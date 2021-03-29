陳志恆／與其做個人氣王，不如經營有意義的關係連結

文／陳志恆（諮商心理師、心理講師、暢銷作家）

期從事青少年的輔導諮商工作，常有帶著煩惱前來的孩子問我：「該怎麼樣才能受歡迎？」他們渴望被同儕喜歡與接納，而我總想知道：「那麼，你現在的人際關係，怎麼了呢？」

有些人告訴我，他們被好朋友背叛；有的被同儕孤立排擠；有的是不知道如何融入群體中；有的則是和好友或戀人發生衝突。總之，人際關係的大小問題，總是深深困擾著他們。

然而，不管人際困擾的根源是什麼，常能發現許多人有著不切實際的期待：「我需要成為受歡迎的人」。彷彿，只要足夠受歡迎，就不再需要擔心被人背叛，就永遠不會受人排擠，就不會與人意見不合、口角衝突，甚至，不需要主動做些什麼，別人就會邀你融入群體。

我得說：「你抓錯重點了！」

不只是青少年，不少成人也有這樣的迷思。好像學會各種討人歡心的招式，最好成為人氣王，就能免於被孤立，且能為人生加分許多。事實上，真正帶來幸福的，不是你有多受歡迎，而是，有能力與他人經營有意義的關係連結。

我曾經在《此人進廠維修中》一書中提到，有意義的關係連結指的是，人我之間存在著深層關懷、陪伴與支持的關係形式，不論是親情、愛情或友情。而要判定這段關係是否是有意義的關係連結，可以從對話內容得知。若談論的話題大多屬於個人化議題，如個人的感受、信念、觀點、願景、期待、決定……等，這樣的關係互動就會越有意義；如此，才可能從孤單中免疫，並在生活中感受到更多的幸福。

然而，要建立與經營有意義的關係連結，並不容易。因為，各種衝擊都有可能讓一段關係受損，再長久穩定的關係，都有可能因為一點小事而深陷危機。因此，我們真正要學習的，是讓重要的人際關係具有韌性，能因應各種關係中的挑戰，甚至在危機中學習與成長。

作者梅樂妮．喬伊是個心理學家，她在本書中提到，有韌性的人際關係由兩個成分組成，分別是「安全感」和「連結」，這兩者越充足，關係品質就越強健，越有韌性。

就拿安全感來說，我想起一部有趣的電影《弟弟追著恐龍跑》（My Brother Chases Dinosaurs），主角傑克愛上了同學艾蓮娜，他向姨媽討教如何擄獲女孩的芳心，阿姨給他的忠告是：「永遠不要說謊！」

顯然，傑克搞砸了。他有個患有唐氏症的弟弟，他為此感到丟臉，於是欺騙艾蓮娜，他的弟弟過世了。當艾蓮娜發現真相時，兩人的關係陷入危機。

謊言是信任感的頭號殺手，而沒有信任就不會有安全感。好在，當你及時且足夠坦誠時，可以適時地修復關係。因此，在有韌性的人際關係中，我們需要讓對方感到安心，你必須是個真誠且值得信任的人。

但這還不夠，我們自己也得擁有安全感。如果你在人際關係中總是焦慮不安，覺得自己隨時會被背叛、遺棄或厭惡，你只會透過不斷地猜疑、試探或討好對方，也可能一再尋求對方的保證，更會編織各種看似善意的謊言，到頭來破壞彼此的信任關係。

然而，你的不安全感，不一定來自於這段關係，而是與你過往的人際經驗有關，特別是，從小與主要照顧者之間的互動品質。若你在最弱小的幼年時期，曾經被自己最信任的人傷害過，那麼你在任何關係中當然都會感到強烈的不安；長大後，你也難以經營長久穩固的親密與家庭關係。

書名：《關係免疫力：哈佛心理學家教你建立有韌性的人際關係，有效修復情感裂縫》作者：梅樂妮．喬伊（Melanie Joy）譯者：梁郁萍、劉宗為出版社：時報出版出版時間：2021年2月19日

有許多人，就是意識到這一點，而來尋求心理諮商的。若這項議題沒有被處理，不安的感受沒有獲得安頓，在任何關係中都無法自在。不只無法與他人展開進一步的互動連結，更可能弄得彼此都傷痕累累。

《關係免疫力建立有韌性的關係》這本書，真是人際關係經營的最佳指南，有著豐富的理論與實證研究，深入淺出地探討人際關係經營的各個面向與挑戰，也同時告訴我們，面對彼此不同的價值觀、個性差異、衝突與關係危機時，該如何調整與改善。

正向心理學的研究發現早就告訴我們，健康正向的人際關係是一個人幸福感的來源之一。而比起如何受歡迎更重要的，是去探討與學習，如何讓一段關係更為強韌，讓關係中的彼此，都能夠因為這段關係的存在而獲益、成長並提升。

●本文摘選自時報出版之《關係免疫力：哈佛心理學家教你建立有韌性的人際關係，有效修復情感裂縫》推薦序。