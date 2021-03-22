【極地探險家的秘密】厄凌．卡格／把自己扎根於自然

文／厄凌．卡格（Erling Kagge）

前言

把自己扎根於自然中

它告訴我們自己從何而來，面對前方的路又該走向何處。

當我走在開闊的天空下覺得冷時，有個簡單的方法能讓身體暖和起來：拉起禦寒大衣的連帽蓋住頭，拉鍊拉到頂，圍住脖子，同時加快腳步。等到身體從軀幹、手臂、手腕，最後到指甲底下都回暖之後，我就可以停下來。接著，我拿出一顆橘子，剝皮，然後用舌頭把每一瓣橘子輕輕住上顎頂，慢慢把汁吸出來。

那一刻，我突然覺得跟世界萬物產生了連結，包括種下橘子樹的農夫、樹從根部吸收的水分、包覆根部的土壤、從受精到結果托住橘子的樹枝，還有幫助它變得成熟甜美的陽光。我滿懷感激，感激身體重新變得暖和，也感激能感受到大自然的節奏。

也有時候，我走路時彷彿完全不在思考，腦袋一片空白，很少注意到沿途的動靜。我的腦袋進入冬眠，只有少數時候有個想法掠過腦海：雪橇下的雪花是由小水滴組成的，在地表之上十幾、二十公里處結成一個個六角柱，百分之九十由空氣組成。還有它如何穿過大氣層飄落而下，降落在我面前的土地上。沒有兩個雪花是一模一樣的，飄落的路線也不盡相同。儘管有例外，它們的形狀多半對稱。一直到我的滑雪屐輾過它們為止。

書名：《極地探險家的美好生活祕密：沒膽玩命，也要拚命挖掘的人生冒險法則》作者：厄凌．卡格（Erling Kagge）出版社：大塊文化出版時間：2021年3月3日

大自然有自己的語言、經驗和意識，它告訴我們自己從何而來，面對前方的路又該走向何處。我從小在一個沒有電視和車子的家庭長大（家父認為兩者都有害健康），在森林、海邊和山上消磨了大量時間，所以被灌輸了這樣的認知。在現今這個期待人隨時待命的社會，要把自己扎根於自然中可能並不容易。我自己有時也會忘記大自然的存在；當我環顧四周時，發現很多人總是忘了它。

愈是遠離自然、在現代社會裡隨時讓人找到，我就愈加焦躁不安，也愈加不快樂。我不是科學家，但根據我的經驗，之所以產生不安、寂寞和沮喪的感覺，很大部分是因為我們疏遠了大自然，導致世界變得扁平。人為的環境和先進的科技當然有許許多多的好處，但是我們的眼睛、鼻子、耳朵、舌頭、皮膚、腦袋、雙手和雙腳，並不是為了選擇阻力最小的路而創造的。大地母親已經四十五億四千萬歲的高齡，因此對我來說，不傾聽自然、反而盲目相信人類的發明，似乎是一件傲慢自大的事。

●本文摘選自大塊文化出版之《極地探險家的美好生活祕密：沒膽玩命，也要拚命挖掘的人生冒險法則》前言。