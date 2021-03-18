【捌零・潮臺北】倪重華／臺灣流行史上燦爛且革命性的一頁

《捌零・潮臺北》導言

總策劃／倪重華

一九八〇年代，對我個人而言，是一段非常特別的時期。

八〇到八四之間，我到日本大阪視覺藝術專門學校，學習數位影像製作，昭和最後十年的日本，經濟泡沫吹得正盛，文化環境大好，我在正處顛峰期的日本吸收了不少養分。回來臺灣後，我先拍了一陣子電影，後來意外地加入綜藝教母葛福鴻的製作公司，參與了「週末派」的製作；後來受到滾石唱片公司「三毛老闆」段鍾潭的支持，在八七年成立了真言社，進入了唱片圈和表演產業，直到現在。

過了三、四十年，我回頭看這段歷程，發現八〇年代確實也是臺灣一段蓬勃發展的黃金時期。經濟繁華，政治鬆綁，社會開放，讓我們有機會做出很多不一樣的東西──憑良心講，那些作品素質有多高我不敢保證，但起碼，都是臺灣沒有見過的。其實不只是我，很多那時候剛回到家鄉的臺灣青年，都一心想要把自己的城市和國家，提昇到國際水準。

當時臺北就是臺灣的中心，政治、經濟和社會的首都。現在因為交通發展和政策等原因，臺灣城市甚至國際城市之間的面貌都很接近，但曾有一度，臺北作為一線城市，它的建設、消費、文化、甚至思想的風貌，都和其它城市的差異極大。我從日本回到臺灣的那一天，從機場一路回到東區，一路上，從車窗見到臺北的繁榮與熱鬧，覺得整座城市氣氛好像在燃燒。

臺北市剝皮寮歷史街區。（圖／Unsplash）

現在談八〇年代的書或作品，大部分都著重於政治面的改革。確實，八〇年代是一個「最美好的年代」，臺灣開放黨禁報禁髮禁舞禁，逐步邁向自由化、民主化；但是我們不能忽略，如果社會上沒有像火山爆發前那樣的能量累積，絕不可能撞開政治解嚴大門。八〇年代的臺北城市，臺北的生活，臺北的潮流，它的刺激、開放、衝擊，絲毫不遜色於政治改革的風起雲湧。在這本書中，我們看見八〇年代經濟起飛和現代化風潮，躍躍欲試的整體社會氛圍，讓臺北出現許多前所未見的城市風景，從時尚、飲食、消費、視聽娛樂到夜生活，不只寫下臺灣流行史上燦爛且革命性的一頁，也散播了野種，培育出今日枝繁葉茂的文化能量。

本書中訪談的五位八〇年代潮流人物，要不是白手起家的創業者，就是堅持自我原則的職人，他們今日都已是臺灣社會的要角，但許多人都是數十年來低調努力著，直到現在才接受公開採訪；能夠有這個難得的機會，把這些人的生命經歷和風格書寫出來，希望對大家有一些啟發。同時，我們也訪問了個別領域中傑出的新一代年輕人，他們不僅走出自己的路、樹立自己的獨特風格，也耕耘著屬於他們對未來的想像，這個精神和八〇年代是直通呼應的，也是這本書核心想要傳達的。

四十年過去，在全球化和資本主義的洗刷下，臺北的輪廓雖然沒有太大的變化，但整個城市的獨特風貌幾乎全消失了；追求利潤數字的連鎖店，也壓縮了街區小店的生存空間。當然，商業連鎖和個人特色之間，孰是孰非，沒人能論定，但我總喜歡那些有靈魂、有情感的街區店家，畢竟，所謂「在地」特色，說穿了就是我們大多數人的生活日常，食衣住行，如此而已。所以，在這個年代，保有自己的個性特質，比什麼都重要，就像我們介紹的這些人物，他們了解自己，知道做什麼會讓自己開心，找到自己所相信的並一路堅持下來，往往就會「成」──雖然在這個名聲就是一切、眾聲喧嘩的社群時代，找到信仰是不容易的，也不一定是成功保證，但再怎麼樣，我想都比隨波逐流，船過水無痕來得好吧。

沒有錯，一個時代過去就過去了，八〇黃金年代不會再重來，但即使如此，新的未來下一章仍然在等待我們。而此時就是一個非常特殊的時間點，讓我們來想想未來這件事情──過去這一年，全球被 Covid-19 疫情按下暫停鍵，日常一切停擺，許多海外臺灣人也都紛紛回到臺灣。雖然疫情造成很大的損失，但或許也正好是一個轉機，讓我們終於有機會放慢腳步、沈澱心情，回顧這三、四十年間，到底發生了什麼事？並且認真思考，關於這座城市，關於下一個世代，接下來可以展開什麼新的計畫呢？

●本文摘選自大塊文化出版之《捌零・潮臺北》。