【出版快訊】陳國棟／欣見《觀滄海》繁體版

文／陳國棟（中央研究院歷史語言研究所研究員）

林梅村先生的《觀滄海》一書於2018年出版簡體字版。時隔三年，很高興聯經出版事業公司讓它在臺灣與讀者見面。

書題「觀滄海」三字，來自於樂府詩《步出夏門行》序章之後的第一篇，作者是一代梟雄曹操。東漢末年，曹操北征烏桓，路過位於現在河北省昌黎縣的碣石山，寫了那組詩。詩中最有名的句子其實是末篇的「老驥伏櫪，志在千里；烈士暮年，壯心不已。」許多人都認為於我心有戚戚焉。

作者借用曹操「東臨碣石，以觀滄海。水何澹澹，山島竦峙」詩句中的「觀滄海」三個字，點出本書的內容關於海洋、島嶼，以及針對二者的觀察、紀錄這類的討論，十分得宜。簡體版副標題上直截了當地標示「大航海時代諸文明的衝突與交流」，具體顯示內容的多樣性。作者的學術背景是考古學與文物研究，對於物質文化的鑽研特別專精。現在的聯經版則把副標題稍許更動了一下，變成「青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流」，更清楚地揭示內容精采處之所在。

海洋占居地球表面甚大，因此在航海不太發達的時候扮演較強的阻隔角色。到十五世紀左右，人類利用海洋的能力長足改善，於是透過海洋的交通便產生了頻繁接觸的機會。不同國家、不同背景、牽涉不同利益的人群，一方面從交流中彼此獲益，另一方面也因利益矛盾或者認知上的誤解而激發衝突。

過去五、六百年間全球交流與衝突的這段歷史，到今天已經累積了汗牛充棟的相關著作。《觀滄海》所收錄的文章，可以說觸及了近些年來最熱門的若干課題，並且開發利用了一些過去看不到或者罕受關注的文獻，加上作者處理物質文化的訓練，因此頗有值得留意的新鮮見解。此外，正因為交流史的內容跨越時空、涉及不同的文化背景，本來容易讓讀者畏難卻步。作者林梅村的敘事手法倒是十分親民，能夠做到深入淺出，並且提供深入其文章的背景資訊，讀起來並不困難。

本人在此推薦大家翻閱此書，也建議細看。不過，有創意的作品，就是有讓人參一腳的地方。我就來野人獻曝一下。

本書第八篇題為《鄭芝龍航海圖》，原刊於2013年第9期的《文物》期刊，原來的題目作〈《鄭芝龍航海圖》考〉。這篇文章討論收藏在英國牛津大學的一幅地圖，在西方世界一般稱作「Selden Map」，前幾年聯經出版卜正民討論該幅地圖專著的譯本，給的中文書名是《塞爾登先生的中國地圖》。不過，中文世界的不少研究者卻頻頻出點子來為這幅地圖改名字。林梅村先稱之為《雪爾登中國地圖》，本來十足恰當。然而經過他仔細地研究之後，他認為該地圖「集明末東西洋航線之大成，而掌握這些航線的正是鄭芝龍海上帝國」。因此，他認為該圖實在是《鄭芝龍航海圖》。他終究也加入替Selden Map改名的行列。為了證明他的立論有道理，作者周諮博覽，參考了很多的資料，他的主張自然有一定的參考價值。

為了主張Selden Map就是《鄭芝龍航海圖》，作者在論述時，也帶出中國國家博物館館藏的，所謂「鄭芝龍題款」《日本印度洋地圖卷》。他並且也正確地推論說，該圖是鄭大郁編印、鄭芝龍參與鑑定的《經國雄略》附圖之一的底圖。我們也可以補充一下說：沒錯！《日本印度洋地圖卷》正是《經國雄略》〈四夷考〉所收附圖的一個抄本；雕版印刷的《經國雄略》附圖畫得一模一樣，只是稍微精緻一點。《經國雄略》現在很容易看到，讀者不妨去翻翻，當會發現這樣小小有趣的事情：原來讓典藏者誤以為是鄭芝龍的題款，其實是來自《經國雄略》的〈倭情〉那一篇文章，可是作者是鄭大郁，而不是鄭芝龍。所謂「鄭芝龍題款」也就是個誤會。《日本印度洋地圖卷》「題款」末尾的「南安伯鄭芝龍飛虹鑑定」諸字，事實上是屬於《經國雄略》下一卷〈奇門考〉卷首的標記。林梅村的《鄭芝龍航海圖》一文雖然沒有講到這麼細，但是卻可以導出若干值得探索、反省的問題，十分有趣。

本書收錄的十二篇文章，主題都不重覆。內容豐富，開卷之後，必能大開眼界。謹向讀者推薦。

●本文摘選自聯經出版新書《觀滄海：青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流》推薦序。