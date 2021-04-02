【極地探險家的秘密】厄凌．卡格／設定自己的指南針

文／厄凌．卡格（Erling Kagge）

設定自己的指南針

不相信大多事情仍等著我們去完成和體驗，就很難對我們置身的世界有所想像。

小時候，只要能夢想或幻想一件事，我就能做到。當你懂的事很有限，只要是兩耳之間能想到的事，沒有什麼事不可能。只要我想，什麼都能達成。我想去踢世界盃足球賽，開船環遊世界，滑雪穿越荒野，攀越高山，過著跟拳王阿里一樣的生活，親吻班上最漂亮的女生，拯救世界免於滅亡，跟史懷哲一樣偉大，當上消防員，登陸月球或火星。

兒童和青少年時期，我各方面都不突出，也沒有特別擅長的運動。我比一般人晚一年上學，連續十二年在班上的成績墊底，朋友也沒有特別多。認真說起來，我似乎沒一件事在行。再加上暴牙，嘴唇又厚，還有學習和語言障礙，我很容易就成為霸凌的目標。雖然小時候從沒做過什麼了不起的事，但我懷抱著夢想，而且從未停止夢想。

後來我漸漸明白，我要同時成為消防員、足球員、太空人和超級英雄的機率有限。換句話說，之後我的夢想開始變得比較集中。

（圖／Unsplash）

一九九○年，我跟博格．奧斯蘭破天荒在完全不靠雪車、狗群和補給站的幫助下抵達北極。一九九三年，我成為獨自徒步前往南極的第一人，而且途中不跟外界聯絡，有別於大多數的單人探險。一九九四年，我登上聖母峰。完成這些事情之後，我實現了自己的目標，成為世界上第一個不依靠飛行抵達三極的探險家。

在這本書中，我寫下那些從未離我而去的夢想和構想。這些夢想在時間裡逐漸演變，在好奇心和野心的驅策下成真。在實現原本目標的過程中，觀察自己、同時開始設立新目標，甚至看到奇妙的可能性和嶄新的地平線，其樂無窮！我發現，如果不相信大多事情仍等著我們去完成和體驗，就很難對我們置身的世界有所想像。

●本文摘選自大塊文化出版之《極地探險家的美好生活祕密：沒膽玩命，也要拚命挖掘的人生冒險法則》前言。