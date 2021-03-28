從師生同志到陌路兩端：胡適與顧頡剛

文／潘光哲 （中研院近現代史研究所副所長）

在廿世紀的中國歷史舞台上，胡適與顧頡剛都是一代學術鉅子，各有獨特的影響；雙方之間的交誼故實，亦堪稱學林嘉話。

胡適與顧頡剛之締緣，始於一九一七年秋。那時胡適甫自美國求學歸來，任教北京大學，在「哲學門」（即哲學系）第一與第二年級擔任「中國哲學」與「中國哲學史」等課程，每門課時每週各三小時（《北京大學日刊》，第十二號，一九一七年十一月廿九日），顧頡剛正是「中國哲學史」課程的選課學生之一。胡適教授這門課程的思路甚為獨特，「截斷眾流」，直接從《詩經》取材，讓一班上課的同學「舌撟而不能下」，已在中國傳統學術天地裡用功過的顧頡剛對之大為佩服，從此相知。一九二○年，顧頡剛從北大畢業，任職於北大圖書館，所得薪資不足以安居，胡適伸出援手，給予經濟上的支持，更令顧感念不已。雙方往來，愈臻密切。

就胡適的學術研究來說，曾得顧頡剛的不少助力。當胡適要開展《紅樓夢》的研究時，顧頡剛便提供了不少材料；顧頡剛編的《清代著述考》稿本，也是胡適長期借閱以備考查的資料。相對地，胡適對顧頡剛的學術研究與生活情況始終關注，像是他囑咐顧頡剛校點清儒姚際恆的《古今偽書考》，便認為這既是有利於他的經濟狀況，也是「於後學有益」的事。未幾，顧頡剛因為家庭因素而得離開北大，胡適即介紹顧頡剛為商務印書館編纂初中本國史教科書，月支酬金五十元。甚至於胡適也不吝借款給顧頡剛，以濟其不足。上海亞東圖書館主人汪孟鄒是胡適的老同鄉，胡適早期的多種著作都歸亞東圖書館出版，所以胡適即曾囑汪孟鄒匯款二百元給顧頡剛（《顧頡剛日記》，一九二三年七月十六日）。結算起來，顧頡剛積欠胡適之債，一度高達二百廿餘元（《顧頡剛日記》，一九二六年一月六日）。

胡適對學生的照拂之情，對顧頡剛有很大的影響。日後當顧頡剛在學界亦自成一家之時，也屢屢照顧學生輩的生活經濟狀況，甚至於讓學生以他的名字為各刊物寫稿，蓋如此稿費較高，學生藉此可得濟助。例如，一九四七年出版的《當代中國史學》，是總結當時中國史學研究成果的名著，即署名顧頡剛為著者；實際上，這部書是弟子方詩銘和童書業聯手完成的，「以濟童、方之貧也」（《顧頡剛日記》，卷六，頁一二一）

一九二六年，顧頡剛編輯的《古史辨》第一冊出版，從此他的名聲開始顯揚於中外史學界。隨著《古史辨》各冊的陸續出版（全書七大冊，收入三百五十篇文章），「古史辨學派」之名亦不脛而走，蔚為廿世紀上半葉中國史學的一大流派。迴源溯流，在顧頡剛個人與「古史辨學派」方始萌生的學術成長歷程裡，胡適是不可或缺的動力來源之一。對於錯綜複雜但卻真假難辨而又眾說紛紜的中國古代史事，該如何認識與理解，顧頡剛提出了「層累地造成的中國古史」觀點，有如石破天驚之聲，頓時引發不少批判性的回應。胡適則站在支援顧頡剛的一方，非僅在北大學術研究會演說時，公開聲言《古史辨》的出版是他「有生以來未有之快樂」（《顧頡剛日記》，一九二六年六月十九日），也強調顧頡剛「用歷史演進的見解來觀察歷史上的傳說」乃是「巔扑不破」的治學方法／觀念；蓋胡適本人治學，向來強調的便是這樣的路數，他考證《水滸傳》故事的演變以及井田制度之歷史形成等等研究成果，更為顧頡剛初期往辨偽治史之路的大步邁進，提供了示範。

為著解決生活上的困窘，顧頡剛從一九二六年起飄泊於廈門大學、廣州中山大學之間，至一九二九年秋始返北平任教燕京大學，總算可以安定下來了。約略就在這個時分，胡、顧師生對中國古史的看法，開始萌生分歧。胡適不再全盤「疑古」，對於傅斯年領導下的中央研究院歷史語言研究所開展的考古事業，尤三致意；他的〈說儒〉等著作，更具體表現出他吸收傅斯年「重建古史」信念的樣態。相形之下，顧頡剛在把「偽史清了出去」（顧頡剛，〈中國上古史研究課第二學期講義序目〉，《古史辨》，第五冊）的方面，則仍努力不懈。

胡、顧雙方的學術路向雖然已有歧異，兩人多少保持著還算密切的關係。當胡適於一九三一年重返北京大學出任文學院長等職，即擬邀請顧頡剛離開燕京大學，重返母校歷史系任教；顧頡剛仔細考慮之後，婉拒此議，推薦錢穆以代（〈顧頡剛致胡適〉，一九三一年三月十八日）。胡適等人創辦了《獨立評論》，是一九三○年代中國知識分子的重要論壇之一，顧頡剛也為之寫稿，表示支持。顧頡剛創辦《禹貢半月刊》，專刊中國歷史地理與邊疆史地之論著，象徵知識分子以史學經世的志向，也刊出胡適的父親胡傳在清季考察邊事的遺稿（〈顧頡剛致胡適〉，一九三四年九月廿五日）。

1936年4月北大《歌謠周刊》復刊時，徐芳（前排左三） 與胡適（前排右二）、顧頡剛（前排右三）等人合影。蔡登山照片提供（圖／聯合報系新聞資料照）

胡適樂於提攜栽植學界後進，顧頡剛亦屢屢建言於彼，如他推薦楊向奎入北大研究所整理「明代檔案」，也薦高去尋為「研究所考古學會的助理」（〈顧頡剛致胡適〉，一九三五年六月六日），又請胡適幫周一良的忙，認為胡適「能提拔這人一定是值得的」（〈顧頡剛致胡適〉，一九三五年五月十七日）。相應地，胡適對待顧頡剛亦可稱熱誠，像他會留心顧頡剛沒有的書，知道他沒有《掛枝兒》一書，即於買到兩本後，分送一本給他（〈胡適致顧頡剛〉，一九三五年五月十六日）。在一九三○年代，即使兩人學術意見已顯趨異，胡適與顧頡剛之間的關係並未完全疏離；只是，相較於一九二○年代初期彼此論學往來不輟的密切情誼，雙方確實已有一段距離了。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《學術大師的漏網鏡頭：中研院名家史話，你不知道的蔡元培、胡適、傅斯年、陳寅恪、董作賓、顧頡剛》。