會阻塞腸道，教這頭動物腹痛如絞。

史考特說：「這種死法非常可怕，除非……」他猶豫了一下：「你有弓鋸嗎？」

我跑去工具棚裡把它取來。史考特把驢子的韁繩綁在籬笆柱上。「嗨，夥計，」他撫摸著驢子的耳朵說：「見過這玩意兒嗎？」他把弓鋸放在驢子的鼻子下，讓牠嗅一嗅，接著說：「我們現在要這樣做。」他向驢子解釋他將要進行的程序。我覺得很尷尬，但驢子卻把的耳朵轉向史考特，好像在專心聆聽。

「我希望在開始前讓牠先習慣我的聲音，」史考特告訴我： 「驢子自我保護的本能很強，程度比馬更嚴重。牠們不喜歡有意外。」史考特想到的作法可不簡單：我們孤注一擲，要為牠動緊急手術，要握住牠的每一個蹄子，像鋸樹枝一樣把它們鋸掉。如果史考特能把每一隻蹄子切掉至少一半，就能再試試用鋼剪和粗銼刀整修蹄子。不妨想像你有四顆蛀牙去看牙醫，結果得知每顆牙齒得鑽不只一次，而是連續三次，只是你這輩子還從來沒看過牙醫，因此在你看來，拿著鑽子死抓住你的下巴的這傢伙是個變態。那就是驢子和我即將會有的體驗。

「準備好了嗎？」史考特問。

「我？還是牠？」

「你們倆。抓住那隻腿，抓緊了。」

我們開始動手。我靠著驢子的腰窩，把牠牢牢地壓在我的身體和柵欄之間，而史考特跨在驢子的一條腿上，把第一隻蹄夾在他的兩膝之間。他小心翼翼，慢慢地地用鋸子切。一切出溝紋，他就使勁往前傾，用鋸子在像車胎一樣堅硬的蹄子上又推又拉。他的臉上大汗淋漓，但儘管他大口喘氣，依然用沉著而親切的聲音對驢子說話。

「還好吧，夥計？」他說，「我們差不多要鋸完第一隻蹄子了。」驢子身上的每一條肌肉都緊繃著，牠看起來似乎快要爆發了，但出人意表的是，牠還是穩穩地站在那裡。史考特終於把鋸子放了下來，站直身體，擦了擦額頭上的汗水。

「你覺得這怎麼樣？」他問道，手上舉著一塊切下來的蹄子，幾乎是我腳掌大小，其臭無比，好像這蹄子生在驢腳上時就已經開始腐爛了似的。

我說：「我真不敢相信牠肯讓你那樣做。一定是因為搬家，讓牠餘悸猶存。」

「也許，不過牠真是頭乖驢，」史考特邊說邊撫弄著驢子頭上的毛。「你看到我們說話時牠的耳朵轉來轉去？」果真，只要我們開口，驢子的耳朵就從我這邊轉向史考特，有時甚至兩耳朝相反的方向分開，一隻耳朵對準我，另一隻耳朵對著史考特，就像警察在指揮交通一樣。

他說：「牠正全神貫注，而且牠認為我們站在牠那一邊。」史考特跪下來，開始鋸另一隻前腳的蹄。「不過不要放鬆，現在只會越來越難受。」

我們接下來必須要解決後蹄的問題，史考特告訴我，世上沒有任何一頭驢子會喜歡有人在牠身後。「這是牠們最大的恐懼，」史考特說。

在野外很難殺死驢子，牠們是群居動物，緊緊跟著群體，所以任何想吃驢肉的掠食動物都必須衡量一下，對抗又踢又咬的驢群有多少生存機會，這種體重達七百磅的動物曾經把獅子踢死。可是驢子仍然不敵偷襲。只要有驢子掉隊落單，多停留一下吃草，野狗就會突然跳到牠的背上，咬斷牠的喉嚨。這頭小灰驢雖然生病虛弱，但在牠DNA的深處還是有上萬年歷史的生存本能，就像陸軍特攻隊員一樣敏銳，時時保持警覺，提防後方，對牠背後看不見的威脅迎頭重踢。

