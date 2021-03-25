【暗黑觀察】蘇益賢／從怪癖中探索人性與自我

文／蘇益賢（臨床心理師）

心理學是一門探索人類行為與心智的科學。而當中，臨床心理學這個學門，特別專注於探究人類行為當中異常的一面，並試著為這些現象找出背後成因，以及有效的處遇方式。這些工作主要由受過訓練的臨床心理師來完成。

在取得執照前，心理師養成路上得接受不少心理學知識與臨床實務的訓練。在受訓的這七年裡，我們其實與「怪癖、怪異」這幾個字，有著分不開的緣分。

好比，引領我們踏入這個領域的第一堂基礎課程就稱為「變態（異常）心理學」。我對這堂課有個特別深刻的印象。在大二剛開學的第一堂課時，教室擠滿了許多「不是」心理系的學生，不少外系學生希望能加簽這堂課。

這種「熱潮」或許透露著，不只有心理學家對變態、異常的人類行為感到好奇，其實許多大眾也對這類人類行為深感興趣。不過，在老師開宗明義解釋了變態的（真正）定義，以及這堂課會討論哪些內容之後，開學第二週的教室就恢復了「常態」，留下的清一色幾乎都是心理系的學生。

在討論變態或本書要談的「怪癖」之前，從原文abnormal一字來思考會有些幫助。此字意指：「非」「常態」。但到底要如何界定常態與非常態呢？

這個問題正是變態心理學這堂課的第一個重點，而答案是，專家至今仍沒有一個完美答案。目前僅存在一個多數專家都能接受的共識：我們不能用「單一」指標來判斷行為是否正常，而須仰賴多種指標來做綜合評估。這些指標好比：

● 偏離常態（Deviance）：這個行為是不是「不」符合典型常態分配內多數人的樣貌？ ● 喪失功能（Dysfunction）：這樣的行為，是不是已讓人失去生活能力，好比無法工作、無法完成課業、自我照顧、人際關係都因此顧不好？ ● 個人主觀痛苦（Distress）：這種行為本身是否讓當事人自己感覺痛苦不堪？ ● 造成危險（Danger）：這種行為是否會對當事人自己，或者周遭的他人與社會帶來危險性？

每一個用來判斷異常與否的指標都有限制，不能僅仰賴單一指標做出判斷。好比，新聞上出現的反社會人格特質的殺人犯，可能並不至於「失功能」（他還是可以好好上班），自己也不覺得痛苦（不構成個人主觀痛苦），但他違法的行為確實造成了社會危險。讀者可善用這些指標作為輔助，來觀察、思考本書裡的不同案例。

此外，我對這堂課還留下另一個印象。當時總覺得不少課本裡的描述，好像就是在講自己。後來發現，這種「似曾相識」的感覺，會出現在不少修習變態心理學或醫學系的學生身上，被稱為「醫學生症候群」。我們時常看著看著，就不小心「對號入座」了。

也許，讀者您也會在某段文字中，看見自己的影子。其實，我們也和書裡提到的各個主角一樣，身上多少都有些「非典型」的存在，不管你稱為怪癖、異常，或「怪」都好。這些我們與其他人不一樣的地方，或許正構成了我們每個人自己獨特的樣子。

因此，我們不需要急著替自己貼上任何標籤，反倒是要記得，正常與異常之間的界線真的很模糊。書中不同角色也為我們示範了，他們如何善用自己身上與他人「不一樣」的特質，將之轉化為力量，成就了自己獨特的生命故事。這是我想提供讀者，可以輔助您閱讀本書時的第一種觀點。

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再來我想分享的是，本書以「真實人物」作為書寫主體的這部分。

過往閱讀心理相關書籍時，不免會看到許多「模擬個案」。礙於倫理考量，書籍在介紹個案時，往往必須從真實案例來改寫或改編。有時為了要精確地呈現出症狀的特色，示範的案例有時過於「完美」與「單純」。讀起來總有種隔靴搔癢的「間接感」，常感覺某些案例不夠立體。

本書以真實人物為主角，透過資料回溯，一步步從史實資料分析他們的性格面貌。這種切入角度讀起來別有另一種滋味。畢竟，這些人物都曾經是真實、活生生的人啊！雖然分析起來複雜，也難以用一套簡單的理論來企圖完整歸納他的一生。但這種複雜性，其實更接近人類心理的本質。

我想，這也是為什麼心理學理論會如此多元、百花齊放了。在每個行為—不管它是所謂正常或異常—的背後，我們總能找到不同角度與理論去理解與詮釋它。

這也提醒了我們，既然人類行為能用各種理論與觀點去詮釋，那本書作者對這些人物的心理學分析，也就只是其中的一種詮釋而已。同樣的人物，交到不同專家手中，很可能會寫出不同版本的《怪癖心理學》。

閱讀本書時，偶爾你會覺得作者的分析很有道理；而有些時候，你可能對作者的詮釋不這麼有感覺。這是非常OK的。我們對於作者分析是否認同，背後可能源於每個人自己生命經驗與成長背景的不同。

在探索人性時，這種允許「百花齊放」的開放性是格外重要的。我自己的經驗是，當我們願意放下預設立場，開啟「好奇心模式」，我們的重點就不再是「支持或反對」某些觀點，而是想去知道，這種觀點與理論是如何發展出來的？透過這種觀點，能幫助我們更深入探究出人性的哪些面貌？

若能採用這種方式來閱讀本書，跟著作者一起練習探索人性，相信這趟閱讀之旅，會變得更加樂趣。祝福您，閱讀愉快！

蘇益賢： 臨床心理師，臉書粉專「心理師想跟你說」共同創辦人，初色心理治療所副所長；專長為青少年與成人心理治療、職場員工協助、情緒與壓力管理、正向心理學。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《怪癖心理學》推薦文。