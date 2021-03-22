蔡詩萍／能讓國民黨重新「破浪啟程」，只能是「因敵變化而取勝」的新思維！

文／蔡詩萍（知名時事評論家）

讀完國民黨主席江啟臣這本新書《破浪啟程》，老實講，我心感慨：如果不是國民黨一而再的往下走，黨內能有「中生代崛起」的空間嗎？

然而，更深刻的問題是，所謂「中生代崛起」，又哪裡僅僅是年齡上的接班梯隊而已？否則，哪一個企業，哪一個政黨，不是每個階段都有新的接班梯隊在排隊呢？

關鍵還是在，崛起的意義在哪？中生代要帶來怎樣的新意義？

江啟臣開始的從政經歷，見證了很典型的「傳統國民黨模式」，輕地方選舉精英、重學院專業技術的模式，也是「學而優則仕」的傳統套路。

這套模式，讓國民黨的「接地氣」接得很緩慢；也讓國民黨一旦在劇烈變動的政黨競爭下，政治人才常常出現斷裂，因為選舉精英上不去，而學院專業人才往往歷練一陣子後，又轉回學校去了！

換句話講，在國民黨就很難有「職業政客」！

「政客」，不好聽是嗎？那我再換個方式講，在國民黨，就很難有「把政治，當人生職業，或志業的精英！」這樣好懂了吧！

若把民進黨當對照，答案更清楚了，民進黨是不是一堆把「搞政治，當職業也當志業的人」呢！

個人，把政治當職業，就會一直努力去選舉，或入閣（無論中央或地方），或彼此交錯，最後養成一拖拉庫的政治精英，既精通選舉亦擅長行政！

政黨，鼓勵從政者把政治當職業，就會很自然的，在制度面上，把選舉與行政當成一體的兩面，沒有誰優誰劣的對待。

既然整個政黨都在「政治職業化」了，當然就要有論述的高度，這是進一步的「政治志業化」，因為政黨必須適應不同的時空環境、調和世代價值，而非抱著神主牌、意識形態不放！

「職業政客」是把政治當一輩子的工作！

「志業抱負」是把政治經營成一種使命感！時代感！

理解這，我們就比較能明白，並對比出國民黨的困境了！

國民黨幾經挫敗，似乎還未從「老大政黨」的緬懷情結裡「完全清醒過來」！

這正是國民黨的包袱，也是國民黨中生代的壓力與挑戰！

說江啟臣是典型國民黨人才進用模式下「啟程」的，只對一半，他不幸的是，國民黨已經不再處於過去那個可以長期栽培一個專業技術官僚的時代了，所以，也可以說江啟臣很幸運，「黨之不幸，乃黨人之幸」，用職籃做比喻，他的政治旅程的第一節是學院專業人士的被拔擢，但，他的第二節政治之旅，卻是去地方選舉，而且選贏了！

某種程度講，江啟臣能在國民黨二○二○再度慘敗於總統大選、國會大選，而在天王級人馬都「萬馬瘖聲」之際，殺出他這匹中生代的黨主席人選，處境是有點像當年民進黨也慘敗方有蔡英文的崛起。

但國民黨可能更淒涼，江啟臣應該更艱辛的是，國民黨真正沒有黨產可依，沒有溫和理性的北京政權可相互唱和，沒有擴大板塊位移之論述的窘境，這些課題完全要讓一位中生代黨主席一肩扛下！

而，我們若冷靜思索的話，會注意到，民進黨基本上已經調和出了獨派與現狀派的矛盾，在「中華民國台灣」的統合概念下，全力攻城掠地。

相形之下，國民黨反而抱著「中華民國」的神主牌，無法在「台灣」的現實基礎上重新詮釋，以「中華民國在台灣」的統合精神，發展出「自由民主開放多元的台灣新價值」！

事實上，這才是民主台灣與共產中國，最大的價值落差、品牌區隔不是嗎？

讀江啟臣主席的新書，我不得不有這樣的感嘆。

我在二○○八、二○一二兩度抬轎馬英九，很清楚的看出，政治典範的移動，是隨著國內國外的形勢一直在變化的；而政治領導者對時局的研判，那關鍵智慧與時機掌握，也是稍縱即逝的。

藍營已經沒有所謂的「才不世出」的偶像了，這很好，提醒了藍營支持者，要全面看清時局的變化、台灣主流的價值，政治對手的「勝利方程式」裡包含了客觀形勢的法則，藍營必須重新理解，而非簡單化的醜化成「拿香對拜」！政治對手的侷限，如何轉換成藍營的出手訣竅，在在都需要新的修辭、新的攻防姿態。

江啟臣主席數次在《破浪啟程》中引用《孫子兵法》，我也不妨以選戰當例子，借用《孫子兵法•虛實篇》一用。

民進黨在二○一八到二○二○之間，歷經九合一選舉的慘敗，到總統立委選戰的大捷，只說明一件事，它調整得非常快，蔡英文學習得非常快，充分彰顯了「故兵無成勢，無恆形，能因敵變化而取勝者，謂之神。」

民進黨是反對運動起家的，是街頭拚戰起家的，是選舉萬歲起家的，論述第一，接地氣第一，台灣主體意識第一，國民黨所謂的中生代、新生代，若不敢、不能在這三個對手的強項上「因敵變化而取勝」，還跟前輩一樣彆彆扭扭，矯揉造作，那是擔不起「中生代」、「新生代」之開創意義的。

江啟臣主席既然邀我寫推薦文，我當然不說客套話的，期待他「啟程」之際，要敢大開大闔！

沒有黨產的國民黨，很好！

內部有路線分歧的國民黨，很好！

年輕人嗤之以鼻的國民黨，很好！

曾經支持國民黨的選民搖頭嘆息，很好！

這些，都是想要「讓國民黨重新啟程」的領導者必須一一扛下的肩頭重擔，能克服它們，國民黨就有希望，有未來！

●本文摘選自暖暖書屋即將出版新書《破浪啟程──江啟臣的海浪與藍天》推薦序。