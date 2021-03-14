魔術師頭髮越來越柔順？那不是錯覺！專訪《天橋上的魔術師》造型指導王佳惠

採訪‧撰文／黃以曦

《天橋上的魔術師》的造型指導找來了王佳惠，王佳惠一向被認為是導演蔡明亮的御用造型師，兩人曾合作過《你那邊幾點》、《臉》、《郊遊》，其中，《臉》讓王佳惠拿下了金馬獎與亞洲電影大獎的最佳造型設計。王佳惠與導演楊雅喆之前亦已在《血觀音》合作過。除了電影之外，王佳惠也有舞台劇和舞蹈的造型經歷。

造型指導是觀眾或許相對陌生的一環，觀眾常直接收受了影視作品的整體視覺表現，卻極少仔細拆解出服裝、化妝、髮型等造型設計的環節其實也潛在地偕同塑造人物、布置氣氛。作為資深的造型指導，當被問及由自己主導的這個部位，是否也有所謂的特定期許、或貫穿每一回不同工作想達到的目標？王佳惠露出些許「（直覺上）從來沒想過」的羞赧，除了謙遜低調的性格，或許答案其實就在王佳惠隨後補上的，事實上這個工作只有一個目標，即是：「提供導演專業建議，塑造出他想要的角色。」

《天橋上的魔術師》造型指導王佳惠，汪正翔攝影（圖／木馬出版提供）

啟動最初的腦內風景

談起造型工作，王佳惠認為，每個導演對角色的雛形必定有一定的瞭解，要雕塑一個任務，過程像是「把一個盒子打開，讓各種可能性進來」，但終究會交由導演做出最後決定。不過，這個「各種可能性」仍非常關鍵，它指的就是在發展過程中，除了導演的想法外，還有演員的詮釋與意見，加上造型設計基於美學專業給出的建議與判斷，三者綜合得出的結果。

王佳惠直接以《天橋上的魔術師》的幕後工作來說明她在團隊裡肩負的任務。拿《天橋上的魔術師》核心人物魔術師來說，他出場時間不多，卻絕對左右著整部戲的氣氛和意義，因此思考怎麼去塑造魔術師時，並不只是抽離地去賦予他性格和身世，而是要看到他即將和整齣戲所做出的連動。

故事開始時，魔術師就是像在路邊流連、帶著邊緣氣質的比如流浪漢、退伍軍人感覺的人。關於「退伍軍人」，或許是一個直覺的印象，但也是和時代有所連結。王佳惠說，一開始導演給了她一些照片，希望能以裡頭的元素去啟動造型，並要和原著小說有多一點連結。導演也表明，關於軍人背景這件事，希望是用服裝元素去表現，而不需要在劇情和台詞上另外去陳述。

「導演給的提示到此為止，剩下的就丟給我。」王佳惠笑說，她起初覺得難得《天橋上的魔術師》作為一個旗艦級的案子，有這麼好的資源，想稍微嘗試一些可能性；可另一方面，她也意識到，到底不能做過頭，因為楊雅喆的特色主要是呈現演員給出的戲感，若用了太誇張的造型，就會搶去焦點。

其實，這一連串的指令和考量，常常是很抽象或隱晦的，某些時候，如果調動內涵，它們也可能有所矛盾。但這就是造型設計工作的腦內風景，不停把元素加入拿出，不停拿捏其平衡，試探地多一點，但也隨時警覺哪裡又該收回來。王佳惠在耙梳當時構思過程時，所還原出的思考邏輯，正是她開始就說的「一切以協助導演為最優先」的工作指標，而導演的所思所想可能會變化，有時想的和講的也不一定吻合，所以這會是一個不停來回琢磨的過程。

《天橋上的魔術師 影集創作全紀錄》內頁（圖／木馬出版提供）

層層打造角色的魔性進程

看過了劇本，王佳惠直覺，魔術師應該要是一個長髮的人。她的工作習慣是先做很多研究，從最開始版本的劇本，就持續和自己想像空間作對應。在王佳惠的研究中，有一個明確的參考形象，即是耶穌，但她並不要劇的情境變得瀰漫宗教意味，僅只是形象上的一個參照。且這個直覺，也全然成立在理性之上。一方面是，飾演魔術師的莊凱勛當時的短髮讓氣質太受限，若嘗試長髮，或許可以有所突破，打開可能性；另一方面，居無定所的流浪漢本來就不會一直剪頭髮。

在與導演、演員作三方討論時，莊凱勛進一步提出了關於發展魔術師這個角色極重要的想法，即是隨劇情進展，建立起魔術師狀態的不同階段性。從最起頭的隱身天橋、不被注意，這時期越接近流浪漢越好，包括頭髮要糾結毛躁，可能上頭還有一些枯葉，服裝也比較不完整。隨著劇情發展趨於沉重，魔術師顯露出「神格化」的進程，服裝、髮型日趨整齊，透露了這個角色的氣場不一樣。

這在概念上或許單純，但在實際工作上卻必須考慮很多。比如，魔術師慢慢變成了更明亮、強大的存在，但既然一開始是類似流浪漢的身分，身上就那麼一套衣服，整體造型該怎麼變花樣呢？王佳惠發揮她的專業，真的就用一套服裝創造出富有層次的不同穿法。魔術師的衣服只有一套，分為短袖、背心、長袖襯衫、風衣外套四件，可一起穿在身上；而且他所有東西都得隨身攜身，所以衣服有很多口袋，功能性高，可收納生活用品與魔術道具。

王佳惠以第一集中魔術師和斑馬現身公廁的魔幻場景，來說明同一套衣服的造型變化。原本這場戲想讓魔術師穿著背心，但少了那麼點感覺；想整件風衣穿上，又考量到最外面就這麼一件風衣，如果在這場戲用上了，之後出現就顯得重複。她的解決方式是：在風衣內裡縫上兩條類似軍用皮帶的帶子，如此一來，風衣即使脫下袖子仍可利用帶子穿在身上，成了背掛著的俐落造型。這個靈感來自於她找資料時看到的照片，看到藏人有披掛式的穿衣方式。於是，在一套四件的穿脫之間，便出現了十集不同的層次變換，看起來一點不覺得疲乏。

●本文摘自木馬文化出版《天橋上的魔術師 影集創作全紀錄》

（圖／木馬出版提供）