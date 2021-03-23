「台語兒童公民繪本與微動畫系列」重磅企劃3/23上市

文／前衛出版社編輯部

國立台灣師範大學台灣語文學系莊佳穎老師企劃「台語兒童公民繪本與微動畫系列」，身為兩個孩子的母語媽媽、社會學者、台文系老師和文字／音樂創作者，期待透過創作更多的台語兒童公民故事，為每一個台灣孩子留住這片土地的獨特聲音，並打造各自專屬的，認識自己、理解他人、和反思這個世界的觀點。

本系列首創全彩台語繪本，包括《唱家己的歌》、《揣自由的台灣烏熊》和《石虎的厝》三個溫馨動人的故事。附微動畫、手語影片與有聲朗讀，以及文末台文、華文對譯，打造全方位的語言友善環境與母語教學資源。

（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）

書名：《台語兒童公民繪本微動畫》 作者：莊佳穎／薛如芸、張家嘉 繪 出版社：前衛出版社 出版日期：2021年3月23日

《唱家己的歌：走揣家己的故事》

一個關於尋找自己的故事，只有找到自己才知道如何愛自己

粟鳥仔發現家己的岫內底加一粒較大粒的卵，參家己生的卵做伙pū出來了後，發現原來彼是一隻豆仔鳥baby。豆仔鳥baby佮粟鳥仔baby的歌聲完全無仝款，鳥仔囝起冤家，這聲到底如何是好？

《揣自由的台灣烏熊：走揣自由的故事》

一個關於尋找自由的故事，只有經歷追尋自由的過程才知道自由的可貴

阿熊熊是一隻細隻的台灣烏熊。有一工，伊佮爸爸、媽媽出去散步的時陣，無細膩佮in分開矣。一个來peh 山的好心阿伯將阿熊熊送去動物園。佇遐，阿熊熊拄著另外一隻台灣烏熊，叫做「烏的」，in咧思考到底欲離開動物園無……

《石虎的厝：走揣公義的故事》

一個關於尋找公義的故事，只有奮力守護自己所愛才能夠真正堅強

有一隻足古錐的石虎，名號做阿石。阿石hām in爸爸、媽媽，猶閣有小弟、小妹，同齊快樂蹛佇咧樹林仔內底。但是人類的開發，予in失去生活的所在。佮家族失散的阿石，hām伊的貓咪好朋友，佇城市當中發生啥物代誌？

本書特色 1. 全書生動插圖，搭配故事精彩「微動畫」、「手語演示影片」與「故事原文有聲朗讀」，首創全方位語言環境友善繪本，QRcode隨掃隨看。 2. 文字以漢字為主，羅馬字為輔，文末附台華對譯、故事原稿與導讀，親子學習無負擔。 3. 以故事傳遞社會與自然生態議題，結合公民意識和母語關懷。

精彩預告：

●本文推薦好書由前衛出版之《台語兒童公民繪本微動畫》。