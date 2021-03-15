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第一次「手機當沖」就上手！專家教你挑選當沖標的法則

聯合新聞網 / 采實文化
書名：《圖解最高勝率手機當沖》 作者：劉家誠Jasper 出版社：采實文化 出版時間：2021年3月11日
書名：《圖解最高勝率手機當沖》
作者：劉家誠Jasper
出版社：采實文化
出版時間：2021年3月11日

本書《圖解最高勝率手機當沖》由手機當沖教學創辦人劉家誠（Jasper）所著。原本在科技業上班的他，7年前對股票市場充滿好奇與熱情，希望靠買股為自己加薪，開始學著用手機交易股票。後來在歷經波段操作的短暫獲利與慘賠負債後，他意外進入「當沖」的世界，開始了四年的極短線手機當沖交易。現在的他能在5分鐘內就獲得高額報酬，創造高勝率的投資績效，每月平均獲利60,000至150,000元！過去幾年，他開始在社群平台教學，成為市場唯一手機當沖教學的創辦人。（編按）

文／劉家誠（Jasper），手機當沖教學創辦人

在當沖教學這幾年，我常常遇到學生問的其中一個問題，就是怎麼挑選當沖標的。有些人會看新聞、報章雜誌去挑選，有些人會看營收去挑選，這樣的挑選方式其實沒有一個準則，甚至是常常挑選到沒有成交量，或是隔天沒什麼漲幅波動的標的，這樣的當沖比較難長期穩定獲利。

挑選當沖標的，我建議當沖標的前一天成交量不能太少，這樣可以避免發生當沖的意外，成交量太少的股票很容易被單一主力操縱股價，萬一跟你操作的方向相反就很容易大賠。

接下來，隔天要怎麼找出有機會大幅度波動的股票，作者這邊用手機APP，教各位如何善用三大分類去挑選。

點選「類股報價」（圖／采實文化提供）
點選「類股報價」（圖／采實文化提供）

每一天，我都會挑選出隔天適合操做當沖的標的，用各券商的APP 裡點選：類股報價⇒熱門股⇒漲幅排行、跌幅排行、週轉排行，如圖19、20、21。

點選「熱門股」（圖／采實文化提供）
點選「熱門股」（圖／采實文化提供）

從漲價、跌幅和週轉排行逃選標的（圖／采實文化提供）
從漲價、跌幅和週轉排行逃選標的（圖／采實文化提供）

從這三大排行裡面挑選出隔天適合當沖的標的。

❶漲幅排行

各股票上漲幅度的排名，從這類排行可以看出哪些股票是漲停的，哪些股票是漲幅超過5％的，再從成交量與股價去篩選出適合當沖的標的。

❷跌幅排行

各股票下跌幅度的排名，從這類排行可以看出哪些股票是跌停的，哪些股票是跌幅超過5％的，再從成交量與股價去篩選出適合當沖的標的。

❸週轉排行

「週轉」又可以解釋成「換手」，各股票週轉率的排名，從這類排行可以看出哪些股票是屬於熱門股、股票量通性好、股價起伏較大，再從成交量與股價去篩選出適合當沖的標的。

以我的建議，從這三大排行裡，找股價低於300 元（操作風險較低）、50 元以下的股票最好超過2 萬張的成交量、50 元以上的股票最好超過1 萬張的成交量。成交量太少的股票很容易被特定人士操控價格，這樣對於當沖的風險來說，會太高，因此建議避開成交量少的標的。

●本文出自采實文化《圖解最高勝率手機當沖》，未經同意禁止轉載。


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