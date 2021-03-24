【台語兒童公民繪本與微動畫系列1】《唱家己的歌》精彩內容搶先看！

文／前衛出版社編輯部

國立台灣師範大學台灣語文學系莊佳穎老師企劃「台語兒童公民繪本與微動畫系列」，身為兩個孩子的母語媽媽、社會學者、台文系老師和文字／音樂創作者，期待透過創作更多的台語兒童公民故事，為每一個台灣孩子留住這片土地的獨特聲音，並打造各自專屬的，認識自己、理解他人、和反思這個世界的觀點。

本系列首創全彩台語繪本，包括《唱家己的歌》、《揣自由的台灣烏熊》和《石虎的厝》三個溫馨動人的故事。附微動畫、手語影片與有聲朗讀，以及文末台文、華文對譯，打造全方位的語言友善環境與母語教學資源。

書名：《台語兒童公民繪本微動畫》 作者：莊佳穎／薛如芸、張家嘉 繪 出版社：前衛出版社 出版日期：2021年3月23日

內容連載：

這是一个關於走揣家己的故事。

最近，蹛佇咧仝一个樹林仔內底的粟鳥仔媽媽，看--起-來攏欲生卵矣。In真緊就共岫做好，khû 踮岫內底，liam-mi生卵--出-來。

有一隻嘛欲生卵的豆仔鳥媽媽，佇咧邊--仔的樹ue偷看。伊趁粟鳥仔媽媽飛去掠蟲食的時陣，暗靜仔（àm-tsīnn-á）飛去in的岫內底生卵，生完就趕緊離開。

其中一隻粟鳥仔媽媽飛轉來厝內，看著岫--裡的卵，誠著驚講：

「佇咧我飛--出-去進前，明明是三粒卵。是按怎加一粒較大粒的？」

粟鳥仔媽媽伊嘛想無哪會按呢。伊較好心行（sim-hīng），想講無要緊-- 啦，平平攏是卵，就開始來pū 這四粒卵--矣。

粟鳥仔媽媽心花開，那唱歌那講：「緊來pū卵。」

過幾工以後，卵殼必巡，卵內底的鳥仔囝咧tok殼欲出--來--矣！

（圖／翻攝自Youtube【精彩預告】台台語兒童公民繪本微動畫。）

精彩預告：

●本文推薦好書由前衛出版之《台語兒童公民繪本微動畫》。