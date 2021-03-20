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梁慕靈「在2021年與夏目漱石對話」——《戀人絮語02.21》自序

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《戀人絮語02.21》 作者：梁慕靈 出版社：聯經出版 出版時間：2021年3月18日
書名：《戀人絮語02.21》
作者：梁慕靈
出版社：聯經出版
出版時間：2021年3月18日

文／梁慕靈

發揮才智，則鋒芒畢露；憑借感情，則流於世俗；堅持己見，則多方掣肘。

總之，人世難居。

──夏目漱石

　　要有痛苦，才有寫作。不一定是自身的痛苦，卻是感受到他人之痛苦而轉化為自身的痛苦，是為寫作。

　　世上有太多沒有痛苦的寫作，在我看來都是庸俗與欺世盜名之作。痛苦不分大小，痛苦是一個寫作人的存在之證明。我在重踏寫作之途的這幾年，卻是在想，比起世上千千萬萬追尋自由和幸福之人，寫作人的痛苦又有什麼值得書寫呢？靈魂的痛苦比起肉體的痛苦就更高尚了嗎？

　　有一天在異地，夜快將盡，在半明半昩的時刻，在睡夢中的我驀然醒來，然後在這段時間以來一直分裂地生活的自己，竟然不由自主地流起淚來。我看著自己在床上躺著，明明是在睡覺，淚就是控制不住的流下來，流下來。就是這樣無聲地流下來，壓抑不住。

　　我珍惜自己還有感覺的這個時刻，因為，這個狀態就是一個可以寫作的狀態。但是，寫作人儘管把這些都寫下來，但在千千萬萬死去了或將死的人之中，這樣的寫作究竟有什麼用？

　　把自身和別人的痛苦記錄下來，使它不至於煙沒、遺失，我以為是寫作的意義。然而夏目漱石卻說：

「孤村溫泉，春宵花影，月下低吟，朧夜清姿，──這些無不是藝術家的好題目。這些好題目，一起浮現在我的眼前，而我卻做了不得要領的詮釋，進行多餘的探求，在難得的雅境裡建立起理論的系統，用惡俗的情味踐踏了求之不得的風流。這樣一來，非人情也就失掉了標榜的價值。」

　　十多年前，我去寫起學術論文來。那是一個非人情的世界，我學會了以冷靜和理智的方式去看待世界。一過就過了這麼些年，然後，我又重回了這個充滿血肉和醜陋的人情之世。是我的選擇，我自己的選擇，我選擇了長久凝望深淵。它的回望終於來了。

　　這篇執筆於2003年的《戀人絮語02.21》得以完成，是在這些年來一直縈繞在我心中一種「來不及了、來不及了」的催促和預感下完成的。我並不知道命運還安排了怎樣的未來給我，但是，就讓我還可以寫作的時候，盡情地寫吧；就讓我還可以不顧一切地工作的時候，盡情地做吧。因為一股不可抗拒的力量在我們身後推波助瀾，我們除了順應命運，還有什麼可以做呢？今日的一切勞苦，可能只為成就將來的某一瞬間的某一個決定。然後，祝願我在未來能夠有一天隱匿於大市，在一切的歷練以後，靜靜地寫作其他作品吧。

2020年1月30日

寫在瘟疫蔓延之時

●本文摘自聯經出版之新書《戀人絮語02.21》。


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