巴菲特：「波克夏公司不會倒」 股神的自信從何來？

文／林明樟(MJ)

跟大家分享一下我在2006年的時候，讀到巴菲特寫給股東的一封信。他說，不管發生什麼事，波克夏這家公司都不會倒。

當時我心裡想，這位老先生是不是酒或可樂喝太多了？居然講公司不會倒。後來我真正讀通財務報表，創業了許多次，又在上市公司擔任過主管之後才發現，老人家真的太有智慧了。當時他講了三個理由：

◎第一：公司有高淨值（High Net Worth）

高淨值指的就是「財務報表」淨值很高，這表示大部分都是股東出的錢，也代表負債率很低。

淨值＝我有的－我欠人的 淨值＝資產－負債

◎第二：穩定的現金流（Steady earnings stream）

手上有很多賺錢的現金流，代表獲利能力真的不錯。波克夏旗下總共有超過100家的大型及中型企業，尤其中小型企業大部分來自於以色列家族，家族企業比較容易傳承。

為什麼呢？以人性方面來看，家族企業如果老闆都躁進，有可能這一代就全部滅掉，接下來的家族就沒有辦法興旺。因此家族企業都有個特色——超保守，所以全世界超過百年的企業，家族企業佔最多。

S&P道瓊500的公司（標準普爾500指數）連續超過100年都還活在世上的只有幾十家，原因就在這裡。因為專業經理人喜歡賭一把，萬一沒中，了不起拍拍屁股自己離開，或是被董事會開除，但是公司就不見了，像恩龍企業等。

◎第三：流動性（High liquidity）

巴菲特這一句話指的是它手上有很多的現金。還記得我們請你現金保留25％嗎？以及20年期的虛擬現金嗎？波克夏都在做這件事情（現金＋保險業的Float）。

投資要有的思維與方向

巴菲特也有講過一個論調，投資就像煮飯一樣。你要找到好的米，把好的米、好的公司、好的股票放在電鍋裡面，等時間到它就成熟了。

這裡面就提到了，第一個要訣就是挑大型股。為什麼是大型股？從人性思考，要避開剛上市櫃公司這些人，因為他們比較好大喜功，剛成功的人通常都有

大頭症。（我會這麼說，是因為我以前也是這種人，哈哈。）

還記得投資分哪三種嗎？

◎第一：可投、不可投、不知道可不可投

新上市的公司因為比較好大喜功，應該把它放在不知道可投不可投，部位要控制在小於等於15％，因為要把它當做是「亂投」，避免投資太多大頭症的公司。

◎第二：長期穩定的獲利能力

代表毛利率不錯，有賺錢的真本事，淨利也很好，OCF＞0

◎第三：高股東權益報酬率（RoE）、低負債、低盈再率

代表能夠幫股東賺錢，低負債才能夠度過景氣的寒冬，低盈再率——賺了錢再投資出去的比例——要低一點，產業才可預期。還記得嗎？我們講「四大美女」：茅台賺100億只有再投資5億出去、台積電賺100億只投60億出去、GOOGLE這麼燒錢的公司賺100億也只投85億⋯⋯所以你要控制投資的部位，要很小心。

再來，找經營模式簡單的企業，這樣才看得懂；找良好的經營團隊，這樣才信得過，因為我們不是天天跟他在一起，要找信得過人品的公司，耐心等待，米才會熟。所以，時間會創造複利，多年累積的複利會帶給你很大的財富。

報表只有60分 不要忘記「兩隻腳」

所以，你在這裡有沒有發現一件事：就是與財務報表有關的，是「長期穩定的獲利能力」以及「高股東權益報酬率（RoE）、低負債、低盈再率」；另外四個「大型股」、「簡單的經營模式」、「良好經營團隊」、「耐心等待」概念，則是源自於「生活常識」與「行業專業知識」兩隻腳。所以一直提醒大家，財報只有60分，千萬不要只看了財報就下判斷，要接地氣。

「追求財富繞過坑」還有一個很重要的概念，記得我們在第一堂課教你金融學的角度讓你「不慌」，一旦瞭解人的行為，你就不會慌。所以在發生事情的時候，比方股價下跌30％到50％是正常的狀況，你不要慌。這裡特別調出以S&P500遇到大事的狀況，因為美股熔斷7％、13％、20％的基準就來自於S&P500的指數。

（圖／商周出版提供）

圖8-2你可以看到，2000年網路泡沫，最慘的時候跌到49％，2009年金融海嘯的時候最慘跌到57％，現在新冠病毒或者石油的問題跌了30％。在S&P 2019年年底的時候，我特地去查一下它的市值是27兆美元。我們抓27兆美元來看，下跌30％代表27×0.3，等同短短兩個月不到，美國所有的股市也就是S&P的股市，市值消失了8.1兆美元，非常嚇人；還記得當年金融海嘯對全球造成重創的金額，大約是10兆美元，新冠疫情在頭兩個月就帶來相近的衝擊了。

還有一個很重要的事情，就是金融時報（Financial Time）最近提到，還有一個未爆彈高達1.2兆美元，就是企業借款的憑證（Collateralized loan obligation,

CLO）。這個東西在陸續接下來的幾個月，等疫情稍微穩下來之後，這些事情有可能會爆開。這個數字蠻大的，比2008年債務擔保證券（Collateralized Debt Obligations, CDO）當時大概是6千億美元，還要大兩倍，這才是我擔心的危機。

書名：《關鍵時刻下的13堂投資心法與實作課》作者：林明樟(MJ)出版社：商周出版／城邦文化出版時間：2021年3月11日

事件發生後 六個月內都先不要做大動作

所以我一直提醒大家，六個月之內還不要做大動作，除非你手上的持股全部都是坑，那當然要先賣掉換現金活下來。因為記得之前跟大家講，要做勝算大的事。如果你已投資的公司非常差，那覺得它上漲機率高不高？持平的機率如何？下跌機率？自己給他一個機率，相加這三種情況要等於100％，然後看看你會賺多少錢、持平、虧多少錢算一算，大略知道期望值。如果都是虧很嚴重，請你把它賣掉。

以上就是教大家「追求財富繞過坑」，下堂課教大家盤點自己的財富狀況，你有多少資金？你有多少銀彈？你可以進入到市場，比較不會受傷還可以持續成長獲利。

●本文摘選自 商周出版／城邦文化之《關鍵時刻下的13堂投資心法與實作課》。