【孤島通信】宋尚緯／結束的必然性

文／宋尚緯

我應該要開始工作的，但實在是忍不住看了瞇寫的《滌這個不正常的人》。其實我最近已經很少買書了，一方面是家裡空間有限，另一方面是拿著書看實在太累了，還好有電子書。用網頁買好後，我點開來看，一看就停不下來，一頁一頁地看了下去。下面寫一點我自己的雜感，不一定跟這本書有關係，我只是把腦中閃過的東西先寫一些下來，然後繼續做工作。

有的時候我會覺得自己是個幸運的人。

幸運的點其實並不是什麼家財萬貫與不用為生活煩惱的原因（如果可以的話我也希望自己是這麼幸運的人），我幸運的點在於，我能夠偽裝成正常人的模樣。其實正常與不正常本來就是社會給大家套的一個價值，我可以明確知道我該做些什麼，才能讓自己看著像個正常的人─只是有時候假裝的事情久了，假的變成真的。

我是指，因為以為自己「正常」，所以認為別人的「不正常」拖累自己這件事。

瞇在這本書裡寫：「但瘋狂其實是過度理性的結果。今天我們談到微分，瘋狂是微分的結果。完美主義、強迫症，都是微分的表現。」後面滌開始示範走路的動作。我們都知道每一個連貫的動作其實都是單一的動作接續而成的，只是我們通常都忽略了這件事，或者不會去注意這件事情，但對一些人來說，他們不想去注意這些事，但他們也無法控制自己。

我想到自己曾寫的日記內容：所有的瘋狂其實都只是不被理解。

這些年我認識了許多恪守規矩的人，在這個社會裡，恪守規矩的人會活得很累，因為不守規矩的人太多、得過且過的人太多、事不關己的人太多。我自己也曾恪守規矩，只是規矩守到後面，發現真的會搞死自己，就逐漸地與眾合流，說好聽一點叫做「和其光，同其塵」，講難聽一點，只是在鄉愿與犬儒的道路上越走越遠而已。

我知道這樣的不易，也知道許多人的糾結與困難─包括家中若有一個容易對任何事物起反應的高敏感人，其他家人的感受。我看到瞇的媽媽和他吃麵時媽媽激動的對話內容─換作是我，我會怎麼樣呢？我這麼想。

許多時候也不是怒其不爭的問題，而是自己已在一個情緒的臨界點了。其實人最擅長的就是逼自己，許多時候自己已經將自己逼到絕路了，卻還沒有發現問題。問題在於大家對於自己的情緒與他人的情緒都太過陌生，現在的我已經不對一個人了解另一個人這件事抱有多大希望了，卻每次看到人連自己都不了解的時候，總是覺得荒謬得想笑。

我常常會收到很多人的訊息留言，最多的問題其實濃縮到最後只有一句話：「那些人怎麼可以這樣？」

書名：《孤島通信》作者：宋尚緯出版社：麥田／城邦文化出版時間：2021年1月5日

以前的我覺得這些問題其實都是大家自己要走過的。人是經驗動物，自己遇到的問題，自己不解決一遍，找誰解決都沒有用。那些人的問題（其實也是我自己的問題），其實並不是「那些人怎麼可以這樣」，而是「我不知道我們這樣的人，該怎麼和他們那樣的人和平共處」，問題其實並不在於人對於規矩的觸碰、對彼此之間界線的冒犯與不在意，而在於「我」無法對這些事情視若無睹。

後來的我─也就是現在的我，對這些事情的看法是，「規矩」是有存在的必要的，但是不遵守規矩的存在，也是必然的。其實許多事情拉得更遠一點來看，就能理解其實所有事物的結束跟毀滅都有一個必然性存在。這說起來有點悲觀，因為這不但是相信所有事情都是命定，也是因為不相信人性才能說出這種話、擁有這種看法。

●本文摘選自麥田出版之《孤島通信》。