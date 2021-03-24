快訊

影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

【台語兒童公民繪本與微動畫系列1】《唱家己的歌》精彩內容搶先看！

聯合新聞網 / 前衛出版社
（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）
（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）

文／前衛出版社編輯部

　　國立台灣師範大學台灣語文學系莊佳穎老師企劃「台語兒童公民繪本與微動畫系列」，身為兩個孩子的母語媽媽、社會學者、台文系老師和文字／音樂創作者，期待透過創作更多的台語兒童公民故事，為每一個台灣孩子留住這片土地的獨特聲音，並打造各自專屬的，認識自己、理解他人、和反思這個世界的觀點。

　　本系列首創全彩台語繪本，包括《唱家己的歌》、《揣自由的台灣烏熊》和《石虎的厝》三個溫馨動人的故事。附微動畫、手語影片與有聲朗讀，以及文末台文、華文對譯，打造全方位的語言友善環境與母語教學資源。

書名：《台語兒童公民繪本微動畫》 作者：莊佳穎／薛如芸、張家嘉 繪 出版社：前衛出版社 出版日期：2021年3月23日
書名：《台語兒童公民繪本微動畫》
作者：莊佳穎／薛如芸、張家嘉 繪
出版社：前衛出版社
出版日期：2021年3月23日

內容連載：

　　這是一个關於走揣家己的故事。

　　最近，蹛佇咧仝一个樹林仔內底的粟鳥仔媽媽，看--起-來攏欲生卵矣。In真緊就共岫做好，khû 踮岫內底，liam-mi生卵--出-來。

　　有一隻嘛欲生卵的豆仔鳥媽媽，佇咧邊--仔的樹ue偷看。伊趁粟鳥仔媽媽飛去掠蟲食的時陣，暗靜仔（àm-tsīnn-á）飛去in的岫內底生卵，生完就趕緊離開。

　　其中一隻粟鳥仔媽媽飛轉來厝內，看著岫--裡的卵，誠著驚講：

　　「佇咧我飛--出-去進前，明明是三粒卵。是按怎加一粒較大粒的？」

　　粟鳥仔媽媽伊嘛想無哪會按呢。伊較好心行（sim-hīng），想講無要緊-- 啦，平平攏是卵，就開始來pū 這四粒卵--矣。

　　粟鳥仔媽媽心花開，那唱歌那講：「緊來pū卵。」

　　過幾工以後，卵殼必巡，卵內底的鳥仔囝咧tok殼欲出--來--矣！

（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）
（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）

精彩預告：

●本文推薦好書由前衛出版之《台語兒童公民繪本微動畫》。


台語 動畫 前衛出版 閱讀風向球

延伸閱讀

春藝草地音樂會復辦！全版動畫《馴龍高手1》打頭陣

小林豊「Taiwan風之旅」原畫首展 黃偉哲：驚訝與感動

賈靜雯再被傳有孕 苦笑回應：我對社會很有貢獻！

竹縣文化局響應世界閱讀日 推書展、繪本音樂會

相關新聞

網路交友如何找到真愛？避開地雷你一定要注意這四大警訊

交友app彷彿巨大漁場，雖然讓你能認識眾多妹子，但也因此充斥著瞎咖、爛桃花、怪人、蹭飯仔，甚至詐欺犯。 若你遇到以下幾種狀況，請務必提高警覺，因為非常有可能對方不懷好意、引你入局......

【極地探險家的秘密】厄凌．卡格／把自己扎根於自然

人為什麼要冒險？又可以從自然中學到什麼？極地探險家是什麼樣的人？他們從極地帶回了什麼？ 回到人類的探險本能，反思現代生活的死角。繼《聆聽寂靜》、《就是走路》之後，冒險與日常之間的再校正

蔡詩萍／能讓國民黨重新「破浪啟程」，只能是「因敵變化而取勝」的新思維！

江啟臣的海浪與藍天 驚濤駭浪駕輕舟　　大事臨頭向前行 一個上小學前聽不懂國語的農家小孩「愛哭仔」 一個原本不黯水性的旱鴨子變身「海龍蛙兵」 二○二○年大選慘敗後勇於承擔與挑戰的「最年輕黨主席」 二○二一年美國《時代》雜誌評選為全球百大「未來領導人」 以「海龍魂」──忠義剽悍、勇猛頑強 一肩扛下重擔，期許自己與所有人共同面對險峻挑戰 與大家一起破浪而行，讓台灣再次啟程前往更安全美好的未來 江啟臣：「我一直在思考，如何把台灣放在世界地圖上。」

彭松嶽／以「迷因」觀點重新看待世界

文／彭松嶽（陽明大學科技與社會研究所助理教授） 　　說到迷因(註1)，就不知不覺聯想起流傳在電腦或手機中的貓咪照片。然而對本書作者布萊克莫來說，迷因不僅是流傳在網路上的哏圖，還泛指文化透過模仿的方式

明朝最強勢的帝王明成祖，究竟是英雄還是獨裁者？

鄭和六下西洋、八十萬大軍征服安南、五次御駕親征、遷都並營建北京、浚通大運河……，使大明帝國威望登峰造極的關鍵人物

【台語兒童公民繪本與微動畫系列1】《唱家己的歌》精彩內容搶先看！

「台語兒童公民繪本與微動畫系列」重磅企劃 史上第一部．圖文×動畫×手語×有聲書 全方位語言環境友善的台語兒童公民全彩繪本 結合繪本、台語與社會議題，圖文有聲、動畫手語精彩呈現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。