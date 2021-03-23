快訊

殉職飛官妻子懷孕2月 「我知道你留了禮物要我堅強」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭松嶽／以「迷因」觀點重新看待世界

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《迷因：基因和迷因共謀的人類心智和文化演化史》 作者：蘇珊．布拉克莫（Susan Blackmore） 譯者：宋宜真 出版社：讀書共和國／八旗文化 出版時間：2021年1月27日
書名：《迷因：基因和迷因共謀的人類心智和文化演化史》
作者：蘇珊．布拉克莫（Susan Blackmore）
譯者：宋宜真
出版社：讀書共和國／八旗文化
出版時間：2021年1月27日

文／彭松嶽（陽明大學科技與社會研究所助理教授）

　　說到迷因(註1)，就不知不覺聯想起流傳在電腦或手機中的貓咪照片。然而對本書作者布萊克莫來說，迷因不僅是流傳在網路上的哏圖，還泛指文化透過模仿的方式而得以傳遞的機制。布萊克莫試圖透過本書建立「迷因科學」。迷因科學追本溯源地回到達爾文主義，並試圖將解釋生物演化的理論挪移至理解人類世界，嘗試說明迷因以類似基因的方式，努力進行複製、增加數量，使人類心智與社會文化得以延續與擴展。

　　在書中，作者也透過對人腦、情緒、行為與文化現象的分析，建立「迷因的觀點」。迷因的觀點有其吸引人之處，此種理解方式注意到演化過程中有著如演算法的重複步驟、以及在不同生物體上皆能產生作用的特性，但同時也沒忽略掉生命的演化有其複雜且無法預測的面向存在。因此，無論是文化演化的過程，或者是貓咪照片和其他哏圖，迷因很少以完全相同的方式傳遞或延續，而通常會呈現出不同版本但內容結構相似的童話故事、同一張哏圖的二創三創，乃至於無限的後續發揮。這樣的說法似乎能說明潛藏在文化演化中的機制。

　　布萊克莫以普世達爾文主義重新理解文化的發展與轉變，有其值得深入探討的部分，但是在書中對社會科學的回顧，也提供機會讓我們重新檢視對社會的理解。早從19世紀起，社會學家如孔德（Auguste Comte）就已試圖運用生物學及達爾文主義闡述社會與文化現象，但在當時即受到挑戰。對同為社會學家的涂爾幹（Émile Durkheim；後來被視為奠定社會學的理論家之一）而言，個人行為或文化現象的趨同，是無法單純由生物學原則解釋的，而須考慮共享之價值與共同遵守之規範對這些行為或現象的影響。稍早於涂爾幹的另一社會學家塔德（Gabriel Tarde），也不滿足於達爾文主義式的社會演化分析，特別是對生存中的競爭與對立關係之過分強調，忽略其中的混種、適應、模仿與創新所能帶來之社會與文化現象的存續、轉變與擴散（亦可參考科技與社會研究學者，拉圖［Bruno Latour］在The Science of Passionate Interests中對塔德的重新詮釋）。

　　當代之科技與社會研究（Science and Technology Studies），也不斷嘗試結合生物學與生命科學以進行對社會與文化的分析。女性主義科技哲學家哈洛威（Donna Haraway）在When Species Meet一書中，一方面跟隨著生物學家以及生命科學家重新詢問生命的本質，例如研究微生物與基因體間的相互吸引、結合或共存，以突顯這些在傳統演化論中被忽略的生命存在狀態；或是拋棄達爾文主義中以競爭作為理解生物關係的基礎，並透過科學研究探尋生物體之間的相互合作與拓展彼此關係，是否能提供新的理解生命形式之可能。另一方面，透過這些研究，哈洛威重新梳理並尋找人、生物與科技之間，不再以競爭或剝削為基礎，而能發展出呼應彼此需求、互依共存關係的可能性。

　　「迷因」是否提供了更深入地分析文化發展與轉變的觀點？數學模型是否能找出影響人類細胞、行為或文化模仿的根本法則？閱讀本書可以回答這樣的問題，但我們也可進行更挑戰思考界線的嘗試，像是詢問生命科學與社會科學間如何能有更豐富的對話，而非將其中一個領域簡化為另一者的從屬？跨領域的思考如何能擴展我們對未來文化與社會的想像與構築？期待讀者們能藉由本書獲得更寬闊之想像與探索的空間！

註1：迷因是什麼？

這個由理查．道金斯（Richard Dawkins）在《自私的基因》一書中創造出來的新名詞，類比於生物學上的基因 (gene) 這個概念，指的是「文化中會經由非遺傳方式，尤其是透過模仿傳遞下去的東西」。換言之，迷因能將想法、觀念、行為或技能從一個人轉移到另一個人，一個大腦傳遞到一個大腦，形式包括故事、服裝、發明、食譜、歌曲、農耕或雕塑。

●本文摘選自八旗文化／讀書共和國所出版之《迷因：基因和迷因共謀的人類心智和文化演化史》


哏圖 基因 貓咪 讀書共和國 閱讀風向球

相關新聞

【極地探險家的秘密】厄凌．卡格／把自己扎根於自然

人為什麼要冒險？又可以從自然中學到什麼？極地探險家是什麼樣的人？他們從極地帶回了什麼？ 回到人類的探險本能，反思現代生活的死角。繼《聆聽寂靜》、《就是走路》之後，冒險與日常之間的再校正

蔡詩萍／能讓國民黨重新「破浪啟程」，只能是「因敵變化而取勝」的新思維！

江啟臣的海浪與藍天 驚濤駭浪駕輕舟　　大事臨頭向前行 一個上小學前聽不懂國語的農家小孩「愛哭仔」 一個原本不黯水性的旱鴨子變身「海龍蛙兵」 二○二○年大選慘敗後勇於承擔與挑戰的「最年輕黨主席」 二○二一年美國《時代》雜誌評選為全球百大「未來領導人」 以「海龍魂」──忠義剽悍、勇猛頑強 一肩扛下重擔，期許自己與所有人共同面對險峻挑戰 與大家一起破浪而行，讓台灣再次啟程前往更安全美好的未來 江啟臣：「我一直在思考，如何把台灣放在世界地圖上。」

彭松嶽／以「迷因」觀點重新看待世界

文／彭松嶽（陽明大學科技與社會研究所助理教授） 　　說到迷因(註1)，就不知不覺聯想起流傳在電腦或手機中的貓咪照片。然而對本書作者布萊克莫來說，迷因不僅是流傳在網路上的哏圖，還泛指文化透過模仿的方式

明朝最強勢的帝王明成祖，究竟是英雄還是獨裁者？

鄭和六下西洋、八十萬大軍征服安南、五次御駕親征、遷都並營建北京、浚通大運河……，使大明帝國威望登峰造極的關鍵人物

誤會大了！最會裝死的動物是牠？貓熊的最愛竟非竹子？

超萌的貓熊可不是「吃素」的！威風凜凜的獅子其實主要是母獅子負責狩獵？ 國內外爭相轉載的作者新夭最新作品　《我很奇怪但很可愛》收錄90則動物冷知識ｘ超搞笑插圖，療癒同時長知識！

【孤島通信】宋尚緯／結束的必然性

文／宋尚緯 我應該要開始工作的，但實在是忍不住看了瞇寫的《滌這個不正常的人》。其實我最近已經很少買書了，一方面是家裡空間有限，另一方面是拿著書看實在太累了，還好有電子書。用網頁買好後，我點開來看，一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。