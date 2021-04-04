【台語兒童公民繪本與微動畫系列3】《石虎的厝》動人圖文搶先看！
文／前衛出版社編輯部
國立台灣師範大學台灣語文學系莊佳穎老師企劃「台語兒童公民繪本與微動畫系列」，身為兩個孩子的母語媽媽、社會學者、台文系老師和文字／音樂創作者，期待透過創作更多的台語兒童公民故事，為每一個台灣孩子留住這片土地的獨特聲音，並打造各自專屬的，認識自己、理解他人、和反思這個世界的觀點。
本系列首創全彩台語繪本，包括《唱家己的歌》、《揣自由的台灣烏熊》和《石虎的厝》三個溫馨動人的故事。附微動畫、手語影片與有聲朗讀，以及文末台文、華文對譯，打造全方位的語言友善環境與母語教學資源。
內容連載：
這是一个關於走揣公義的故事。
有一隻足古錐的石虎，名號做阿石。阿石hām in爸爸、媽媽，猶閣有小弟、小妹，同齊快樂蹛佇咧樹林仔內底。
有一工，阿石in規家伙仔閣來佇樹林仔內底拍獵，想欲揣看覓仔敢有細隻鳥鼠抑是鳥仔通食。
雄雄之間，樹仔煞一欉一欉連相紲倒--落-來。毋知影是按怎，人類將樹仔攏剉剉--掉，嘛共石虎in原本咧耍、咧生活的好所在攏破壞了了。
阿石規家伙仔毋但變做無所在通蹛，閣走四散，無法度閣再鬥陣過日子。
自按呢，阿石開始一个人流浪。
阿石流浪到山跤的時陣，拄著一隻貓仔囝叫做阿咪（A-mi）。
阿咪共阿石講：「Heh！你是一隻流浪的貓咪honnh，我嘛是一隻貓咪neh！咱做朋友，好--無？」
阿石講：「我是佇咧流浪無毋著！毋過，我才毋是貓--咧！我是石虎neh！」
精彩預告：
●本文推薦好書由前衛出版之《台語兒童公民繪本微動畫》。
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