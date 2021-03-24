日本梅菲斯特小說新人獎《我適合當人嗎？》 寫盡社會黑暗與醜態！

文／黑澤泉水

逃避的日子一天天過去，終究還是出事了

──我一直覺得只是時間的問題。

美晴如此回想。

自從在電視上看到「異形性突變症候群」的新聞後，她就一直活在恐懼當中，害怕兒子總有一天也會淪為相同下場。

獨子優一是美晴三十二歲時生下的孩子。因為是結婚第六年才好不容易懷上的第一胎，喜悅與期待也分外強烈。她很清楚自己一直很寵溺這個孩子。

優一想要什麼，基本上是有求必應。但是在學才藝和功課方面，美晴也很用心栽培。她希望優一好好用功變聰明，從好大學畢業，進入好公司。身為父母，這應該是很平凡的願望。

然而孩子就是不肯照著父母的心意成長。優一在高中遇上了挫折。不是功課跟不上，而是和班上同學處不好，不肯去學校了。

勳夫是個嚴厲的父親。他責罵不想去學校的優一，硬把書包塞進他手裡，把他踢出家門。當時的勳夫，動不動就說「再繼續驕縱他，只會讓他變成廢物」。

這樣的情形持續了幾次，某天家裡接到學校聯絡，才知道優一根本沒去上學。出去一找，發現優一竟堂而皇之地穿著制服，窩在上下學路上的咖啡廳消磨時間。

「你是白痴嗎！到底在想什麼！」

優一功課還不錯，但或許其實並不怎麼聰明。他甚至不知道應該要換掉制服，或是躲在上下學路線以外的地點，以某個意義來說，或許是個乖寶寶吧。不過這整件事實在是愚蠢得可笑。

「你聽著，只要出社會，就算不願意，也會遇到一大堆處不來的人。學校也是學習人際關係的地方。要是在這時候半途而廢，以後怎麼有辦法克服？你這個窩囊廢！是男生就給我振作點！」

面對破口大罵的勳夫，優一從頭到尾只是縮得小小的。兒子個性內向，不敢反駁或反擊父親。

「要是養成逃避的習慣，以後遇到困難就沒辦法面對了。只知道逃避討厭的事，又能怎麼樣？要是在公司無故缺勤，馬上就會被開除，你懂嗎？你還是個學生，才能這樣任性。你這種行為，在社會上是不可能被容許的，懂嗎？」

勳夫說的並沒有錯。他的話基本上總是冠冕堂皇，美晴也幾乎都同意。

（圖／Unsplash）

隔天早上，優一一臉認命地拎著書包出門了。勳夫說要送他去學校，免得他又在路上亂跑，美晴雖然有點擔心，但還是目送兩人出門。

但──優一才走出家門沒幾步，就按住胸口，當場蹲了下去。他呼吸不過來了。後來優一只要準備去上學，身體就會不適，甚至嚴重到在玄關昏倒。從此以後，優一再也沒有去學校了。

「真傷腦筋。休息個一陣子，他就會願意再去學校了嗎？」

然而期盼落空，優一繼續缺課，終於從高中輟學了。

優一完全偏離了美晴設想的康莊大道。她不知道該如何是好，勳夫也一樣束手無策。

美晴實在怎麼樣都想不透。她完全不明白在教育方面，自己到底什麼地方做錯了？

「這樣下去不行呢。最高學歷只到國中……會找不到工作的。那孩子又做不了勞力活，得讓他讀定時制高中或函授學校才行。」

既然無法去學校，若要修課，就只能上函授高中了。美晴這麼想，蒐集了所有函授學校的介紹手冊。

「小優，媽替你查了很多資料，覺得去讀函授高中是最好的。你看，上面說已經修過的學分和就讀年數可以抵扣。小優是在高二的時候輟學的，所以可以從二年級繼續讀。不用去學校也沒關係，很不錯，對吧？」

優一看著美晴，但沒有說話。

「這所學校怎麼樣？有高中同等學力班，還有考大學班，也可以考證照。現在這時代，有證照就安心多了呢。這家學校的話，得實際去上課……可是各方面好像都很完善，媽覺得很不錯。」

美晴努力開朗地說明，優一卻從頭到尾表情陰沉，不發一語。

「媽不會強迫要你進大公司上班，可是還是希望你可以盡量回歸社會。你懂媽的意思吧？你是個聰明的孩子嘛。」

兒子靜靜地垂下頭去，美晴忍不住皺眉。

「為什麼不說話？小優，你有在聽嗎？」

嗯──優一微微點頭，但美晴覺得自己在對牛彈琴。

「我這都是為你好啊！」

美晴這些話，全都是為了兒子的將來、為了兒子的幸福。然而優一卻一副事不關己的樣子，讓美晴不由得無名火起。

我這麼為優一著想，為什麼他可以一副沒事人的樣子？美晴覺得自己完全被辜負了。

勳夫漠不關心，就像完全放棄了。這讓美晴很生氣，但又不知道能怎麼說服。

──結果優一沒辦法進函授高中。雖然申請了，但優一怎麼樣就是不肯去面試。不管旁人再怎麼苦勸，如果本人沒有入學的意願，也拿他沒轍。美晴一籌莫展。

「你不要這樣讓媽困擾好嗎？」

即使這樣說，優一也只是怯怯地垂著頭。

「到底該怎麼辦才好？」

即使處在最糟糕的狀況中，美晴仍努力找出所能想到的最好出路，設法重新鋪上軌道，兒子卻一再地違背她的期待。即使逼問他到底想怎麼做，他也不肯好好說清楚。

一想到往後的將來，她的心情沉重得無以復加。

優一雖然是她的兒子，卻像個外星人，完全不懂他在想什麼。拿他沒轍。束手無策。也許就連希望他回歸社會，都是種奢望。美晴開始這麼想。

漸漸地，優一愈來愈少離開自己的房間了。或許是因為勳夫只要看到兒子就會怒罵，又或許是不想聽美晴發牢騷。優一什麼都不說，因此美晴也不知道明確的理由，但顯而易見，優一在避免接觸家人。

但也不是完全避不見面。吃飯的時候，他會從二樓房間下來，坐在餐桌旁一起吃，有時也會在浴室或洗手間看到他。

就像這樣，維持相當非常曖昧模糊的狀態──不知不覺間，美晴和勳夫也都放棄了。美晴不知道勳夫心裡怎麼想，但勳夫後來看到優一也不說什麼了，應該就是放棄了吧。

就這樣，優一迎接了二十歲。當然也沒去參加成人式，只拍了照片而已。美晴認為這是一輩子的紀念，遲早會需要，所以還是拍了照。

後來又過了兩年，直到今天。歲月似長實短，對美晴來說，就像是一眨眼的事。

用應付心態度過的每一天。

她一直覺得總有結束的時候。

繭居族和尼特族的年輕人一個接著一個突變成異形──看到這恐怖的新聞時，美晴全身哆嗦，久久無法平息。

──優一一定也會變成這樣。

液晶螢幕上怵目驚心的異形樣貌讓她戰慄。

兒子本來就像個外星人，如果變成了這種怪物……。美晴光想就害怕不已，這天失眠了。每次去叫不吃早餐睡到中午的兒子吃飯時，她總是懸著一顆心。

今天也沒事。看著無精打采地下樓，默默吃飯的兒子，美晴悄悄地放下心來。

今天也沒事。在內心這麼喃喃告訴自己，成了她的例行公事。

今天也──終究，最後還是出事了。

●本文摘選自麥田／城邦文化所出版之《我適合當人嗎？》 。