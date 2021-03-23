彭松嶽／以「迷因」觀點重新看待世界

文／彭松嶽（陽明大學科技與社會研究所助理教授）

說到迷因(註1)，就不知不覺聯想起流傳在電腦或手機中的貓咪照片。然而對本書作者布萊克莫來說，迷因不僅是流傳在網路上的哏圖，還泛指文化透過模仿的方式而得以傳遞的機制。布萊克莫試圖透過本書建立「迷因科學」。迷因科學追本溯源地回到達爾文主義，並試圖將解釋生物演化的理論挪移至理解人類世界，嘗試說明迷因以類似基因的方式，努力進行複製、增加數量，使人類心智與社會文化得以延續與擴展。

在書中，作者也透過對人腦、情緒、行為與文化現象的分析，建立「迷因的觀點」。迷因的觀點有其吸引人之處，此種理解方式注意到演化過程中有著如演算法的重複步驟、以及在不同生物體上皆能產生作用的特性，但同時也沒忽略掉生命的演化有其複雜且無法預測的面向存在。因此，無論是文化演化的過程，或者是貓咪照片和其他哏圖，迷因很少以完全相同的方式傳遞或延續，而通常會呈現出不同版本但內容結構相似的童話故事、同一張哏圖的二創三創，乃至於無限的後續發揮。這樣的說法似乎能說明潛藏在文化演化中的機制。

布萊克莫以普世達爾文主義重新理解文化的發展與轉變，有其值得深入探討的部分，但是在書中對社會科學的回顧，也提供機會讓我們重新檢視對社會的理解。早從19世紀起，社會學家如孔德（Auguste Comte）就已試圖運用生物學及達爾文主義闡述社會與文化現象，但在當時即受到挑戰。對同為社會學家的涂爾幹（Émile Durkheim；後來被視為奠定社會學的理論家之一）而言，個人行為或文化現象的趨同，是無法單純由生物學原則解釋的，而須考慮共享之價值與共同遵守之規範對這些行為或現象的影響。稍早於涂爾幹的另一社會學家塔德（Gabriel Tarde），也不滿足於達爾文主義式的社會演化分析，特別是對生存中的競爭與對立關係之過分強調，忽略其中的混種、適應、模仿與創新所能帶來之社會與文化現象的存續、轉變與擴散（亦可參考科技與社會研究學者，拉圖［Bruno Latour］在The Science of Passionate Interests中對塔德的重新詮釋）。

當代之科技與社會研究（Science and Technology Studies），也不斷嘗試結合生物學與生命科學以進行對社會與文化的分析。女性主義科技哲學家哈洛威（Donna Haraway）在When Species Meet一書中，一方面跟隨著生物學家以及生命科學家重新詢問生命的本質，例如研究微生物與基因體間的相互吸引、結合或共存，以突顯這些在傳統演化論中被忽略的生命存在狀態；或是拋棄達爾文主義中以競爭作為理解生物關係的基礎，並透過科學研究探尋生物體之間的相互合作與拓展彼此關係，是否能提供新的理解生命形式之可能。另一方面，透過這些研究，哈洛威重新梳理並尋找人、生物與科技之間，不再以競爭或剝削為基礎，而能發展出呼應彼此需求、互依共存關係的可能性。

「迷因」是否提供了更深入地分析文化發展與轉變的觀點？數學模型是否能找出影響人類細胞、行為或文化模仿的根本法則？閱讀本書可以回答這樣的問題，但我們也可進行更挑戰思考界線的嘗試，像是詢問生命科學與社會科學間如何能有更豐富的對話，而非將其中一個領域簡化為另一者的從屬？跨領域的思考如何能擴展我們對未來文化與社會的想像與構築？期待讀者們能藉由本書獲得更寬闊之想像與探索的空間！

註1：迷因是什麼？ 這個由理查．道金斯（Richard Dawkins）在《自私的基因》一書中創造出來的新名詞，類比於生物學上的基因 (gene) 這個概念，指的是「文化中會經由非遺傳方式，尤其是透過模仿傳遞下去的東西」。換言之，迷因能將想法、觀念、行為或技能從一個人轉移到另一個人，一個大腦傳遞到一個大腦，形式包括故事、服裝、發明、食譜、歌曲、農耕或雕塑。

●本文摘選自八旗文化／讀書共和國所出版之《迷因：基因和迷因共謀的人類心智和文化演化史》。