史考特拿起鋸子，他輕輕地把手放在驢的後腿上。「乖孩子──」他說，然後在驢腿往後猛彈時向後急退。

「我說的就是這樣，」他彎下腰去揀掉在地上的鋸子，「很可能在你看到牠動作之前，就踢斷你的腿。」他自己的小驢子瑪蒂達就曾經對一隻凶狗猛踢，結果狗不得不截肢。

「把牠抱緊，我們再來一次，」史考特說。我把胸部緊貼住驢子的肋骨，死命地把牠壓在柵欄上，史考特撫摸驢頭安撫牠，然後順著牠的身體往下摸，一點一點地撫摸並按摩牠的背，直到牠的臀部。他的雙手順著驢子後腿往下滑，朝蹄子的方向移動。驢子看起來好像是被搶劫的受害人一樣，牠的耳朵伸得筆直，彷彿被槍口頂著，不過在史考特慢慢抬起牠的一隻後蹄時，牠仍然一動也不動。不論我們今天能不能成功，我都對史考特這種像醫師對病人的親切態度感動不已。儘管他像鐵匠一樣揮汗如雨，而且隨時都準備被踢斷肋骨，依舊繼續低聲哄著驢子，彷彿要給牠甜滋滋的蘋果，而不是揮舞的鋼鋸。

書名：《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》作者：克里斯多福・麥杜格（Christopher McDougall ）譯者：莊安祺出版社：麥田出版／城邦文化出版時間：2021年4月1日
書名：《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》
作者：克里斯多福・麥杜格（Christopher McDougall ）
譯者：莊安祺
出版社：麥田出版／城邦文化
出版時間：2021年4月1日

好不容易，最後的一大塊蹄子掉了下來。史考特喘了口氣，擦掉臉上的汙垢，但苦難還沒有結束。史考特從他身側的口袋裡掏出一把大得駭人的鋼剪，簡直就是為德州電鋸殺人狂，藏在他的謀殺廂型車而設計的。史考特在空中試剪了幾下，算作熱身，然後再回身靠著雪曼，開始以專業的技巧修剪，盡力把鋸子鋸過的殘蹄剪成像健康動物蹄子的形狀。他修完每一個蹄子後，又拉出一呎長的金屬銼刀，做最後的打磨處理。

「好了！」史考特宣布。他筋疲力竭，倒在草地上，鬆了口氣。他原本一塵不染的T恤和牛仔褲現在看來像是剛從沼澤裡撈出來似的。他還來不及放鬆，就又彈起身來，因為雪曼的動作而警覺：可是雪曼什麼動作也沒有。「不妙，」史考特說，「不太妙。」我們才剛讓這頭動物經歷了相當於兩小時的牙科手術，可是這頭小灰驢卻依舊站在方才我們離開牠之處，而沒有逃走。牠的蹄子已經修剪好了，可以自由走動，為什麼不趕緊逃命，讓我們捉不到牠呢？

我們兩個人盯著驢子，用念力敦促牠趕緊往前跑，可是等了很長的時間，牠卻連一步都沒有邁出。「我不知道，」史考特說，他的聲音聽起來很疲倦灰心，「如果牠明天還不邁步，我們也只能盡量讓牠舒服而已。」

●本文摘選自麥田／城邦文化所出版之《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》。


印度教 耳朵 腹痛 手術 安樂死 牙醫

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《一起奔跑吧，小毛驢雪曼！》鋸掉巫婆爪子般的長蹄

◎暢銷書《天生就會跑》作者暖心新作。敘述一頭從動物囤積症的主人手中搶救下來的小毛驢雪曼如何克服種種障礙，參加美國最匪夷所思的一場驢子馬拉松賽跑。 ◎杜格跟妻女從繁華都市移居到賓州偏遠南方的一座農場，與嚴格堅守簡樸生活方式的艾米許人社區為鄰。當麥杜格答應從當地一位囤積者手中收養一頭毛驢時，他和女兒興高采烈地以為會看到一頭喜歡在野地消磨時光、長相討喜、愛吃胡蘿蔔的大型寵物。沒想到當他迎來形容憔悴的雪曼時，才知道問題大了。這隻名為雪曼的小毛驢長期囚居在黑暗的破舊穀倉，當它被救出來時，「病懨懨地站著一動也不動，像是從地下室拖出來的發黴玩具，而不是活生生的動物。」牠的蹄子從未修剪，長到像巫婆的尖爪，牠肌肉萎縮，身體鬆弛下垂，對人的信任更嚴重受損。 麥杜格首先得先讓雪曼活下來。幸好，他好心的鄰居以及農場所飼養的動物們幫上了大忙。一位自己也飼養驢子、經驗豐富的女士告訴麥杜格，雪曼最需要的不只是醫療看護，而是一份工作──牠必須當一個有生活目標的驢子。於是麥杜格想到了一個無比瘋狂的點子——「驢子日世界錦標賽」。

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