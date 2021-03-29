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賴芳玉／過度努力的鏡面，照出不放過自己的你

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／賴芳玉（律師

努力，還要再努力，是為了自我挑戰，超越別人，也是自我期許；完成夢想，達到人生成功的巔峰，這已是許多勝利組的菁英案桌上的座右銘，也是我們追求的模範。

但這本書竟是探討「過度努力」是為了逃避生命中最重要的事。幾乎翻轉努力的定義，前者是堅毅，後者則是脆弱的語意表達。

這就是心理師觀察到人性最幽微1L3UQ的地方。慕姿既溫柔又直接地點出堅毅背後的脆弱。

「不夠好」，這句話很傷人，也很毒，可惜的是我們很少有防疫措施。

「不夠好」是自我要求完美的焦慮，還是外在造成的壓力？很難說清楚，畢竟整個追求成功的文化裡，哪個不是從小就被父母、師長們以各種形式來告訴你「不夠好」，我們更常被這三個字體罰、辱罵、嘲諷或貶抑。長大後，被職場主管、老闆、客戶，甚至情人或伴侶嫌棄不夠好。男人被唾棄錢賺得不夠多、成就太低，女人被嘲諷不夠溫柔體貼、賢妻良母。好吧，這個社會沒放過任何人，就是指著你的鼻子直言：「你不夠好」。

整個社會，不是虎爸或虎媽當道而已，而是已經建構出隱形的「虎社會」。所以當你有童年逆境，就如雪上加霜，所有的逆境都指向一個原因：「因為我不夠好，所以父母才不愛我」。當這個觀點內化成自我價值時，再優秀的菁英都還是與自卑情結相伴，形塑出各式各樣的創傷因應措施，就像這本書提到的購物欲、冷漠疏離、自戀、暴食症及恐慌症等。

記得，某次在律師訓練所講授家事課程時，我提到許多菁英都帶著童年逆境的創傷，不斷追求學業成就，只為了證明自己是值得珍愛的人。這段話，讓台下不少年輕律師都紅了眼眶。

童年逆境創傷經驗是多樣性的，例如面對高衝突或離異的父母，孩子總是覺得自己不夠好，才會讓父母不幸福，或覺得再努力一點，父母就會變好了；又如假性孤兒的家庭，明明父母都說愛你，但你就是感受不到，父母明明都在，卻無法和父母的愛發生連結，感到難以言喻的孤寂和自卑，只有不斷努力尋求肯定和愛。

我周遭很多優秀的年輕朋友都有過度努力的情形，我總是感到不捨，雖常常告訴他們：「你已經夠好了，可以了。」但這句話的撫慰，往往只能讓他們停留在：「謝謝你看到我的努力」，卻還不到：「是的，我已經夠好了」的感受。

所以，真的很感謝慕姿再度為這群「過度努力」而受累的朋友寫下這本書，提供「不夠好」的治療與防疫方法。她不同以往的書寫，改編真實案例，呈現諮商室的對話，透過個案描述過度努力的情境，讓讀者更貼近自己的經驗，進入自我探索的可能。

大家或許不太明白這本書的切入觀點和書寫方式有多重要，但對於我這個長期從事性別、兒少及家事工作的律師及社會工作者而言，真心感謝她以這方式幫助更多的社會大眾。因為創傷的第一步，就是要覺察它的存在，但我們往往在過度強調「要怎麼收穫，先那麼栽」，或其他許多成功勵志語言中，忽略過度努力背後的創傷；也因成長中許多「不夠好」的印記深深烙在骨血中，而難以分辨創傷的存在和影響，以致必須反覆嚴厲鞭策自己努力的因應模式，才認為自己值得被珍惜、被愛，直到疲憊不堪，也很難找到生命的出口。這本書透過個案與諮商師深入淺出的對話，幾乎提供完整的創傷復原地圖，從探索、抗拒、覺察到行動，讓每位讀者透過故事中個案的諮商經歷，找到自己復原力的可能。

這本書還有個很特別的書寫，就是諮商師和當事人的關係，「她希望，我假裝不知道；而我，沒有戳破。只是和她一起，浸在屬於她的悲傷裡。」「雅文哭得唏哩嘩啦，幾乎岔氣。在旁邊的我，跟著不停掉淚。」「美惠笑了，但是淚如雨下。」「『所以，我本來就是她不要的孩子』……這個痛被挖開了。我們一起待在這個痛楚的洞裡，很深，很深。」

書名：《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》作者：周慕姿出版社：寶瓶文化出版出版時間：2021年3月5日
書名：《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》
作者：周慕姿
出版社：寶瓶文化出版
出版時間：2021年3月5日

我很喜歡這些描述裡的「一起」。

總有個說法，為避免替代性創傷，或專業者形象，專業助人者要把自己的情緒離個案很遠。但有次半年內發現罹有兩種癌症的平路老師在一場醫療座談會，分享醫病關係時，她說即便只有三分鐘的就診期間，也希望醫生的眼神能望著病人，讓病人感受到醫生的溫暖。有次某醫生看著檢驗報告說：「這樣我就放心了。」她對醫生那句喃喃印象深刻，那意味著醫生和病人是「一起」。她認為如果能夠「一起」，就連疾病都不可怕了。所以我猜想諮商心理師能和個案「一起」，個案應該也會很安心，算是專業者願意付出工作以外的溫柔。

人生總有很多的困境和挑戰，沒人可以無傷無痕地全身而退，俗稱「人在江湖走，哪個不挨刀」，正是這個道理吧。只是，我們如何和自己的創傷安然相處，帶著自己獨特的復原力活著過每一天。不必是成功，只是簡單也活著而已。

●本文摘選自寶瓶文化出版之新書《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》推薦文。


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