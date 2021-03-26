從職業主婦到女創業家！人氣網紅律師娘新書教你輕鬆展開斜槓人生

文／大好書屋編輯部

從人生到職場，完美示範「斜槓」這種新生活型態的人氣網紅律師娘（林靜如），因各種意料之外，從全職媽媽的角色，成為了作家、廣播主持人，甚至創立「娘子軍」，鼓勵女性創業、陪伴媽媽們成長。

從2014年開始經營粉專「律師娘講悄悄話」，累積35萬粉絲，律師娘多年來與粉絲互動交流，發現許多全職媽媽都有個共同的心聲：「想獨立賺錢，卻不知如何跨出第一步？」因此，她樂於分享自身經驗，提供許多斜槓心法。

掌握祕訣，「創造多元收入」不是夢！

創業會遇到什麼問題？個人品牌怎麼建立？創業需要資金，錢不夠怎麼辦？可以一邊帶孩子一邊斜槓嗎？關於女性創業的疑難雜症，都收錄在《主婦的斜槓人生：律師娘教你重新定位自己，創造額外收入，打破人生天花板》一書中，透過律師娘親身經驗及深度訪談14個創業成功案例給你解答，有「充滿助人熱情的親子瑜伽老師」、「臉紅紅情慾文學教主的斜槓六力」、「從外商主管裸退的親職作家」等，能從每個小故事得到出發的勇氣，給自己一個機會去闖！書中也列舉女性創業常見的30個QA，律師娘領路，不再徬徨無助！

律師娘鼓勵各位姐妹們勇敢走出舒適圈，不要為自己設限，充分挖掘潛力，展開多工的斜槓生活！她在書中提到許多小祕訣可以幫自己「創造多元收入」，透過優先順序的安排，學習「時間管理」，並鼓勵上課多吸收新知，讓自己在財務上與生活上擁有「獨立自主」的能力，不只打理家庭，也同時兼顧事業，生活更加精采！

人氣作家「神老師」沈雅琪、「親子理財專家」馬哈等各領域斜槓能手聯袂推薦本書，鼓勵所有女性們：「主婦也可以有自己的斜槓人生！」

●本文推薦好書來自大好書屋／日月文化之新書《主婦的斜槓人生：律師娘教你重新定位自己，創造額外收入，打破人生天花板》。