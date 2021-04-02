《圖解最高勝率手機當沖》到底誰適合做當沖？

本書《圖解最高勝率手機當沖》由手機當沖教學創辦人劉家誠（Jasper）所著。原本在科技業上班的他，7年前對股票市場充滿好奇與熱情，希望靠買股為自己加薪，開始學著用手機交易股票。後來在歷經波段操作的短暫獲利與慘賠負債後，他意外進入「當沖」的世界，開始了四年的極短線手機當沖交易。現在的他能在5分鐘內就獲得高額報酬，創造高勝率的投資績效，每月平均獲利60,000至150,000元！過去幾年，他開始在社群平台教學，成為市場唯一手機當沖教學的創辦人。（編按）

文／劉家誠（Jasper），手機當沖教學創辦人

2018 年至今，我在當沖教學過程中常遇到三種類型的人：

1. 只想靠當沖賺錢，結果賠了更多錢 2. 想靠當沖加速獲利，雖然有方法獲利，但無法穩定獲利 3. 連成交明細、內外盤都不懂的人，利用均線、K 線等指標操作當沖，然後一直賠錢

雖然均線、K 線沒有不好，而且都是能放大獲利的參考指標，但前提是要具備熟稔操作經驗，停損也要當機立斷。

操作當沖一、兩年慘賠的人會比做波段的還要多，這是因為操作波段必須準備本金交易，所以有多少本金做多少事。但當沖可以無本操作，幾乎都可以操作單邊499 萬的額度，例如：499元的股票最多能買10 張，再賣出10 張進行當沖，如果你的本金不多，卻天天下重倉打滿倉，那你可能無法穩定獲利，甚至不斷虧損。如果你是用以上三種心態在學習當沖，那當沖可能不太適合你，除非願意先改變自己。

學習當沖主要有三個階段，有人在第一階段就能開始穩定獲利，有人到第二階段才慢慢找到方法，甚至是部分的人會走到第三階段：

第一階段：有一筆資金的初學者

我覺得這一類的人是可以在最沒有壓力狀況下做學習的，只要你一開始對於短線交易的認知不要走偏，用正確的心態跟方法學習，在不經歷嚴重的大賠情況下，慢慢修正交易策略與紀律，即便學習到某個階段自認為不適合退出也不致於影響生活。

第二階段：把自身的資金賠光

賠光資金（20 萬∼ 100 萬元不等）還想繼續操作當沖並獲利，難度很高。

如果不小心處於此階段，我會建議，一定要先有一份穩定的收入，因為固定收入是支撐你繼續操作的基礎，但重要的是「你不能想著快點把之前賠的錢賺回來」。如果你有這種想法，那麼你會掉進繼續賠的惡性循環。

我建議處於這個階段的人「忘記過去吧」，以前的虧損不要再去想了，只要專注在如何過好之後的每一個日子，做好之後的每一筆交易，修正以前的每一個錯誤，讓當沖跟生活取得平衡，才有機會慢慢穩定，並長久操作。

第三階段：沒有資金並操作到負債

我認為，這是最艱困的階段。我會建議此階段的人先放下交易，因為此時已經不適合做短線了，不管是資金水位與心理層面。

就我所知，現實生活有極少數的人能在這的階段重新爬起來，但這是極少數不代表你也可以。這一階段的人有一個別人所沒有的經歷，就是「跌入谷底」，人性有時必須要跌入谷底才有可能有所轉變。

如果你想找人學習當沖，我的建議是那個人最好是「正在」操作當沖，因為交易市場不斷在變（尤其是短線交易），市場是由人操作出來的。當你利用某方法一直在市場上獲利，其實你不能太過樂觀，因為你一直在獲利，就表示有人一直在賠錢，那賠錢的人就會改變交易策略。

我曾經走到第三階段，所以知道第三階段的艱難與痛苦，希望藉由這本書能讓大家避免走到這個階段。

如何讓自己成為適合操作當沖、學習當沖的人，我相信大家都大致知道該怎麼做了，勇於去執行，並改變自己。

書名：《圖解最高勝率手機當沖》作者：劉家誠Jasper出版社：采實文化出版時間：2021年3月11日

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