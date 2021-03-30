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【台語兒童公民繪本與微動畫系列2】《揣自由的台灣烏熊》搶先閱讀！

聯合新聞網 / 前衛出版社
書名：《台語兒童公民繪本微動畫──揣自由的台灣烏熊》 作者：莊佳穎／薛如芸、張家嘉 繪 出版社：前衛出版社 出版日期：2021年3月23日
書名：《台語兒童公民繪本微動畫──揣自由的台灣烏熊》
作者：莊佳穎／薛如芸、張家嘉 繪
出版社：前衛出版社
出版日期：2021年3月23日

（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）
（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）

文／前衛出版社編輯部

　　國立台灣師範大學台灣語文學系莊佳穎老師企劃「台語兒童公民繪本與微動畫系列」，身為兩個孩子的母語媽媽、社會學者、台文系老師和文字／音樂創作者，期待透過創作更多的台語兒童公民故事，為每一個台灣孩子留住這片土地的獨特聲音，並打造各自專屬的，認識自己、理解他人、和反思這個世界的觀點。

　　本系列首創全彩台語繪本，包括《唱家己的歌》、《揣自由的台灣烏熊》和《石虎的厝》三個溫馨動人的故事。附微動畫、手語影片與有聲朗讀，以及文末台文、華文對譯，打造全方位的語言友善環境與母語教學資源。

內容連載：

　　這是一个關於走揣自由的故事。

　　阿熊熊是一隻細隻的台灣烏熊。有一工，伊佮爸爸、媽媽出去散步的時陣，無細膩，煞佮in分開--矣。

　　有一个來peh山的好心阿伯拄著揣無路的阿熊熊，就共伊送去動物園。

　　動物園內底，有足濟無仝款的動物，逐家攏真歡迎阿熊熊的加入。

　　阿熊熊hőng安排佮一隻本來就蹛佇遮的台灣烏熊徛鬥陣。

　　這个新朋友的名叫做烏--的。烏--的本來家己一个蹛，感覺足孤單、足寂寞。自從阿熊熊搬--入-來了後，in變做好朋友，逐工攏會鬥陣開講、食飯、𨑨迌。

　　阿熊熊定定佮烏--的分享伊佇山頂佮爸爸、媽媽快樂自由的生活，烏-- 的嘛因為按呢開始有笑容，逐工攏足歡喜。

　　有一工，阿熊熊對烏--的講：「烏--的、烏--的，我足想阮爸爸、媽媽--neh。」

　　烏--的共安慰講：「我知--啦！因為你是對山頂遐來--的，本來就佮爸爸、媽媽生活，所以你會想--in，著--無？」

（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）
（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）

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