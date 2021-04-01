【孤島通信】宋尚緯／同理心

文／宋尚緯

人對他人的同理心是一種資源，用完了會再生，但是再生的速度有限，隨著時間，有些人的同理心會越擁有越多，但有些人天生就是難以擁有同理心，因為他們根本不知道要如何去同理他人。

我以前其實是個滿頑固的人，說好聽點叫保守，講難聽點就是固執且不知變通。我也曾經認為自己的問題自己關起門來解決就好了，因為我也是這樣子度過的。沒有人可以解決我的問題，那為什麼其他人希望我解決他們的問題。在這些過程中我可能也傷害過很多人吧。至少我能肯定我以前必定說過類似「自己的問題自己解決」，或者是「有問題要去看醫生」這種話。因為我自己也是有問題就去看醫生的人，所以我以前也從不覺得這句話有什麼不對。

最近幾年可能是接觸的事、經歷過的事多了，我開始變得柔軟一些，也知道「病識感」是什麼了。有些人沒有病識感，也無從求救，或者找到可以幫助他的人。這個社會是這樣的，每個人的確都沒有義務要幫助其他人，也沒有義務要承擔其他人的情緒或困難，但至少我們可以多一點理解。不是所有人都把自己鎖起來這個社會就會變好變和平，也不是把所有有問題的人都拒之門外這個社會就會風調雨順。每個人都有突然壞掉的可能，只是不知道什麼時候以什麼形式發生。

忘記是在哪裡看過的話，「幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生去治癒童年」。我想我們一輩子遇到的絕大多數人，可能都是後者。我也只能希望所有我認識的我不認識的人在治癒自己一生的過程中，平安順利。

書寫對我來說一直都是坦白地寫出自己的傷心與脆弱。但當我寫出來我就不再害怕被他人用這些脆弱來攻擊了。曾經有退休的教授說要叫我神豬詩人，有人寫訊息說我是豬八戒，有些人用我身體上各種可能的弱點攻擊我，試圖讓我受挫，讓我停止做一些說一些我覺得該說該做的事情，但我不會因為這些人停止的。

我難過多少次、哭過多少次，受過多少次傷，我就有多堅強。過去我每天都在受挫，有人預言我幾歲會死，但我活過來了；有人說我會發生什麼事情，但我走過來了；有些人在遠方嘲笑我，對我丟垃圾，用尖銳的言語傷害我，但我現在仍在這邊。我仍在這。我知道我會沒事，並且一直沒事。

以前我會因此傷心難過，現在我了解與我無關的那些人試圖扔過來的那些刀子，碰到我身上就會成為脆弱的塵土瞬間崩塌，因為那些並不是真實的，他們也不瞭解真正的我。

只有誠實面對自己一切才有被處理的可能。

書名：《孤島通信》作者：宋尚緯出版社：麥田／城邦文化出版時間：2021年1月5日

參加聚會時討論到自己的詩，問有沒有寫一些很甜蜜的詩，仔細翻找居然極少。回到旅館後稍微想了一下才發現自己內心隱隱是將詩作為一種溝通工具的，吵架的時候、沮喪的時候、生氣的時候、傷心的時候，將自己打散在揉入文字裡。我極少寫甜到不行的詩，也不常寫和感情有關的詩，我將自己封閉、鎖進自己的櫃子裡，所做一切都是溝通。想起去淡江大學時忘了同學問了什麼問題，我回，我的詩大部分是反省的產物。我不斷在反省，一直反省、一直反省，只有不斷地將過去的自己扒開、拆解，我才能夠得到自己內心所認為的詩意。聚會時旁邊的一位小姐說：「感覺並不是安慰的效果，而是扒開的感覺。」想起朋友和我說的：「我不喜歡你的詩，那讓我感覺到某些什麼被扒開了，很痛。」我至今不知道這到底算不算是誇獎。總之，基調是痛苦，即使再溫柔、再傷心，其餘的也全是刻薄，不管對自己還是他人都是。

●本文摘選自麥田出版之《孤島通信》。