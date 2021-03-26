你的囤積是為了使用還是收藏？從購物習慣談整理術

文／米田瑪麗娜（Komeda Marina）

你的囤積是為了使用還是收藏？

囤積是人的天性，大家總認為備而不用沒有什麼壞處，反正之後總有一天會用到；也可能純粹是因為興趣使然，每次看到那樣的商品就想買，就這樣自然而然地越囤越多。

然而，重複購買和收藏儘管乍看之下很相似，兩者卻完全不一樣。所謂重複購買是以使用為目的，且不會限定於某一個種類。相較於此，收藏則純粹是因為對這件物品有愛，且熱中於擴充蒐集的數量。例如，你可能會一再購買平時愛用的牙膏、洗面乳，目的終究是為了使用，這種就屬於重複購買；但如果一再購入喜愛的偶像貼紙，且數量高達上百張，這就不是重複，而屬收藏。

話雖如此，也有部分人士會把化妝品、橡皮擦、紙膠帶等消耗品當作收藏，這種情況下的分類有點困難，大致可用「這個物品的收藏是否能夠稱為興趣」來分辨。就整理的觀點來看，唯有屬於興趣的物品值得珍惜，其餘因重複購買而囤積的物品就必須妥善處置。

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▍拍下備品及儲備糧食的照片、列成清單

老是擔心突發狀況，而習慣囤積日用品或食品的人，要注意避免重複囤貨。

實際上，就防災觀點來看，囤貨量只要維持在全家夠用兩個星期即可；超過這個上限的囤貨都屬於無謂的重複購買。

我曾經協助過一個三口之家整理環境，明明只有三個人住，家裡卻一口氣囤了10瓶洗髮精。這家人使用洗髮精的速度大概是一個月一瓶，儘管囤貨的目的是為了防災，但應該很少會有連續十個月都沒辦法外出購買洗髮精的災害吧？仔細一問才知道，原來是因為先前碰上折扣商品優惠，所以才一口氣買了這麼多。

還請大家依據家庭人數，確認一下需要囤積的備品及儲備糧食量。

若你家的備品及儲備糧食數量已超過建議標準，現階段也只能慢慢將之消化完畢。而為了避免日後再度重複囤貨，大家同樣可以按照前文提過的方法，將備品和儲備糧食以手機拍照、列成清單，以利後續管理。

折扣商店、優惠促銷完全就是囤積症患者的天敵，這種一看到好康就情不自禁地想多買一些帶回家的心情，相信大家應該都有過。就連在網路購物也一樣，為了達到滿額免運費的門檻，往往就會不自覺地買下超出實際所需的備品。

如果你對「超值」、「優惠」之類的字眼比較缺乏抵抗力，就試著和房租以及人事成本比較一下吧！例如，購買10瓶便宜洗髮精，需要花費多少時間和搬運勞力？收納10瓶洗髮精的空間，又占了一個月房租多少比例呢？

切記，空間也是一種成本。正因為居家環境的空間有限，所以更應該多留一些空位給有愛的物品。

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▍提高能見度，就能早點用完

早點把東西用完的訣竅在於配置的地點。

你得設法提高該物品的能見度，讓自己更容易使用、就算表現得稍微霸氣一點也無妨。如果這樣還是沒辦法把東西用完，那就大方轉送給周圍的人。

以我的化妝品、眼影為例。以前，我都是把15個眼影全放在化妝檯上。其中還有不少是名牌貨，因為十分珍貴，所以我會將之收納在比較難拿到的深處；開架式的平價化妝品則放在較容易取得的外側，方便平時使用。

書名：《不丟東西的整理術：放不掉的記憶與情感，再也無須斷捨離！》作者：米田瑪麗娜（Komeda Marina）譯者：羅淑慧出版社：方言文化出版時間：2021年1月6日

但因為名牌化妝品頂多一個月用一次，遲遲用不完，等我意識到這個事實之後，才發現那些名牌貨已經過期了。另外，也有可能因為我知道自己平常用的是便宜的眼影，因此下意識地不滿意自己平時的妝容，就在這種不平衡的心理之下，我又會不斷添購其他的眼影來填充心裡的不滿，因此越買越多，形成惡性循環。

為此，我改把名牌化妝品擺放在化妝檯外側，同時把數量眾多的平價眼影放進上班、回老家、上健身房等用途不同的包包裡。另外，我也規定自己「在所有的眼影全數用完之前，絕對不買新的」。最後終於成功解決了重覆囤貨的問題。

美國曾做過統計，約有600萬人口有嚴重的囤積行為，平均每20人中就有1人有囤積症，各種年齡層都有，算是相當普遍的問題。習慣大量囤積的人，普遍具有人際上的困擾，容易導致家庭失和、夫妻離異、生活孤立，更造成環境髒亂、病菌孳生。

但只要確實遵守囤貨的建議標準，即可在安心過活的同時，打造井井有條的居家空間。

●本文摘選自方言文化出版之《不丟東西的整理術：放不掉的記憶與情感，再也無須斷捨離！》。