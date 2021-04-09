惡質vs.瘋狂：故意犯罪與因精神病而犯罪

文／薇薇安．雀恩．許奈德曼 （Vivian Chern Shnaidman）

一般而言，法律事務會假定當事人出於某種動機或基於特定原因而有故意作為。律師們創造了所謂的「當事人對案件的主張」。例如，昨晚，當我正要入睡時，我聽到新聞主播說：「檢察官說他殺了他的岳母，因為他對岳母干涉他養育女兒的方式感到憤恨不滿，以及對前女友的現任男友的嫉妒。」試想，該案的主張是，一名男性殺害了他孩子的祖母， 因為她對他在監護權週末養育女兒的方式有意見，還有他不喜歡女兒母親的新男朋友。就是一句話，讀者們，大聲喊出來吧⋯⋯「瘋狂！」

這些想法可能的確是所謂的動機，但這些是一個妄想者的動機。一般人不會只因為其他人不喜歡他們就殺害對方。想一想我剛才的這句話。我們是一個法治社會，它奠基於一整套的成見，包括法律、道德、常識和十誡，這是人們認為理所當然的許多事情。多數人在半夜四下無人的情況下還是會在紅燈前停下（我不想浪費時間找尋參考文獻，但我知道我在某處讀過）。多數人即使在空無一人的休息站內，依然會選擇使用和自己性別相符的洗手間。人們遵守規則和依法行政（rule of law），因為他們已經習慣了。依法行政並不難，大多數規則具有某種意義，並維護一些內部和外部邏輯。即使我已經三十五年沒有和母親同住了，我回到家還是立刻脫鞋洗手。因此， 當某人有殺害他人的「動機」，而動機是對方批評了他們時， 處於這種情緒混亂中的人不僅有點奇怪，而且還展現出我最近從心理學家朋友那裡學到的新診斷用語：「擺明著瘋到不行」（plain ol’-batshittery）。

編按：近年來台灣發生的幾起精神病病患犯行的憾事，引起社會大眾討論、質疑精神病患者犯罪認定的標準。我們到底該怎麼知道某人是存心犯法還是並無辨識能力？ （圖源：pexels.com / 攝影：Denx arman）

那麼，這個人殺害了岳母難道完全不要緊嗎？當然不是。（嚴格來說，死者應該不能算是他的岳母，不過這只是無傷大雅的語義學細節。）他應該更聰明一些知道不要做傻事嗎？他可能確實是知道的。他應該歸屬於監獄，還是精神病院，或者監獄內的精神病專區呢？我不知道，因為我不知道案件細節， 也沒有親自評估這個人。不過，我想指出的是，要報導類似的案件，並將案件解釋為男子謀殺某人是因為她惹惱了他，這是不準確的。這使得他的精神疾病（如果他有的話）因素變得微不足道，也使精神科醫師和我們的付出顯得無足輕重。也許他殺害這名女性是因為她在遺囑中給了他一百萬美元（出於貪婪）；也許他沒有謀殺她，可能是意外還是自殺，或其他原因。但是，當新聞播報員發表此類評論時，大眾開始認為尋常人在尋常的一天中也可能會做出什麼異常的事情。不是這樣的。因此，當精神科醫師出面說（這是假設性舉例）：「某某人患有思覺失調症，並且幻想他的岳母要殺了他的女兒，然後把她煮來吃，所以他殺了岳母，以防止悲劇發生。」陪審團的一般民眾和媒體則說：「噢，這太荒謬了，他才沒有思覺失調，他只是不喜歡他的岳母，因為她說他是個差勁的父親。」

我們怎麼知道某人是瘋子還是壞人？通常我們不知道，但是我們知道有許多重疊之處。

我個人有個理論，那就是真正的壞人往往不會被發現。我無法證明自己的理論，我們將在稍後討論精神病態，但連環殺手的情形先不論，那些喜歡利用他人謀取私利的人類通常非常聰明，能夠達到目的而不被抓住。我敢肯定，沒有人想聽這個理論，但是我認為，在美國和世界各地每年都有許多未被發現的謀殺案──這些謀殺案或許是出於貪婪，或許是出於受控的激情或怒火。我們永遠不會知道真相。不過，在我做為小說家的另一個職業中，我了解到懸疑小說中的謀殺情節鮮少在現實生活裡發生。現實生活中的謀殺大多是笨拙、混亂的事件，預謀程度相當於有隻蚊子停在大腿上，我們盤算一掌將牠打死那樣。只有虛構的謀殺案涉及縝密的計畫、掩飾、詭計、和精心設計的不在場證明。

因此，在「瘋狂」對上「惡質」的世界中，其實有許多的「瘋狂」混跡於「劣行」之中。正如我們前面提到的，監獄是美國最大的精神病患收容所。儘管我找不到具體的數字，但我大膽猜測它們可能是全世界最大的精神病患拘留牢房。人們通常傾向於遵守法律規範，然而潛在或實際違法者的某些心理構成會干擾這種能力。通常，那些行為無法符合規範的人都有某些原因讓他們無法做到，當中往往有些瘋狂的成分。瘋狂可能是某種物質（酒精、非法藥物、處方藥、非處方藥或其他）的結果。可能是精神疾病的一部分；也可能是暫時性壓力的結果──壞消息、糟糕的一天、甚至是粗魯的評論、不理想的考試成績、家庭成員死亡、被潛在戀愛對象拒絕、不當的性挑逗， 或其他任何你可以想到的壓力來源。

潛在的壓力源基本上是無窮無盡的。這裡的重點並非任何違法行事的人都瘋了，所以不應該入獄，而是大多數的惡行都受到某些非理性因素的影響。換句話說，理性行為通常是正常的。根據定義，非理性行為會受到非理性刺激的影響。非理性的刺激並不意謂著所產生的行為會超出我們的控制。非理性刺激所產生的行為會落在連續光譜的某處，所有行為都在這個連續光譜之中，受到我們個人生物特性的影響，而生物特性又受到我們內在和外在環境的影響。當法律事務包含某些瘋狂行為時，無論是刑事、民事還是其他形式，都應該全盤考量這些因素，然後相對應地處理問題。

●本文摘自麥田出版之《犯罪手法系列5：認識司法精神醫學》。